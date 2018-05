Calciomercato, tutte le trattative di oggi LIVE

20:45 Napoli, idea Badelj

Milan Badelj è uno degli obiettivi del Napoli. Il regista croato è in scadenza di contratto con la Fiorentina e potrebbe arrivare a parametro zero per prendere il posto di Jorginho, destinato al Manchester City, nella rosa. Al momento il centrocampista sembra comunque più vicino alla Juve e gli azzurri valutano anche Paredes.

20:00 Cagliari, addio Lopez

Finisce l'avventura di Diego Lopez a Cagliari. "Il Cagliari Calcio saluta l'allenatore Diego Lopez e lo ringrazia con affetto per il lavoro svolto in questi mesi - si legge sul profilo Facebook del Cagliari - Con dedizione e professionalità, trasmettendo alla squadra il suo forte attaccamento ai colori rossoblù, Lopez ha saputo infondere al gruppo fiducia nei propri mezzi, la voglia di non arrendersi, contribuendo a condurre il Cagliari alla conquista della permanenza nella massima serie. Il rapporto con Diego Lopez si concluderà il 30 giugno 2018. Il Cagliari Calcio rivolge un grande abbraccio al mister, con l’augurio che la continuazione della sua carriera possa riservargli le migliori soddisfazioni".

19:25 Marcano sbarca a Roma

🛬 Ivan Marcano è atterrato a Roma!#ASRoma https://t.co/MKeStfJlTP — AS Roma (@OfficialASRoma) 30 maggio 2018

19:10 Verona, riscattato Saveljes

UFFICIALE: riscattato il centrocampista Aleksejs #Saveljevs, autore di una stagione da protagonista con la nostra #Primavera e ora gialloblù fino al 2021

I dettagli https://t.co/0BoaxxCBId#HVFC pic.twitter.com/Cp7qmUI3SS — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) 30 maggio 2018

18:30 Pinamonti nell'affare Verdi

Simone Verdi conteso da Napoli e Inter. L'esterno del Bologna rifiutò gli azzurri a gennaio, anche per la paua di trovare poco spazio con Sarri, ma ora il pressing dei partenopei è ripartito. Ausilio prova a beffare De Laurentiis inserendo la cessione di Pinamonti nell'affare.

17:45 Jorginho-City, si tratta

Il Manchester City offre 40 milioni per Jorginho, il Napoli ne chiede 70: il regista italo-brasiliano sembra in partenza e non rientra tra i calciatori che hanno ricevuto una telefonata dal nuovo allenatore Carlo Ancelotti. A 50 più bonus si potrebbe chiudere l'affare, considerando anche che per gli azzurri si tratterebbe comunque di una ricca plusvalenza visto che arrivò dal Verona per 8 milioni.

17:20 Rami chiama Balotelli

Non è esattamente un'operazione di mercato, ma il tentativo di Adil Rami di convincere Mario Balotelli ad andare al Marsiglia fa comunque notizia: "Bastardo - gli ha detto - vieni da noi che vinciamo insieme". I due hanno giocato insieme al Milan e il difensore francese lo vorrebbe all'OM dopo averlo visto da vicino anche in Ligue 1, come avversario, al Nizza.

16:50 Napoli su Mariano Diaz

Secondo il Corriere dello Sport il Mister X del Napoli annunciato da De Laurentiis potrebbe essere Mariano Diaz. "Marca", quotidiano di Madrid, ha rilanciato la notizia visto che il dominicano è arrivato la scorsa estate al Lione per 8 milioni proprio dal Real e in questa stagione ha segnato 18 gol in Ligue 1, più 2 in Europa League e uno in Coppa di Lega.

16:20 Napoli, fabian ruiz ha detto sì

Fabian Ruiz è il primo obiettivo del Napoli in vista della prossima stagione. Come riporta Tuttonapoli.net, il calciatore del Betis Siviglia ha già detto di sì alla proposta presentata dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Adesso, però, c'è da trovare l'accordo con la società andalusa che non vuole concedere sconti: Ruiz ha nel suo contratto, rinnovato da pochi mesi, una clausola da 32 milioni di euro.

