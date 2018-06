Calciomercato, tutte le trattative di martedì 5 giugno LIVE

20:20 Roma, quasi fatta per Cristante

La Roma è davvero vicina a Bryan Cristante. I giallorossi avrebbero infatti trovato l'intesa con l'Atalanta per Bryan Cristante sulla base di 30 milioni di euro (dovrebbe essere alla fine un prestito oneroso da 5 milioni e obbligo di riscatto a 25). Ora manca solo il sì del centrocampista.

19:45 Samp e Atalanta su Elia

L'abbiamo rivisto per pochi minuti durante Italia-Olanda, potremo rivederlo in Serie A secondo quanto scrive il quotidiano De Telegraaf: Eljero Elia, 31 anni, si è parzialmente rilanciato nell'ultima stagione al Basaksehir segnando anche 5 gol in campionato e sarebbe finito nel mirino di Sampdoria e Atalanta. L'ala giocò pochissimo (appena 4 presenze) alla Juve nell'anno del primo scudetto di Conte.

19:15 Dalbert verso il Monaco

Trattativa a buon punto per il passaggio di Dalbert dall'Inter al Monaco. Secondo quanto riferisce il nostro Giammarco Menga si ragiona sul prestito oneroso da 3 milioni di euro e il diritto di riscatto fissato a 24 mln.

18:30 "Juventus, Rugani è incedibile"

Daniele Rugani non lascerà la Juventus. Queste le parole del suo procuratore, Davide Torchia, a TuttoJuve.com: "I bianconeri lo hanno sempre ritenuto incedibile e non hanno mai considerato di venderlo. Il club è molto soddisfatto, ha molta stima del ragazzo e non vuole assolutamente privarsi delle sue qualità calcistiche. Lazio? No, non è mai stato offerto a nessuna squadra. Se i bianconeri avessero voluto venderlo, in tre anni ci sono state diverse occasioni per poterlo fare".

18:00 "Nessun contatto per la cessione di Berardi e Politano"

L'ad del Sassuolo Andrea Carnevali fa il punto sulla situazione di Politano e Berardi a Sky: "Bisogna capire le offerte irrinunciabili che arriveranno, se arriveranno. Al primo posto c'è sempre il risultato sportivo. Noi siamo aperti a tutti e valutiamo tutti. Per il momento però non ci sono stati contatti con nessun club per questi giocatori".

17:15 "Hysaj potrebbe seguire Sarri"

Il futuro di Elseid Hysaj resta incerto, come spiegato dal suo agente Mario Giuffredi a Radio Crc: "Ha una clausola di 50 milioni, l'unico campionato in Europa che può sborsare una cifra del genere è la Premier, se Sarri approderà in un club inglese non è escluso che possa chiedere di portarlo con sé, tra i due c'è un grande rapporto da tempo. Qualora invece il tecnico dovesse restare a piedi Hysaj avrebbe meno possibilità di andare via".

16:45 Manchester United, ufficiale Fred

#MUFC is delighted to announce it has reached an agreement with Shakhtar Donetsk for the transfer of Fred.



More details: https://t.co/uQM1R6bmgH pic.twitter.com/52Kg4k2jT8 — Manchester United (@ManUtd) 5 giugno 2018

16:00 Milan, Romagnoli rinnova

15:30 arsenal, ufficiale Lichtsteiner

He’s our first summer signing - now let’s have your messages for @LichtsteinerSte#WillkommenStephan pic.twitter.com/4YfrNzuTE4 — Arsenal FC (@Arsenal) 5 giugno 2018

15:20 atalanta, ufficiale il primo colpo

Primo acquisto dell'estate per l'Atalanta. Come annunciato dal Wisla Plock sul proprio sito ufficiale Arkadiusz Reca sarà infatti un giocatore nerazzurro: venerdì il giocatore arriverà in Italia per le visite e la firma.

