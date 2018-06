Calciomercato, tutte le trattative di sabato 9 giugno

23:55 "ZAPATA RIMANE ALLA SAMP"

Così Fernando Villarreal, agente di Duvan Zapata, a Sampdorianews.net: "In tanti hanno riportato certi rumors, ma concretamente non c'è mai stato nulla. Nessuno mi ha finora contattato. Il suo desiderio è restare alla Samp e raggiungere obiettivi importanti".

23:25 "NESSUNA CESSIONE IN VISTA PER CAICEDO"

Così l'agente di Caicedo a Laziochannel: "Cessione in vista per Caicedo? Non c’è da preoccuparsi e non esiste alcun tipo di problema. Ha ancora altri 2 anni di contratto con la Lazio e possiamo restare tranquilli sotto questo punto di vista. Attualmente non abbiamo novità a riguardo”.

23:05 BERISHA VERSO LA SAMPDORIA

Dopo Majer, la Sampdoria vicina anche a Valon Berisha: l'esterno sinistro classe 1993 con passaporto norvegese verrà pagato 7 milioni di euro più uno di bonus al Salisburgo.

22:13 VERISSIMO, IL LIONE SUPERA IL TORINO

21:40 PSG SU DYBALA

Secondo Paris United, Paulo Dybala è il primo obiettivo del Psg per sostituire Edinson Cavani (che sarebbe destinato all'Atletico Madrid): il nuovo allenatore Tuchel vuole in attacco un giocatore dalle caratteristiche della Joya.

20:55 MARSIGLIA, PRESSING SU BALOTELLI

Secondo La Provence, Mario Balotelli finisce nel mirino del Marsiglia: Garcia spinge per il suo arrivo anche perché Mitroglu e Germain non hanno garantito quella prolificità che si attendeva.

20:30 IL LIONE: "FEKIR RIMANE"

Nabil Fekir reste à l’OL https://t.co/RiE3st94Vq — Olympique Lyonnais (@OL) 9 giugno 2018

20:00 WEST HAM, OFFERTA PER FELIPE ANDERSON

Il West Ham ha fatto recapitare la prima offerta ufficiale alla Lazio per Felipe Anderson: 20 milioni di euro più bonus. La risposta di Lotito è stata: voglio il doppio. Gli Hammers riflettono perché non vorrebbero spendere più di 30 milioni.

19:30 ROMA-FLORENZI, ALTRO RINVIO

Secondo La Gazzetta dello Sport non c'è ancora la fumata bianca tra Roma e Alessandro Florenzi per il rinnovo del contratto. La società lo considera l'erede di Totti e De Rossi, lui si chiede quale sarà il suo ruolo nella rosa con il ritorno di Karsdorp e gli acquisti tra centrocampo e attacco (vedi l'interesse per Kluivert e Berardi). Il Chelsea spinge e ci prova, i giallorossi si troveranno nuovamente con il procuratore settimana prossima per arrivare ad un accordo.

19:00 SAMPDORIA, SI CHIUDE PER MAJER

Sampdoria vicina a Lovro Majer, trequartista della Lokomotiv Zagabria (30 presenze, 11 gol e 5 assist nell'ultima stagione): affare da 7 milioni di euro più uno di bonus.

18:30 SAMP-EDER, RITORNO DI FIAMMA

Secondo La Gazzetta dello Sport, la Sampdoria ha avviato le trattative per riportare a Genova Eder: il giocatore avrebbe dato una disponibilità di massima. Tra Inter e blucerchiati potrebbe essere impostata una trattativa simile a quella che l'anno scorso portò Skriniar in nerazzurro (8 milioni più Caprari, valutato 15): a Spalletti interessa Bereszynski.

18:00 VALENCIA, RISCATTO VICINO PER GUEDES

Secondo RMC Sport, il Valencia sarebbe vicino a riscattare Guedes dal Psg: affare da 50 milioni di euro più un diritto di prelazione in futuro sul giocatore. Il club parigino userebbe la somma entro il 30 giugno per ripianare i conti per il Fair Play Finanziario.

