Calciomercato, tutte le trattative di mercoledì 6 giugno

23:50 messi: "griezmann eccezionale"

Lionel Messi benedice l'eventuale arrivo, molto probabile, di Antoine Griezmann al Barcellona. Raggiunto da Mundo Deportivo, l'attaccante dell'Argentina ha chiarito: "È un grande giocatore, ci capiremmo benissimo. Sta vivendo un momento eccezionale, più qualità abbiamo meglio è".

23:45 parma sogna con quagliarella

Intrigo Fabio Quagliarella in casa Sampdoria. Secondo quanto riferito da Sportitalia, l'attaccante e il club blucerchiato stanno valutando il futuro assieme. Alla finestra ci sarebbe il Parma: i crociati seguono con attenzione l'evolversi della situazione e in caso di addio alla Samp dell'attaccante sarebbero pronti a muoversi.

23:35 juve, tutto fatto per perin

Mattia Perin è praticamente il nuovo portiere della Juventus, accordo concluso e ultimi dettagli limati tra Juventus e Genoa, che incasserà dodici milioni di euro più tre di bonus. Quattro anni di contratto invece per il giocatore, che guadagnerà due milioni e mezzo a stagione. Dopo cinque stagioni dunque termina l'avventura di Mattia Perin con la maglia del Genoa, per il portiere classe '92 comincia un nuovo capitolo in bianconero dove andrà a giocarsi il posto con Szczesny.

23:25 brescia, ufficiale suazo

23:15 inter, il gala a milano per nagatomo

La dirigenza turca del Galatasary si trova a Milano ed ha messo sul piatto dei nerazzurri 2 milioni per il cartellino del terzino giapponese, che però viene valutato 4 milioni.

23:00 leicester, fumata bianca per evans

Ultimi aggiornamenti di mercato direttamente da Sky Sports UK. C'è infatti la fumata bianca per il passaggio di Jonny Evans al Leicester. Le Foxes, infatti, hanno pagato la clausola rescissoria da 3,5 milioni di sterline presente sul contratto del giocatore, la quale si è attivata dopo la retrocessione in Championship del West Bromwich Albion.

22:35 juve, pjaca va alla fiorentina

La Fiorentina incassa il gradimento di Marko Pjaca. Secondo quanto riferito da Sportitalia, il club gigliato avrebbe ottenuto il sì dell'attaccante croato, di cui secondo diverse fonti si sta parlando con la Juventus (anche) nell'ambito del possibile (complicato) affare Chiesa. Ma la trattativa, anche senza il promettente esterno offensivo italiano, va avanti: dopo il sì di Pjaca, la Fiorentina ha pronta la richiesta ufficiale al club bianconero.

22:10 liverpool, firmino spaventa la roma

Il Liverpool non molla la pista che porta ad Alisson. La conferma arriva da Roberto Firmino. Protagonista della conferenza stampa odierna in casa Brasile, l'attaccante dei Reds ha parlato del proprio connazionale: "Mi ha chiesto di Liverpool e spero che possa venire, ma so che ha anche altre proposte. Non sarebbe male se venisse, cercherò di convincerlo".

22:00 lazio, arriva acerbi

La Lazio è a caccia del sostituto di de Vrij. In uscita dal Sassuolo potrebbe esserci il centrale Acerbi, diventato la prima scelta di Lotito per rinforzare la difesa di Inzaghi. Il Sassuolo chiede almeno 10 milioni per liberarlo, ma il calciatore spinge per trasferirsi in una big. In avanti è sempre più vicina la partenza di Felipe Anderson in direzione West Ham. Gli Hammers sono pronti a sborsare 30 milioni per strappare il brasiliano ai biancocelesti, che stanno definendo l’arrivo del talentino Sprocati dalla Salernitana. Per la fascia destra non tramonta l’idea Romulo (Verona).

21:45 "Io con Gattuso? magari..."

