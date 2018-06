Calciomercato, tutte le trattative di mercoledì 6 giugno LIVE

09:00 Genoa su Bertolacci

Il Genoa prende Marchetti e va in pressing su Bertolacci: il centrocampista ha giocato in prestito ai rossoblù l'ultima stagione e a luglio rientrerà formalmente al Milan. La speranza del giocatore è che prima dell'inizio del ritiro i due club trovino l'accordo per il suo ritorno in Liguria.

08:45 Inter, Malcom verso il sì

Fino al 30 giugno l'Inter dovrà badare soltanto a vendere cercando di sistemare il bilancio con le plusvalenze, ma Ausilio si muove anche per operazioni in entrata da formalizzare il prossimo mese. ll nome più gettonato è quello di Malcom: difficile trovare un accordo col Bordeaux che chiede 50 milioni, ma il brasiliano sarebeb vicino al sì ai nerazzurri dopo aver rifiutato Psg, Liverpool e Dortmund.

08:30 Tottenham su Martial

Secondo il Daily Mail, il Tottenham tornerà alla carica per Anthony Martial: l'attaccante del Mancchester United potrebbe lasciare i Red Devils dove non trova sempre spazio con Mourinho. Su di lui c'era anche la Juventus, ma ora sembra che i bianconeri vogliano concentrarsi soprattutto sul centrocampista. Gli Spurs metterebbero sul piatto 50 milioni di euro.

08:15 Rodriguez, quante offerte

Il Milan potrebbe salutare Ricardo Rodriguez in estate. Stuzzicato da domande sul futuro, il terzino svizzero non ha voluto rispondere, alimentando così i sospetti su un possibile addio: su di lui, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, ci sono Bayern, Dortmund e soprattutto il Monaco (che corteggia anche l'interista Dalbert nello stesso ruolo). I rossoneri per ora resistono, in ogni caso non cedono a meno di 15-20 milioni.

08:00 Juve, Pogba o Milinkovic

Paul Pogba o Sergej Milinkovic-Savic: secondo Tuttosport, la Juventus andrò all'assalto di uno dei due centrocampisti per tentare l' "Euroscalata". In entrambi i casi si tratterebbe di un investimento oneroso, oltre i 100 milioni di euro, evidentemente ritenuto indispensabile per provare a vincere la Champions.