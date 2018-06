Calciomercato, tutte le trattative di oggi 11 giugno

10:05 NIZZA, SEMPRE PIU' VIEIRA

L'allenatore del New York City, l'ex centrocampista di raccordo Patrick Vieira, secondo quanto scrive il Mundo deportivo sul proprio sito online, è a un passo dalla panchina del Nizza. Il francese, che in passato ha vestito le maglie di Milan, Juventus e Inter, vincendo coppe e scudetti, nelle prossime ore potrebbe lasciare la panchina della squadra statunitense che milita in MLS per approdare in Ligue 1. Per Vieira è pronto un contratto triennale.

09:30 CHELSEA, HAZARD ASPETTA CONTE

Eden Hazard, prima di decidere e svelare il proprio futuro a breve e medio termine, vuole sapere esattamente cosa farà Antonio Conte e soprattutto se ha intenzione di restare nel Chelsea. Ma non solo: secondo quanto pubblica il Mundo depertivo, raccogliendo rumors che arrivano dal ritiro della 'sua' Nazionale, l'asso del Belgio vuole capirne di più sugli investimenti che il club di Roman Abramovich intende fare per la prossima stagione.

09:00 IL NAPOLI SEGUE OMUR

I possibili addii di Jorginho e Hamsik impongono al Napoli riflessioni a metà campo, secondo il portale turco Sanalbasin gli azzurri sarebbero interessati al classe 1999 Abdulkadir Omur, di prorietà del Trabzonsport e valutato 25 milioni di euro.

08:45 JUVE, RISCOCCA LA FIAMMA PER KOVACIC

Secondo As, Kovacic sta riflettendo se lasciare il Real Madrid per giocare titolare altrove. La squadra giusta potrebbe essere la Juventus, l'anno scorso i blancos avevano rifiutato un'offerta da 75 milioni di euro per il croato.

08:30 IL TOTTENHAM VUOLE RAFINHA

Secondo Sport, il Barcellona irritato con l'Inter: aveva promesso di riscattare Rafinha per 35 milioni in caso di Champions. Ecco perché i blaugrana ora sperano nel Tottenham, che avrebbe dimostrato gradimento per il brasiliano.

08:15 INTER, SVOLTA NAINGGOLAN

La trattativa tra Roma e Inter per Nainggolan ha avuto un'accelerazione nel weekend: secondo Tuttosport gettate le basi per un affare che si potrebbe concretizzare a luglio. L'offerta giusta per convincere i giallorossi? 29 milioni di euro più il cartellino del giovane Zaniolo, scelto dal ds Monchi.