Calciomercato, tutte le trattative di sabato 2 giugno

09:00 roma e torino, scambio in vista

Tuttosport, nella sua spalla destra, parla delle possibile mosse del Torino, con uno scambio in atto. "La Roma su Baselli, il Toro vuole Juan Jesus. N’Dong è vicino ai granata".

08:50 inter, skriniar diventa ripetitivo...

Milan Skriniar e l'Inter è una grande storia d'amore e il difensore lo ribadisce, ancora una volta, anche sulle pagine della Gazzetta dello Sport: "Resto al 100%, nessun dubbio. Cessione? Non mi interessa perché io sto bene a Milano con l'Inter, il resto non conta nulla. Non conosco le vicende di mercato e non ne parlo nemmeno, non so se il Barcellona o altri club mi vogliano. Sarò sincero, forse ripetitivo: tutto ciò non mi interessa. Nella mia testa c'è solo l'Inter".

08:40 Juve, è Pjaca la carta per arrivare a Milinkovic-Savic

Rispedita al mittente una prima proposta da 80 milioni, la Juventus non molla la presa su Milinkovic-Savic e per strapparlo alla Lazio potrebbe decidere di inserire una contropartita 'pesante'. Come riportato da 'Tuttosport', chi potrebbe fare molto comodo a Simone Inzaghi è Marko Pjaca, che rientrerà a Torino dopo il prestito allo Schalke 04.

08:20 cagliari, offerta al milan per locatelli

Il Cagliari ha richiesto il centrocampista del Milan e della Nazionale Under 21, Manuel Locatelli. Ieri a Milano il d.s. dei sardi Carli ha infatti incontrato il "collega" rossonero, Massimiliano Mirabelli, richiedendo la disponibilità del Milan a una cessione con la formula del prestito. Da pochi giorni, il Cagliari ha varato il suo nuovo progetto tecnico che si legherà al tecnico Maran (non ancora ufficializzato) e con la richiesta avanzata per Locatelli dimostra di voler ripartire dai giovani di qualità.

08:10 juve-emre can, è fatta: ora le visite

Sono stati risolti anche gli ultimi dettagli: Emre Can è un calciatore della Juventus. Il centrocampista tedesco e il club bianconero hanno trovato l'intesa e la firma ufficiale ci sarà nelle prossime ore, dopo che il calciatore - che lascia il Liverpool a parametro zero - avrà effettuato le visite mediche. Firmerà un contratto di 4 anni.

08:00 Chiesa chiude il mercato

Dopo la gara con la Francia ha parlato Federico Chiesa: "Futuro? Non ci penso, io sono contento del contratto firmato con la Fiorentina. Ora voglio pensare solo a fare bene con la Nazionale e sfruttare questa opportunità".