Wisła Płock porozumiała się z siódmą drużyną włoskiej Serie A - Atalantą Bergamo w sprawie transferu definitywnego Arkadiusza Recy.

https://t.co/50nq90dfeT pic.twitter.com/pnue0hBNl9 — WislaPlockSA (@WislaPlockSA) 5 giugno 2018

14:55 De Zerbi chiede Vacca

De Zerbi, non ancora ufficializzato ma al 99% prossimo allenatore del Sassuolo, chiede al club Antonio Vacca, centrocampista del Parma che il tecnico ha già avuto quando guidava il Foggia. Ha 28 anni e non ha mai giocato in Serie A.

14:45 Djordjevic al Chievo

A soli 30 anni ha ancora la possibilità di rimettersi in gioco, magari in provincia: Filip Djordjevic, praticamente fuori rosa per tutta la stagione alla Lazio, è vicinissimo al Chievo. L'attaccante, che pure aveva cominciato benissimo la sua avventura in biancoceleste come alternativa a Klose nel 2014-15, pian piano ha fatto perdere le tracce e ora potrebbe firmare un triennale con i veneti che hanno bisogno di sostituire Inglese, passato al Napoli.

14:30 Villarreal, ecco Cazorla

Hoy tenemos una cosa muy especial que contaros porque es la hora de volver a ver a alguien muy querido por los groguets... ¡Bienvenido de nuevo, @19SCazorla ! #CazorlaVuelveACasa pic.twitter.com/CPwaLUj1Me — Villarreal CF (@VillarrealCF) 5 giugno 2018

13:45 ATLETICO MADRID, CAVANI PER GRIEZMANN

Il futuro di Antoine Griezmann è il Barcellona, e l'Atletico Madrid ha già pronta l'alternativa: Edinson Cavani. Molto è legato alla clausola di Griezmann che, il primo luglio, scenderà da 200 a 100 milioni, una cifra che lo trasformerebbe in un grosso investimento. I media spagnoli parlano anche di un incontro già avvenuto fra Cavani e il suo procuratore, nonché fratellastro, Walter Guglielmone. L'incontro, scrivono i giornali spagnoli, è avvenuto nel ristorante Navalcarnero, a Madrid.

13:25 JUVENTUS-PERIN, PREZIOSI CONFERMA

"I giocatori decidono": questa laconica dichiarazione di Enrico Preziosi in Lega Serie A lascia trasparire che il futuro di Mattia Perin è chiaro: il giocatore si trasferirà alla Juventus. Il presidente del Genoa è uscito dall'assemblea assieme all'ad bianconero, Giuseppe Marotta, poi i dirigenti sono saliti a bordo di due auto diverse: ultimo colloquio decisivo per chiudere l'affare.

13:10 genoa, marchetti firma un biennale

Con Perin a Torino per le visite mediche con la Juventus il Genoa ha chiuso per il suo erede. Secondo quanto riportato dai colleghi di Sportitalia, infatti, è arrivato nel capoluogo ligure Federico Marchetti, ex portiere della Lazio. Per lui pronto un contratto biennale con opzione per la terza stagione.

13:00 SASSUOLO, IACHINI RESCINDE

Ufficiale: termina il rapporto con mister #Iachini. Il #Sassuolo Calcio vuole esprimere un grande ringraziamento al mister, arrivato in un momento di difficoltà della squadra e capace di concludere la stagione nel migliore dei modi https://t.co/nwcK2r6N7F 🖤💚 #ForzaSasol — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) 5 giugno 2018

12:45 VERDI SALUTA IL BOLOGNA

Porto sempre a termine qualsiasi cosa decida di iniziare. Vado via dopo essere cresciuto come calciatore, come uomo. Ringrazierò sempre questa città, questa squadra perché se oggi sono quel che sono è grazie a voi. Mani sul petto, direzione cuore perché è qui che vi terrò sempre. pic.twitter.com/Vo52XuiWq6 — Simone Verdi (@simoneverdioff) 5 giugno 2018

12:30 CHIEVO, MARAN RESCINDE

"L’A.C. Chievo Verona comunica la risoluzione consensuale, avvenuta in data odierna, del contratto economico che legava l’allenatore Rolando Maran al Chievo Verona fino al 30/06/2020. Contestualmente si comunica la risoluzione dei contratti economici con il Chievo Verona dei collaboratori tecnici Christian Maraner, Andrea Tonelli e Ivan Moretto". Maran è pronto ad andare al Cagliari.

