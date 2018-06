Calciomercato, tutte le trattative di sabato 2 giugno LIVE

14:30 La Roma si inserisce per Vrsaljko

Come riferito dal nostro Claudio Raimondi, la Roma si è inserita nella corsa a Sime Vrsaljko su precisa indicazione di Di Francesco. Sul laterale ex Sassuolo, attualmente in forza all'Atletico Madrid, c'è anche il Napoli.

13:40 verdi-napoli, che frenata!

In un'intervista al Corriere dello Sport Aurelio De Laurentiis ha annunciato che il Napoli in pratica ha chiuso per l'acquisto di Simone Verdi dal Bologna. In realtà l'affare non sarebbe affatto in dirittura d'arrivo perché, secondo quanto riferisce il nostro Claudio Raimondi, l'ala rossoblù ha preso ancora tempo e aspetta l'Inter. Il giocatore sarebbe maggiormente attratto dalla soluzione nerazzurra, per gli azzurri l'alternativa è Politano.

13:05 real, bale adesso è incedibile

Dopo l'esplosione del caso Cristiano Ronaldo e l'addio di Zidane, il Real Madrid vuole confermare Gareth Bale, autore della doppietta vincente nella sfida contro il Liverpool. Perez vuole togliere dal mercato il calciatore, scelto dal Manchester United come proprio primo obiettivo per la prossima sessione di calciomercato.

12:30 juve, chiellini rinnova

La società bianconera e il difensore sono ad un passo dall’accordo per il prolungamento del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno: la nuova intesa dovrebbe essere biennale, mancano soltanto pochi dettagli per la chiusura.

11:50 real, ronaldo: 80 milioni per restare

Dopo aver minacciato l'addio al Real Madrid, adesso Cristiano Ronaldo detta le condizioni per restare. Secondo 'El Confidencial', il portoghese, attraverso il suo rappresentante Jorge Mendes, avrebbe chiesto al club campione d'Europa un ingaggio da 80 milioni di euro lordi a stagione, che al netto vorrebbe dire 50 milioni. Per tre stagioni. Niente male per un calciatore di 33 anni...

11:15 roma, berardi ha detto sì

Coric e Marcano sono arrivati, le trattative con Cristante sono avviate, ma la Roma pensa anche all'attacco e ha messo nel mirino Berardi. L'attaccante calabrese è un pupillo di Eusebio Di Francesco, suo mentore al Sassuolo, e nella Capitale ci verrebbe di corsa. Ne è convinto 'Il Corriere dello Sport', secondo cui se tutto dipendesse dal classe 1994 sarebbe già Roma: c'è il sì ad un progetto tecnico che lo attira, se i gillorossi vorranno prenderlo dovranno versare circa 20 milioni al Sassuolo.

10:50 sarri-napoli, dal 1 luglio nuova clausola

Maurizio Sarri da giovedì non può più essere liberato dal Napoli attraverso il pagamento della clausola rescissoria inserita nel suo contratto. Da ieri è iniziata una nuova fase della complicata vicenda che vede coinvolti il presidente De Laurentiis e quello che, al momento, è ancora il tecnico azzurro, scrive La Gazzetta dello Sport. Non essendoci più la clausola, è il momento per Chelsea, Tottenham (qualora andasse via Pochettino) o per altri club di farsi avanti, poi starà a De Laurentiis decidere se scendere a patti. Dal 1° luglio tutto tornerebbe ad essere più complicato perché per il Napoli riprende valore la clausola da 8 milioni, mentre Sarri è convinto di poter comunque risolvere il contratto dopo che si sarà insediato Ancelotti.

10:35 derby county, lampard più terry

L'ex difensore di Chelsea e Aston Villa, John Terry, potrebbe diventare il nuovo assistente di Frankie Lampard nella sua avventura al Derby County.

10:25 milan, mirabelli a bergamo per falcao

Il Milan ha messo nel mirino Radamel Falcao. I 32 anni del 'Tigre' non spaventano Massimiliano Mirabelli che, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport', ieri sera era presente a Bergamo per assistere all'amichevole tra Egitto e Colombia. Nulla di indimenticabile (0-0 il risultato finale) ma comunque utile per seguire da vicino il bomber colombiano, che per ora mantiene un profilo basso: "Ho sentito queste voci, è un onore, ma ho un contratto con il Monaco e penso solo al Mondiale".

