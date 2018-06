Calciomercato, tutte le trattative di oggi 10 giugno

15:30 CITY, MAHREZ PRIMO COLPO

Sun e Mirror convergono: il primo colpo del Manchester City sarà Riyad Mahrez, in arrivo per 85 milioni di euro dal Leicester. Sarebbe l'acquisto più caro della loro storia, il primato attuale è De Bruyne (pagato 75 milioni al Wolfsburg nel 2015).

14:50 MARSIGLIA, GARCIA CHIEDE STROOTMAN

Non solo Nainggolan cercato dall'Inter, il centrocampo della Roma nel mirino pure del Marsiglia: Rudi Garcia ha chiesto di acquistare Kevin Strootman, che ha una clausola da 32 milioni di euro.

14:20 I TIFOSI A MARCHISIO: "RESTA"

Il futuro di Claudio Marchisio sta diventando un tormentone. Dopo le voci, circolate ieri, di un clamoroso passaggio al Torino, bollate come "fake news di giornata" dalla società granata, sui social oggi è un coro di tifosi juventini che chiedono al 'Principino' di restare. Con qualche rara voce dissonante di chi lo invita a cambiare aria, pur senza citare l'ipotesi Torino, "per giocare di più". Il nuovo post con la foto di Marchisio e della moglie Roberta che festeggiano i 10 anni di matrimonio in vacanza ha raccolto oggi decine di suppliche: "Resta con noi...", "Mai al Toro", "#principino resta", "sai che il popolo bianconero ti ama...".

13:45 GRIEZMANN: "IL MIO FUTURO ENTRO UNA SETTIMANA"

Le parole di Antoine Griezmann a Telefoot: "In Spagna c'è chi dice che rimarrò all'Atletico Madrid ma c'è anche chi è sicuro che andrò via. Cosa farò? Svelerò tutto prima della gara di esordio della Francia ai prossimi Mondiali. Il nostro torneo inizia sabato 16, quando giocheremo contro l'Australia. Quindi c'è ancora tempo...".

13:10 IL BARCELLONA VUOLE SUBITO DE JONG

Il Barcellona sembrava aver deciso di acquistare Frenkie de Jong dall'Ajax e lasciarlo una stagione in prestito in Olanda ma, secondo Mundo Deportivo, ha cambiato idea: accelerate le operazione per averlo subito, affare da 30-40 milioni di euro, domani summit tra le due dirigenze.

13:00 LAZIO, WESLEY VICE-IMMOBILE

Caicedo non ha convinto la Lazio che sta cercando un nuovo vice-Immobile: secondo il Corriere dello Sport sarebbe Wesley Moraes Ferreira da Silva, ventunenne centravanti brasiliano del Club Bruges. I belgi chiedono 10 milioni di euro, Lotito cerca uno sconto.

12:25 NAPOLI, IN TRE SU INGLESE

Roberto Inglese, acquistato a gennaio dal Chievo, svolgerà il ritiro iniziale con il Napoli ma poi verranno valutate eventuali offerte: come riporta il nostro Giammarco Menga, sondaggi di Bologna, West Ham e Southampton.

11:50 HAMSIK A DE LAURENTIIS: "LASCIAMI PARTIRE"

Guangzhou Evergrande e Shandong Luneng premono: e Marek Hamsik vorrebbe provare l'esperienza cinese, visto anche lo stipendio offerto da 12 milioni di euro all'anno. Ecco perché, secondo il Corriere dello Sport, il capitano del Napoli avrebbe chiamato a De Laurentiis chiedendogli di liberarlo.

11:30 LIVERPOOL SEMPRE SU DONNARUMMA

Secondo il Corriere dello Sport, presto il Liverpool farà un nuovo tentativo per Gianluigi Donnarumma: ma il portiere del Milan, che lo valuta 70 milioni di euro, non sembra convinto della destinazione.

10:45 BAYERN MONACO SU BALE

Il futuro di Gareth Bale al real Madrid è incerto. Il gallese - scrive oggi As - vorrebbe giocare con più continuità. Il nuovo tecnico del Bayern Monaco, Niko Kovac, ha messo Bale in cima alla sua lista dei desideri come possibile sostituto dei veterani Ribery e Robben. Ma Bale - secondo il quotidiano britannico, avrebbe già declinato l'offerta bavarese sottolineando che preferirebbe giocare in Premier League: spettatore interessato sarebbe il Manchester United.

10:20 KEHRER VERSO LA LIGA

Secondo il Mundo Deportivo, corsa a due per Thilo Kehrer: il difensore dello Schalke 04 che piace anche alla Juventus potrebbe finire al Barcellona o al Real Madrid.

10:00 CHELSEA, SARRI SCOMMETTE SU ZOLA

Retroscena sulla panchina del Chelsea svelato dalla Gazzetta dello Sport: Maurizio Sarri spera ancora e si gioca la carta Gianfranco Zola. Magic Box, ancora molto amato dalle parti di Londra, potrebbe essere contattato dal tecnico sotto contratto con il Napoli per proporgli di fargli da vice sperando di convincere i Blues a puntare sul ticket.

09:35 IL MILAN VIRA SU BASELLI

La trattativa per Fellaini (ingaggio richiesto pesantissimo, sui 10 milioni di euro) sembra tramontata, il Milan allora si butta su Daniele Baselli: secondo Tuttosport, un vecchio pallino è tornato nel mirino rossonero. Il Torino lo valuta 25 milioni di euro.

09:15 LAZIO, PIACE ACERBI

Il Sassuolo chiede 15 milioni di euro per la cessione di Acerbi, che piace alla Lazio. I biancocelesti non vogliono andare oltre i 10 milioni, possibile l'inserimento nella trattativa di contropartite come Cataldi e Lombardi.

08:45 NAPOLI, HAMSIK, CONSIGLIA LOBOTKA

Mentre il suo futuro sembra lontano dalla serie A, Marek Hamsik continua ad avere il Napoli nel cuore: secondo La Gazzetta dello Sport, lo slovacco avrebbe consigliato agli azzurri di comprare il suo connazionale Lobotka (che gioca nel Celta Vigo e ha una clausola da 45 milioni di euro). De Laurentiis valuta ma segue anche Fabian Ruiz.

08:30 INTER, PIANO PER NAINGGOLAN

Secondo il Corriere dello Sport, Nainggolan potrebbe passare all'Inter per 25 milioni di euro e due giovani nerazzurri che piacciono a Monchi: Bettella e Pompetti. I giallorossi vorrebbero incassare 40 milioni da un'eventuale cessione del centrocampista.

08:15 ROMA, LIKE DI KLUIVERT

Justin Kluivert lancia un messaggio social: like su Instagram al post della Roma che annunciava social. Il figlio d'arte va in scadenza il 30 giugno 2019, quindi per portarlo a Roma dovrebbero bastare 20 milioni di euro: 14,4 milioni subito, altri 5,6 alla decima presenza e una percentuale del 9/10% in una eventuale futura rivendita.