12:05 balotelli: "Torino mi piace"

Mario Balotelli, a margine della presentazione di un libro, ha parlato ai media presenti: "Se torno in Italia? Non lo so. Non andremo ai Mondiali e purtroppo ora dovrò pensare alle vacanze. Se mi piace Torino? Sì, Torino è una bella città".

12:00 IL CITY OFFRE 50 MILIONI PER PJANIC

Il Manchester City è alla ricerca di un regista: piace molto Jorginho del Napoli ma, secondo Tuttosport, gli inglesi hanno fatto recapitare un'offerta da 50 milioni di euro per Miralem Pjanic. La risposta della Juventus è stata secca: no, il bosniaco è incedibile.

11:45 juve, benatia allontana il marsiglia

Da France Football arrivano delle dichiarazioni importanti di Mehdi Benatia, centrale della Juventus in ritiro con il Marocco in vista dei Mondiali. Il giocatore ha commentato così le voci sul suo futuro e sull'ipotesi di un approdo all'Olympique Marsiglia: "Stimo molto Rudi Garcia e tutto il suo staff (con il quale ha lavorato alla Roma, ndr) ma ho ancora due anni di contratto con la Juventus e voglio rispettarli. Adesso però le mie attenzioni sono rivolte al Mondiale. Al futuro penserò dopo".

11:30 NAPOLI, TUTTO SU LENO

Dopo aver abbandonato la pista Rui Patricio, il Napoli guarda alla Bundesliga per sostituire Reina: Ancelotti vorrebbe Leno, secondo il Corriere dello Sport la richiesta è di 23 milioni di euro.

11:15 genoa, sondaggio per cornelius

Andrea Petagna potrebbe non essere l'unico centravanti a salutare l'Atalanta in estate. In partenza, secondo Il Giorno, c'è anche il danese Andreas Cornelius che, in attesa della vetrina Mondiale, piace al Genoa. Il club di Enrico Preziosi avrebbe già effettuato un sondaggio con l'agente dell'attaccante danese.

11:00 CANCELO VICINO AL WOLVERHAMPTON

Joao Cancelo non è stato riscattato dall'Inter, interessa alla Juventus ma potrebbe finire in Premier League: il Valencia vuole farlo partire per fare cassa chiedendo 45 milioni, dieci più della cifra pattuita l'anno scorso con i nerazzurri, e il Wolverhampton sarebbe disposto a offrirli.

10:45 parma, Faggiano: "balotelli costa troppo"

Il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, ha parlato del mercato dei ducali: "Siamo in buoni rapporti col Napoli. Parleremo con loro se sarà possibile trattenere Ciciretti, Anastasio e Insigne. Sappiamo bene che messaggio dobbiamo far passare, siamo ripartiti dalla Serie D e non è stato facile. Per Insigne vedremo cosa fare, mentre Balotelli è un giocatore importante e potrebbe anche finire a Napoli. È un giocatore che non si discute, ma ha un ingaggio alto e non possiamo permettercelo"

10:30 INTER, PERISIC PER IL FAIR PLAY FINANZIARIO

L'Inter deve fare plusvalenze per 40 milioni di euro entro il 30 giugno per far fronte al Fair Play Finanziario: secondo Tuttosport, il sacrificato potrebbe essere Ivan Perisic ed è per questo che la dirigenza sta cercando nuovi esterni (Malcom e Politano su tutti). L'anno scorso il Manchester United aveva offerto oltre 50 milioni per il croato.