Enrico Brignola, attaccante classe ‘99 che ha esordito nella passata stagione con la maglia del Benevento, ha parlato ai microfoni di Pianeta Milan: "Ti piacerebbe essere allenato da Gattuso?". “Magari. Sia perché è al Milan, ma anche perché è uno degli allenatori più forti. L’ha dimostrato quest’anno, ha fatto davvero un grande lavoro e non era facile”.

21:30 lewandowski-bayern, muro contro muro

Sembra insanabile la rottura tra il Bayern Monaco e Robert Lewandowski: il club non ha preso bene il cambio di procuratore dell'attaccante polacco che ritiene finita la sua esperienza coi bavaresi. La società tedesca, da parte sua, non ha intenzione di contrattare: "Se il suo agente non ha in mano un'offerta da 200 milioni non alziamo neanche il telefono" sarebbe il messaggio, riportato dalla Bild, fatto arrivare al procuratore dell'ex Dortmund.

20:55 genoa, quasi fatta per piatek

Dopo aver accolto il ritorno di Criscito e dato l'addio a Perin (con Marchetti suo sostituto), il Genoa ha quasi chiuso per l'arrivo dell'attaccante polacco classe 1992 Krzysztof Piatek, che nell'ultima stagione del campionato nazionale con la maglia del Cracovia Kraków ha messo a segno 21 reti in 36 partite. Il giocatore, se tutto andrà come previsto, potrebbe addirittura arrivare in Italia nella giornata di giovedì per sostenere le visite mediche di rito e mettere nero su bianco sul contratto.

20:20 inter-rafinha: "presto l'incontro"

Rafinha vuole l'Inter, l'Inter vuole Rafinha ma vorrebbe anche uno sconto dal Barcellona. Un incontro tra le parti ci sarà la prossima settimana, come confermato ai microfoni dell'edizione brasiliana di Goal dal padre procuratore del giocatore, l'ex Fiorentina Mazinho: "Al momento stiamo aspettando, non sappiamo ancora cosa accadrà. La prossima settimana ci sarà un incontro tra Barcellona ed Inter per cercare di risolvere questa situazione".

19:30 roma, cristante è nella capitale

È arrivato a Roma Fiumicino il nuovo centrocampista giallorosso Bryan Cristante. Il giocatore ormai ex dell'Atalanta è sbarcato nella Capitale e domani effettuerà le visite mediche di rito a Villa Stuart. Poi la firma sul contratto, alla Dea andranno 30 milioni di euro bonus compresi. "Sono felice di essere qui. Sono pronto per la Champions. Forza Roma" le prime parole del 23enne con la sciarpa della Roma al collo per la sua prima foto con i nuovi colori sociali e accompagnato da rappresentanti del Club. Il mediano è stato salutato più volte durante il transito da passeggeri di chiara fede giallorossa, con i quali si è anche prestato per una serie di selfie. Domani visite mediche per lui, poi la firma del contratto a Trigoria.

19:10 milan, pronti i rinnovi di cutrone e bonaventura

Sono giorni importantissimi in casa Milan, non solo sul fronte societario. In attesa della decisione della Uefa, i rossoneri sono impegnati nel tentativo di rinforzare la rosa. Ma la campagna acquisti passa anche da alcune cessioni: il club rossonero attende risposte da Suso, cercato dall'Atletico Madrid. Poi si guarderà ai rinnovi: dopo Romagnoli, sarà la volta di Cutrone, Bonaventura, Zapata e Storari.

19:00 juve-Darmian, il napoli rilancia

Stando a quanto riporta Rai Sport, il Napoli avrebbe presentato un'offerta da 18 milioni di euro al Manchester United per il terzino Matteo Darmian, da tempo nel mirino della Juventus. I bianconeri sono fermi a 13 milioni, mentre il club inglese ne chiede 20. Marotta e Paratici hanno raggiunto da tempo l'accordo con l'azzurro, che però sarebbe tentato dall'idea di giocare con Ancelotti, tecnico con cui ha mosso i primi passi nel calcio professionistico ai tempi del Milan.