16:10 Jankto, la fiorentina ci pensa

Nella giornata di ieri Jakub Jankto ha di fatto annunciato di voler lasciare l'Udinese in estate e secondo quanto riportato da Tuttosport sono due i club che al momento si sono mossi per lui. Sia la Fiorentina che il Bologna si sono infatti messe sulle sue tracce, in attesa di nuovi sviluppi che arriveranno nelle prossime settimane.

15:45 CR7, la madre spinge per manchester

Dolores Aveiro, madre di Cristiano Ronaldo, ha parlato del futuro del figlio a SFR Sport lasciando la porta aperta a un suo trasferimento al Paris Saint-Germain: "Mi piace Parigi, la visito ogni tanto. L'ultima volta quando mio figlio ha vinto il Pallone d'Oro. Ho provato molto orgoglio e ogni volta che vengo in Francia mi trattano tutti bene". Tuttavia precisa: "A dire la verità però preferirei che tornasse a Manchester". L'intervista, va precisato, è stata registrata prima delle parole di Cristiano Ronaldo nell'immediato post gara contro il Liverpool.

15:00 Dove va lewandowski? "Parlo con 3 club"

Sono tre le squadre citate da Pini Zahavi che potrebbero prendere Robert Lewandowski. Si tratta di Paris Saint-Germain, Chelsea e Manchester United, club con i quali l'agente ha già parlato. I primi due potrebbero abbattere il costo dell'operazione inserendo una contropartita: Cavani i francesi, considerando che anche l'uruguayano sembra orientato a cambiare aria, e Morata gli inglesi.

14:40 Juve, kean verso il psv

Il futuro di Moise Kean potrebbe essere lontano dalla Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, per un'offerta da 15-20 milioni, cifra stabilita dai bianconeri, il giovane classe 2000 potrebbe partire e su di lui c'è l'interessamento del PSV Eindhoven. Nel caso in cui l'attaccante dovesse partire non è da escludere che la società torinese inserisca anche una clausola di recompra per il futuro.

14:00 Inter, è Bereszynksi l'alternativa a Cancelo

L'Inter vorrebbe riscattare Cancelo, ma il Valencia, dopo il riscatto di Kondogbia per 25 milioni, ha fatto sapere che non intende fare sconti, per assicurarsi il cartellino dell'esterno portoghese occorrono ben 35 milioni di euro. Per questo motivo, secondo quanto riportato dal Secolo XIX, il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, sta pensando a Bartosz Bereszynski della Sampdoria. Il polacco ha una valutazione che si aggira intorno ai 12 milioni di euro, nell'affare potrebbero essere inseriti come contropartita tecnica i cartellini di Santon o quello del giovane Emmers.

13:40 Lichtsteiner all'arsenal, contratto di un anno

Dopo aver vinto sette scudetti di fila con la maglia della Juventus, Stephan Lichtsteiner adesso è libero di trasferirsi in qualsiasi squadra a parametro zero e, come scrivono i tabloid inglesi, l'Arsenal è la squadra che ha mosso i passi più concreti, dopo un primo interesse del Borussia Dortmund (poi sfumato). La trattativa sarebbe a una svolta: il laterale svizzero va verso la firma di un contratto annuale, quindi fino al 30 giugno 2019.

12:55 paredes, "trattativa zenit-napoli"

Leandro Paredes potrebbe presto tornare in Italia. Il centrocampista dello Zenit San Pietroburgo, 39 presenze e 6 gol quest'anno, è in trattativa con il Napoli, come confermato anche dal suo agente, Tomislav Erceg: "È vero che il giocatore potrebbe tornare in Italia, il Napoli vorrebbe acquistarlo ed in questi giorni le società stanno parlando". Paredes la scorsa estate è stato acquistato dalla Roma per 23 milioni di euro e ha un contratto attualmente in scadenza nel giugno del 2021.