10:10 roma, due possibilità per defrel

Gregoire Defrel si prepara a lasciare Roma dopo appena una stagione. La pista più accreditata è quella legata all’Atalanta: il francese, infatti, sbarcherebbe a Bergamo nell’ambito dell’operazione Cristante (anche se ufficialmente le trattative avanzano separate). I nerazzurri non sono gli unici sulle tracce dell’attaccante: secondo quanto riporta l’edizione odierna de “Il Messaggero“, Defrel è allettato anche dalla Sampdoria.

09:50 juve, caccia al sostituto di benatia

Si fa sempre più insistente la voce inerente di un addio di Medhi Benatia dalla Juventus. I nomi fatti per sostituire il marocchino sono tanti: ad Allegri piace Gimenez dell’Atletico Madrid, ma ha una clausola di 65 milioni di euro. Nella stessa squadra, occhio a Stefan Savic, ex Fiorentina, di cui si era parlato anche nei mesi scorsi, scrive La Gazzetta dello Sport. Detto del giovane De Ligt (Ajax ma tallonata dal Barcellona) e dell’esperto Godin, si farà un sondaggio anche per Alessio Romagnoli.

09:20 Griezmann: "Decido prima dei mondiali"

L’attaccante della nazionale francese e dell'Atletico Madrid, a segno nell’amichevole contro l’Italia, ha risposto così alla domanda relativa al suo futuro, che sembra essere a tinte blaugrana: “Annuncerò la mia decisione prima dell’inizio dei Mondiali”, che per la Francia partiranno il 16 giugno.

09:00 roma e torino, scambio in vista

Tuttosport, nella sua spalla destra, parla delle possibile mosse del Torino, con uno scambio in atto. "La Roma su Baselli, il Toro vuole Juan Jesus. N’Dong è vicino ai granata".

08:50 inter, skriniar diventa ripetitivo...

Milan Skriniar e l'Inter è una grande storia d'amore e il difensore lo ribadisce, ancora una volta, anche sulle pagine della Gazzetta dello Sport: "Resto al 100%, nessun dubbio. Cessione? Non mi interessa perché io sto bene a Milano con l'Inter, il resto non conta nulla. Non conosco le vicende di mercato e non ne parlo nemmeno, non so se il Barcellona o altri club mi vogliano. Sarò sincero, forse ripetitivo: tutto ciò non mi interessa. Nella mia testa c'è solo l'Inter".

08:40 Juve, è Pjaca la carta per arrivare a Milinkovic-Savic

Rispedita al mittente una prima proposta da 80 milioni, la Juventus non molla la presa su Milinkovic-Savic e per strapparlo alla Lazio potrebbe decidere di inserire una contropartita 'pesante'. Come riportato da 'Tuttosport', chi potrebbe fare molto comodo a Simone Inzaghi è Marko Pjaca, che rientrerà a Torino dopo il prestito allo Schalke 04.

08:20 cagliari, offerta al milan per locatelli

Il Cagliari ha richiesto il centrocampista del Milan e della Nazionale Under 21, Manuel Locatelli. Ieri a Milano il d.s. dei sardi Carli ha infatti incontrato il "collega" rossonero, Massimiliano Mirabelli, richiedendo la disponibilità del Milan a una cessione con la formula del prestito. Da pochi giorni, il Cagliari ha varato il suo nuovo progetto tecnico che si legherà al tecnico Maran (non ancora ufficializzato) e con la richiesta avanzata per Locatelli dimostra di voler ripartire dai giovani di qualità.

08:10 juve-emre can, è fatta: ora le visite

Sono stati risolti anche gli ultimi dettagli: Emre Can è un calciatore della Juventus. Il centrocampista tedesco e il club bianconero hanno trovato l'intesa e la firma ufficiale ci sarà nelle prossime ore, dopo che il calciatore - che lascia il Liverpool a parametro zero - avrà effettuato le visite mediche. Firmerà un contratto di 4 anni.

08:00 Chiesa chiude il mercato

Dopo la gara con la Francia ha parlato Federico Chiesa: "Futuro? Non ci penso, io sono contento del contratto firmato con la Fiorentina. Ora voglio pensare solo a fare bene con la Nazionale e sfruttare questa opportunità".