18:40 atletico, griezmann potrebbe restare

Griezmann-Barcellona sembrava un affare fatto e invece ora il francese dovrebbe restare all’Atlético Madrid e rinnovare il suo contratto. Stando a quanto riportato durante il programma radiofonico Partidazo de Cope, i Colchoneros avrebbero già redatto il nuovo contratto dell’ex Real Sociedad, che andrebbe a percepire la bellezza di 23 milioni di euro a stagione. L’emittente iberica ha anche ipotizzato la data e il luogo della possibile firma: sabato 9 giugno a Lione, quando la sua Francia tornerà dagli Stati Uniti d’America. Le Petit Diable, però, non avrebbe ancora fatto la sua scelta.

18:25 bertolacci, è stallo milan-genoa

Dopo una buona stagione disputata con la maglia del Genoa, Andrea Bertolacci punta a restare nel capoluogo ligure. Il centrocampista, di proprietà del Milan, attende l'incontro tra le due società per conoscere il proprio futuro. Un summit che, secondo il Secolo XIX, ancora non è stato programmato.

18:00 Torino-Roma, intesa per Bruno Peres

Bruno Peres è ormai prossimo al ritorno al Torino. Il club granata ha trovato l'accordo cola Roma: nelle casse dei giallorossi andranno complessivamente 8 milioni (prestito oneroso da 1 mln e riscatto obbligatorio a 7).

17:20 Roma-Cristante, è fatta

Dopo aver trovato l'accordo con l'Atalanta sulla base di 30 milioni (prestito biennale oneroso da 5 milioni e riscatto obbligatorio a 25) la Roma ha raggiunto l'intesa anche con il centrocampista 23enne. Nelle prossime ore il mediano sbarcherà nella Capitale per le visite mediche e la firma: per lui contratto quinquennale da 2 milioni a stagione (bonus compresi).

17:00 Inter, Miranda verso il rinnovo

L'Inter vuole ripartire da Miranda. La società nerazzurra ha proposto il rinnovo di contratto fino al 2020 al difensore brasiliano, il cui attuale accordo scadrà il 30 giugno 2019. Dopo le voci sulla possibile cessione, il club intende quindi puntare ancora su Miranda, nonostante l'arrivo di De Vrij rischi di ridurre il minutaggio dell'ex Atletico Madrid.

16:50 Chelsea, in rialzo le quotazioni di Luis Enrique

Ennesima 'giravolta' in casa Chelsea. Due giorni fa sembrava ormai fatta per l'approdo di Laurent Blanc sulla panchina dei Blues e invece, a sorpresa, il tecnico francese ex Psg sarebbe stato scavalcato nuovamente da Luis Enrique che pareva esserer sfumato dopo i colloqui negativi con la dirigenza londinese (lo spagnolo era stato giudicato troppo "arrogante").

16:30 Pochettino, niente Real Madrid

Mauricio Pochettino non sarà il nuovo allenatore del Real Madrid. Il Tottenham ha infatti deciso di trattenere il tecnico argentino, fresco di rinnovo fino al 2023. Florentino Perez incassa così un altro no dopo quello di Massimiliano Allegri.

16:00 United, ufficiale Dalot

15:40 Sampdoria, accordo per Valon Berisha

La Sampdoria ha trovato l'accordo con il Salisburgo per Valon Berisha, esterno sinistro di centrocampo classe 1993 visto all'opera anche in Europa League contro la Lazio. I blucerchiati pagherebbero 8 milioni per il giocatore che ha offerte dalla Germania e non ha ancora accettato la destinazione.

15:35 Il Boca rinuncia a Gustavo Gomez

Il Boca Juniors rinuncia a Gustavo Gomez, difensore del Milan cercato con insistenza quest'inverno: "Dopo molti incontri non siamo mai riusciti a raggiungere un accordo con il giocatore e il suo entourage, quindi non viaggerò in Italia per lui. Cercheremo altri giocatori che abbiamo sul taccuino. Abbiamo l'obbligo di cercare in altri mercati perché molti in giro hanno esperienza da Libertadores ma non compriamo tanto per farlo".