12:40 fiorentina, ufficiale: riscattato pezzella

ESERCITATO IL DIRITTO DI RISCATTO DI PEZZELLAhttps://t.co/B5j7gufbHa pic.twitter.com/DU3Z72XPUB — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 30 maggio 2018

12:30 Manchester City, arriva mahrez

La stampa inglese non ha dubbi: Riyad Mahrez sarà un giocatore del Manchester City. Affare da 75 milioni di sterline che andranno nelle casse del Leicester. L'algerino già nelle ultime due sessioni di mercato è stato vicino all'approdo alla corte di Guardiola, trovando però la ferma opposizione della Foxes.

12:15 ajax, kluivert jr. ai saluti

"Quello che posso dire è che ora farò una bella vacanza. Per il futuro vedremo, devo scegliere. Non sono ancora convinto al cento per cento di nessuna soluzione. Ora ci sto pensando tranquillamente e non escludo di restare all'Ajax. Mi è stato detto che dovevo firmare il rinnovo, altrimenti sarei dovuto andar via. Questo mi ha fatto iniziare a pensare. Mi sento sotto pressione: la cosa più importante per l’Ajax è che io estenda il mio contratto. Quindi non si tratta di calcio, ma di denaro“

11:40 inter-ramires, è la volta buona?

Potrebbe essere la volta buona tra Inter e Ramires: il centrocampista brasiliano, in forza allo Jiangsu (squadra cinese di proprietà Suning) è un obiettivo nerazzurro per il mercato estivo. “Al momento io non so nulla – ha detto l’agente del giocatore, Luis Carlini, a fcinter1908 – probabilmente i due club ne parlano tra di loro, ma è ancora troppo presto. A lui comunque piacerebbe venire in Italia”.

11:15 torino, idea zaza

Tuttosport' oggi in edicola parla di un forte interessamento del Torino per Simone Zaza, ex tra le altre anche dalla Juventus. L'attaccante non rientra più nei piani del Valencia, che solo un anno fa lo aveva riscattato dai bianconeri per 18 milioni di euro, ma ora potrebbe farlo partire per 12-15 milioni. A 26 anni l'attaccante lucano, sul quale c'è anche l'interesse del Milan, tornerebbe volentieri in Italia anche per non perdere il treno azzurro

10:40 badelj, c'è anche la lazio

Milan Badelj si svincola dalla Fiorentina diventando un pezzo pregiato del mercato e su di lui sono pronti a scommettere in tanti: il Milan è interessato da tempo, ma anche la Lazio punta al suo ingaggio. Inzaghi, Tare e Lotito si confronteranno nei prossimi giorni per delineare le strategie in vista della prossima stagione e Badelj potrebbe diventare un obiettivo. Lo riporta Il Messaggero.

10:20 buffon-psg, annuncio imminente

"Gigi va a Parigi", titola in prima pagina il Corriere dello Sport. L'annuncio del trasferimento di Buffon al Psg sarebbe imminente secondo il quotidiano, che spiega come il contratto sia già nelle mani dell'ormai ex numero uno della Juventus e in attesa di essere firmato. Il portiere guadagnerà in totale 16 milioni di euro nelle due stagioni sotto la Tour Eiffel.

10:00 Lewandowski-Bayern ai saluti

Dopo 4 anni, le strade di Robert Lewandowski e del Bayern stanno per dividersi. Lo annuncia il procuratore del centravanti, Pini Zahavi, che intervistato da 'Sport Bild' è uscito allo scoperto sulle intenzioni del proprio assistito: "Robert sente di aver bisogno di cambiare e di una nuova sfida nella sua carriera. I dirigenti lo sanno".

09:35 Dalla Spagna: Real a caccia di un centrale a Milano

Il quotidiano iberico Marca fa il punto sulle mosse di mercato dei Blancos e per quanto riguarda la difesa i fari madrileni sarebbero puntati su due protagonisti della nostra Serie A. In particolare i dirigenti del Real avrebbero messo nel mirino i due gioielli delle milanesi: Milan Skriniar dell’Inter e Alessio Romagnoli del Milan. Per entrambi la valutazione oscilla già intorno ai 60 milioni di euro, non un problema per il club campione d'Europa.