17:15 ATALANTA, RISCATTATO GOLLINI

16:45 "FEKIR HA FATTO LE VISITE PER IL LIVERPOOL"

Il Lione smentisce ma arrivano altre conferme: Fekir finirà al Liverpool. "Credo sia fatta - ha detto il presidente della federcalcio francese Le Graet a un evento pubblico - Ho trascorso un quarto d'ora con lui questa mattina, è concentrato sulla nazionale francese. Ha superato le visite mediche a Clairefontaine (il centro tecnico della Francia, ndr). Non è una novità, l'abbiamo fatto anche per altri calciatori".

16:00 "Real Madrid, offerta a Ronaldo"

Il Real Madrid prova a trattenere Ronaldo proponendo l'aumento dell'ingaggio al quale il portoghese tiene in maniera particolare per vedere riconosciuto il suo 'status'. Secondo Cadena Ser ci sarebbe una base fissa di 25 milioni, con altri 7,5 di bonus: 2 milioni per la vittoria della Champions League; 1,5 milioni per la vittoria della Liga; 1 milione per la vittoria della Coppa del Re; 1 milione per la vittoria del premio The Best FIFA; 1 milione per la vittoria del Pallone d'Oro; mezzo milione per il titolo di capocannoniere della Liga; mezzo milione legato a un minimo di partite stagionali.

15:30 Nizza, Balotelli potrebbe restare

Importante indiscrezione proveniente dalla Francia. Mario Balotelli potrebbe restare al Nizza grazie all'arrivo (ormai imminente) di Patrick Vieira sulla panchina dei rossoneri. SuperMario ha giocato con l'ex centrocampista all'Inter e al Manchester City.

15:00 Sampdoria, ecco Colley

Visite mediche al laboratorio Albaro di Genova per Omar Colley, il nuovo acquisto della Sampdoria. Il difensore del Gambia è stato prelevato dal Genk per 9,5 milioni compresi i bonus ed ha firmato un contratto di quattro anni con la società blucerchiata. Colley era accompagnato dal suo agente e dal medico sociale della Sampdoria Baldari.

14:40 Donnarumma: "Non so niente sul mio futuro"

"Sono un giocatore del Milan, ma non so ancora niente sul mio futuro, per ora sono in vacanza…". Gigio Donnarumma, intervistato da Mondo Napoli, preferisce non sbilanciarsi anche se non rassicura del tutto sulla sua permanenza in rossonero.

14:15 Napoli, prende quota l'ipotesi Sirigu

Considerate le difficoltà ad arrivare ad Areola e Leno, il Napoli starebbe ripensando a Salvatore Sirigu. Non è una trattativa semplice e tuttavia gli azzurri potrebbero inserire come contropartita Sepe per convincere i granata.

14:00 Inter, Barella alternativa a Nainggolan

Nicolò Barella rappresenta l'alternativa a Radja Nainggolan in casa Inter. Sul centrocampista del Cagliari, riporta il nostro Giammarco Menga, c'è anche il Napoli che si è fatto vivo nella pewrsona del ds Cristiano Giuntoli con l'agente del 21enne, valutato 40 milioni.

13:35 Darmian, non c'è l'intesa Juve-United

Juventus e Manchester United sono distanti sulla valutazione di Matteo Darmian. Come scrive la Gazzetta dello Sport i bianconeri vogliono offrire al massimo 15 milioni mentre il Red Devils ne chiedono 20. E sullo sfondo rimane il Napoli, pronto a mettere sul piatto 18 mln, ma anche l'Inter, che si è inserita nelle ultime ore.

13:00 Jankto verso il Monaco

Jakub Jankto si appresta a salutare l'Udinese. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport i friulani hanno raggiunto l'intesa con il Monaco, sulla base di 20 milioni, per il centrocampista ceco.

12:25 Il Siviglia segue Musacchio

A dispetto delle previsioni estive Mateo Musacchio non ha trovato molto spazio nell'ultima stagione e potrebbe lasciare il Milan. Secondo Tuttosport il difensore è seguito con grande interesse dal Siviglia: i rossoneri chiedono 15 milioni.