15:30 Il Monaco su Hamsik

Come riferisce Le10Sport, il Monaco avrebbe fatto dei sondaggi per Hamsik: il club monegasco al momento si sarebbe limitato a chiedere informazioni in via preliminare. Il capitano azzurro, nell'ottica dei vicecampioni di Francia, andrebbe a sostituire Thomas Lemar (i biancorossi sperano di ricavare dalla sua cessione 80 milioni di euro, Barcellona e Liverpool sono sulle tracce del giocatore). De Laurentiis ha già fatto capire che non farà sconti per il suo capitano: per cedere il 30 enne il presidente azzurro chiede almeno 30 milioni di euro.

14:50 Atalanta, Defrel chiede tempo

L'affare tra la Roma e l'Atalanta per il trasferimento di Bryan Cristante nella Capitale è in dirittura d'arrivo con 30 milioni cash da versare nelle casse dei bergamaschi, tra parte fissa e bonus. Le eventuali contropartite tecniche verranno prese in considerazione soltanto in seguito: Gregoire Defrel, infatti, interessa a Gasperini, ma ha chiesto tempo prima di accettare la cessione, in prestito o a titolo definitivo.

14:20 "Lewandowski non parte per meno di 200 milioni"

Il Bayern Monaco non ha dubbi sulla strategia da adottare nei confronti di Robert Lewandoeski che spinge per lasciare la Baviera. Secondo la Bild il club tedesco avrebbe fatto sapere che "se il suo agente Pini Zahavi non si presenterà con un'offerta da 200 milioni di euro, non risponderemo neanche al telefono".

13:50 Callejon nel mirino del Milan

Il Milan non molla la presa su Callejon. Secondo quanto riferisce il Mattino ci sarebbe già un accordo tra l'esterno spagnolo e il club di via Aldo Rossi che però al momento non può pagare la clausola (da 22 milioni) per via dei problemi con l'Uefa (a metà giugno è attesa la sentenza sul mancato rispetto del Fair Play Finanziario). Fassone in ogni caso vorrebbe ottenere uno sconto per l'ala azzurra...

13:05 Arsenal, preso Yacine Adli

Secondo RMC Sport, l'Arsenal avrebbe strappato al Psg Yacine Adli. Il trequartista classe 2000 avrebbe dovuto firmare il primo contratto da professionista con i francesi, ma stando ai rumors, i Gunners li avrebbero anticipati con un triennale.

12:50 Huddersfield su André Silva

C'è anche l'Huddersfield su André Silva: l'attaccante del Milan sul quale aveva messo gli occhi il Wolverhampton ha trovato un altro club pronto a dialogare col Milan per portarlo in Premier League. I rossoneri al momento non intendono cedere un giocatore pagato 38 milioni.

12:45 Jorginho, il City va al rialzo

Il Manchester City alza l'offerta per Jorginho: dopo il primo no di De Laurentiis a 50 milioni, gli inglesi ne hanno messo sul piatto 47 come parte fissa più 5-6 come bonus mettendo fretta agli azzurri. Dopo il colpo Fred dello United, Guardiola vuole chiudere subito l'operazione.

12:30 Felipe Anderson verso l'addio

La Lazio vedrà gli agenti di Felipe Anderson, ma le possibilità di un'intesa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2020 appaiono lontane: il giocatore, richiesto da West Ham e Monaco, è destinato a lasciare i biancocelesti quest'estate.

12:00 Milan-Bacca, sarà addio

Carlos Bacca non ha intenzione di restare al Milan: "Ho parlato con Mirabelli la settimana scorsa quando sono venuto a Milano - ha detto l'agente Sergio Barila a Milan News -. Bacca ha ancora due anni di contratto, quindi al momento è un giocatore rossonero. Se mi chiedi l'intenzione di Carlos ti dico che è quella di rimanere al Villarreal, così come il Villarreal vorrebbe Bacca pure l'anno prossimo. Ha anche tante altre richieste, mi hanno chiamato diversi club, stiamo discutendo con Mirabelli su come trovare la soluzione migliore per Carlos. Ci saranno altri incontri con il Milan per discutere".