09:15 Dortmund-Balotelli, pista calda

Tante le squadre interessante a Balotelli, in uscita dal Nizza e tornato protagonista anche in Nazionale. Diverse le suggestioni anche in Italia, con Roma, Genoa e Parma sulle sue tracce. Pare invece aver fatto un passo indietro il Napoli. Tuttavia, al momento, il club in pole position sarebbe il Borussia Dortmund. Favre, neo tecnico del club tedesco, conosce benissimo SuperMario, avendolo allenato al Nizza. Con il Dortmund, Balotelli tornerebbe a giocare in Champions League.

09:00 cristante, la roma prova a chiudere

L'edizione odierna de 'Il Messaggero' fa il punto sul mercato della Roma. "Cristante, la Roma prova a chiudere", si legge. "Monchi incontra l'Atalanta per definire l'acquisto dell'azzurro. Chiesto l'inserimento di Defrel nell'affare. Oggi arriva Marcano".

08:35 "roma, un colpo tira l'altro"

Mercato protagonista anche su Il Tempo. "Roma, un colpo tira l'altro" è l'apertura del quotidiano capitolino. Dopo Coric, oggi sarà il turno del difensore Marcano che sosterrà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto triennale. Ma i regali di Monchi a Di Francesco non sono certo finiti qua.

08:25 liverpool, già spesi 100 milioni

Il Liverpool è il club che si è mosso con più decisione finora in sede di mercato. Due gli acquisti ufficiali e oltre 100 i milioni spesi: Naby Keita è stato preso addirittura con un anno d'anticipo, l'accordo risale a un anno fa. Fabinho è stato strappato alla concorrenza della Premier League: prima dei Reds sia Manchester City che Manchester United vi avevano messo gli occhi addosso. Il centrocampo è così sistemato, ora al lavoro per gli altri reparti, a cominciare con molta probabilità da un portiere (Donnarumma? Alisson?).

08:20 samp, viviano verso lo sporting

Il portale web del quotidiano A Bola ne è certo: il nuovo portiere dello Sporting Lisbona sarà Emiliano Viviano. Il numero uno della Sampdoria da tempo era finito nel mirino del club lusitano e ora sarebbe arrivato il via libera anche del tecnico Jorge Jesus e del nuovo direttore sportivo Augusto Inácio. L'operazione con la Samp si dovrebbe chiudere sulla base di 3 milioni di euro.

08:15 Hamsik, la cina è meno vicina

L'edizione odierna de Il Mattino fa il punto sul mercato del Napoli. Il Real Madrid non vuole cedere l'obiettivo Benzema, mentre Hamsik rimanda l'idea di un trasferimento in Cina. Il capitano azzurro, dopo essere stato contattato telefonicamente da Ancelotti, ha dichiarato: "Ho un contratto per altri anni con il Napoli, il nuovo allenatore ha una mentalità vincente che trasferirà alla squadra"

08:10 Juve, su higuain c'è anche il psg

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' ad oggi le due destinazioni più probabili per Higuain in caso di addio alla Juventus sono il Chelsea di Sarri e il Psg, dove il Pipita ritroverebbe Gigi Buffon e potrebbe prendere il posto di Cavani. Proprio Cavani d'altronde è uno dei candidati a raccogliere l'eredità di Higuain alla Juventus che però come risaputo valuta anche profili più giovani come quelli dell'ex Morata e di Martial del Manchester United. I bianconeri chiedono 65 milioni.

08.00 "Mandzukic vuole andare allo United"

Il nome di Mario Mandzukic nelle ultime settimane è stato accostato al Manchester United, che starebbe valutando con attenzione alcuni giocatori della Juventus per rinforzare la rosa a disposizione di Mourinho. Secondo quanto riporta il tabloid inglese Metro, l’attaccante croato è molto attratto dalla possibilità di giocare in Premier League, unico campionato in cui non ha ancora giocato, e spingerà per la cessione allo United chiedendo alla Juventus di essere venduto in estate.