12:00 Atalanta, ufficiale Reca

11:40 Il Wolverhampton in pressing su Abate

Ignazio Abate potrebbe salutare il Milan. Come scrive la Gazzetta il Wolverhampton è fortemente interessato al terzino rossonero, chiuso da Calabria sulla fascia destra. Il Diavolo non può però cedere a cuor leggero il 31enne perché prima deve trovare un'alternativa allo stesso Calabria, considerato l'infortunio di Calabria.

11:00 Inter, Nainggolan pista possibile

A differenza di un'estate fa le strade di Radja Nainggolan e dell'Inter potrebbero incrociarsi in maniera positiva. Il centrocampista belga della Roma è l'obiettivo numero uno di Luciano Spalletti e i giallorossi non chiudono del tutto alla cessione soprattutto se dovesse arrivare un'offerta da 40 milioni di euro. Il club di corso Vittorio Emanuele dovrà attendere però luglio, dopo aver messo a posto i conti, per l'assalto all'ex Cagliari.

10:45 Juventus, viva la pista Golovin

La Juventus monitora con grande attenzione Aleksandr Golovin, duttile centrocampista del Cska Mosca. Secondo Tuttosport i bianconeri potrebbero discuterne con il club russo all'inizio della prossima settimana.

10:25 Torino, pazza idea Marchisio

Il Torino tenta l'impresa. I granata avrebbero messo gli occhi su Claudio Marchisio, scrive La Stampa, e il ds Petrachi tenterà l'affondo in questo weekend a Ibiza, dove si trova il centrocampista della Juventus. Difficile, se non impossibile, che il Principino accetti la corte granta: in passato aveva detto che non avrebbe indossato nessun'altra maglia in Italia oltre a quella bianconera.

10:00 Wesley strizza l'occhio alla Lazio

"La Lazio è un grande club, milita in uno dei paesi più importanti del panorama calcistico mondiale. Posso constatare con allegria il reale interesse dei biancocelesti. Il giocatore adora l'idea di venire a giocare a Roma: siamo abbastanza ottimisti sulla conclusione dell'operazione". Così l'agente dell'attaccante brasiliano Wesley, attualmente in forza al Bruges, in un'intervista al Corriere dello Sport strizza l'occhio ai capitolini. Nella squadra di Inzaghi il 21enne sarebbe il vice Immobile.

09:40 Napoli, si stringe per Fabian Ruiz

Hamsik in uscita e Fabian Ruiz in entrata. Secondo la Gazzetta il Napoli aspetta che il suo capitano prenda la strada per la Cina per 30 milioni: la cifra incassata verrebbe utilizzata per pagare la clausola rescissoria del centrocampista del Betis Siviglia.

09:00 La Juventus non molla Cancelo

La Juve insiste per Cancelo dopo il mancato riscatto dell'Inter. I bianconeri, scrive il Corriere dello Sport, lavorano al prestito oneroso da 5-6 milioni con obbligo di riscatto a 25-30 milioni. Il Valencia per ora fa muro perché non vuole scendere sotto quota 40 mln ma la sensazione è che la trattativa potrebbe essere chiusa nelle prossime settimane.

08:50 Inter, triplo affare con il Genoa

Inter e Genoa stanno trattando per un triplo affare. I nerazzurri potrebbero cedere ai rossoblù i giovani Radu ed Emmers per un totale di 12 milioni mentre farebbe il percorso inverso Eddy Salcedo, già vicino al club di Corso Vittorio Emanuele nella scorsa estate. Lo riferisce la Gazzetta.

08:30 Inter, la proposta di rinnovo a Icardi

Come riferisce la Gazzetta dello Sport l'Inter ha contattato l'entourage di Icardi per programmare il rinnovo. I nerazzurri offirebbero alla punta il prolungamento fino al 2023 con ingaggio da 6,3 milioni più bonus (facili da raggiungere) per arrivare a 7,5-8 milioni complessivi. Wanda Nara chiederebbe 9 milioni: ci sono i margini per trovare un accordo.

08:00 Milan, offerta per Veretout

Il Milan si muove concretamente per Veretout. Stando a quanto scrive la Nazione i rossoneri avrebbero offerto alla Fiorentina Abate, Locatelli e un conguaglio economico alla Fiorentina per il centrocampista classe 1993. I viola puntano molto sul francese ma potrebbero decidere di ragionare con il club di via Aldo Rossi.