10:15 roma-cristante, frenata sulle contropartite

La Roma rimane in netto vantaggio sulle concorrenti per l'acquisto di Bryan Cristante dall'Atalanta, ma secondo quanto riportato da Il Giorno, nella trattativa si registra una frenata sul fronte delle contropartite. Marco Tumminello, infatti, viene considerato troppo acerbo per un ruolo di primo piano nella rosa della Dea, mentre Gregoire Defrel ha dei costi ritenuti eccessivi visto l'ingaggio attualmente percepito nella Capitale (1,8 milioni l'anno, ndr).

10:00 INTER, INCONTRO PER MALCOM

Lunedì sera incontro tra dirigenza dell'Inter e il presidente del Bordeaux: sul tavolo l'esterno brasiliano Malcom. I francesi lo valutano 50 milioni di euro, i nerazzurri non vogliono andare oltre i 40 più bonus: nell'affare potrebbe rientrare Biabiany, di rientro dallo Sparta Praga.

09:45 lazio, nuovo sondaggio per romulo

Lazio a caccia di un esterno difensivo a basso costo e il profilo perfetto sembra essere quello di Romulo, che è in uscita da Verona a parametro zero. Il terzino brasiliano piace a Inzaghi, ma chiede tre anni di contratto ad almeno un milione a stagione, mentre i biancocelesti vorrebbero fargli un contratto più breve. La sensazione è che l'accordo si possa trovare.

09:30 MILAN TRA FALCAO E MORATA

La Gazzetta dello Sport propone per il Milan due profili di alto livello con un "se": dipenderà dal via libera dell'Uefa all'Europa League o meno. In caso di campagna europea, Mirabelli è pronto a sferrare l'attacco ad Alvaro Morata, in uscita dal Chelsea, e obiettivo anche della Juventus. Senza Europa, difficile chiamarlo ripiego: ecco Falcao (che recentemente ha rilasciato parole al miele) in cambio di Andrè Silva.

09:15 fiorentina, per chiesa si parte da 60 milioni

Federico Chiesa è il protagonista del mercato della Fiorentina. La Repubblica di Firenze scrive che Napoli e Inter sono molto interessate e che gli azzurri di Ancelotti hanno già presentato una prima offerta da 50 milioni di euro rispedita però al mittente dai viola. Si potrà trattare, si legge, solo quando i milioni sul piatto saranno almeno 60, cifra in linea anche con quanto il Cies ha valutato il giovane attaccante.

09:00 ROMA, STROOTMAN: "FELICE QUI"

Kevin Strootman ha parlato al termine di Italia-Olanda: "Io ho un contratto di 4 anni con la Roma e non ho firmato per nessuno. Sono contento e felice alla Roma e basta".

08:45 ASENSIO: "NON VEDO REAL SENZA CR7"

Parla Asensio: "Non riesco ad immaginare di giocare senza Cristiano Ronaldo al Real Madrid: è stato e sarà molto importante per i blancos". Così lo spagnolo sul possibile addio del portoghese dopo le frasi post-finale di Champions League.

08:30 PSG-BUFFON IN STANDBY

La probabile sanzione dell'Uefa al Psg mette in standy affare Buffon: sinora il rinvio dell'ufficialità è stato causato dall'attesa per l'entità della squalifica del portiere in seguito alle dichiarazioni post-Real Madrid in Champions League, ma anche l'aspetto economico del club potrebbe allungare nuovamente i tempi se non addirittura far saltare la trattativa.

08:00 JUVENTUS, ALLEGRI DICE NO AL REAL MADRID

Dopo aver detto no al Chelsea, Massimiliano Allegri rifiuta anche la panchina del Real Madrid: secondo La Gazzetta dello Sport vuole aprire un ciclo alla Ferguson in bianconero per poi puntare alla Nazionale una volta finita l'era Mancini.