11:15 Atletico Madrid su Suso

Secondo As, l'Atletico Madrid potrebbe pagare la clausola da 30 milioni di euro per Suso: l'esterno del Milan piace a Simeone e sarebbe attratto dall'idea di giocare in Champions League.

10:30 Napoli, mani su Achraf

Il Napoli mette le mani su Achraf Hakimi, talento marocchino del Real Madrid. Secondo Sky Sports, Carlo Ancelotti non avrebbe chiesto soltanto Benzema e Ceballos alla dirigenza azzurra, più abituata tra l'altro a investire sui giovani, ma vorrebbe anche il laterale classe 1998 che vale almeno 10 milioni.

10:00 Darmian, si inserisce il Napoli

Il Napoli avrebbe formulato un'offerta da 18 milioni per Matteo Darmian: secondo alcuni media De Laurentiis prova così lo sgambetto alla Juve che ha già il sì del giocatore, ma non ha ancora trovato l'accordo con il Manchester United che per il terzino chiede 20 milioni, contro i 13 messi sul piatto da Marotta.

09:30 Higuain: "Vorrei giocare in Premier"

"Mi piacerebbe giocare nel campionato inglese". Gonzalo Higuain strizza l'occhio alla Premier League in una intervista concessa al canale sportivo americano Espn. L'attaccante arrivato due anni fa alla Juve per 90 milioni potrebbe lasciare i bianconeri: qualche giorno fa alcune voci di mercato lo inserivano in uno scambio con Icardi.

09:15 Chievo-Djordjevic, ci siamo

Filip Djordjevic si svincolerà dalla Lazio a giugno dopo aver saltato l'ultima stagione: l'attaccante sembra vicinissimo al Chievo, che gli ha offerto un contratto triennale. Nelle prossime ore l'annuncio ufficiale.

09:00 Genoa su Bertolacci

Il Genoa prende Marchetti e va in pressing su Bertolacci: il centrocampista ha giocato in prestito ai rossoblù l'ultima stagione e a luglio rientrerà formalmente al Milan. La speranza del giocatore è che prima dell'inizio del ritiro i due club trovino l'accordo per il suo ritorno in Liguria.

08:45 Inter, Malcom verso il sì

Fino al 30 giugno l'Inter dovrà badare soltanto a vendere cercando di sistemare il bilancio con le plusvalenze, ma Ausilio si muove anche per operazioni in entrata da formalizzare il prossimo mese. ll nome più gettonato è quello di Malcom: difficile trovare un accordo col Bordeaux che chiede 50 milioni, ma il brasiliano sarebbe vicino al sì ai nerazzurri dopo aver rifiutato Psg, Liverpool e Dortmund.

08:30 Tottenham su Martial

Secondo il Daily Mail, il Tottenham tornerà alla carica per Anthony Martial: l'attaccante del Mancchester United potrebbe lasciare i Red Devils dove non trova sempre spazio con Mourinho. Su di lui c'era anche la Juventus, ma ora sembra che i bianconeri vogliano concentrarsi soprattutto sul centrocampista. Gli Spurs metterebbero sul piatto 50 milioni di euro.

08:15 Rodriguez, quante offerte

Il Milan potrebbe salutare Ricardo Rodriguez in estate. Stuzzicato da domande sul futuro, il terzino svizzero non ha voluto rispondere, alimentando così i sospetti su un possibile addio: su di lui, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, ci sono Bayern, Dortmund e soprattutto il Monaco (che corteggia anche l'interista Dalbert nello stesso ruolo). I rossoneri per ora resistono, in ogni caso non cedono a meno di 15-20 milioni.

08:00 Juve, Pogba o Milinkovic

Paul Pogba o Sergej Milinkovic-Savic: secondo Tuttosport, la Juventus andrò all'assalto di uno dei due centrocampisti per tentare l' "Euroscalata". In entrambi i casi si tratterebbe di un investimento oneroso, oltre i 100 milioni di euro, evidentemente ritenuto indispensabile per provare a vincere la Champions.