Calciomercato, tutte le trattative di lunedì 4 giugno LIVE

L'Inter non molla Rafinha

L'opzione per il riscatto a 38 milioni scade il 5 giugno, ma l'Inter non saluta definitivamente Rafinha. A causa dei paletti imposti dal fair play finanziario, come annunciato da Luciano Spalletti nella conferenza stampa di fine anno, i nerazzurri non potranno versare la somma concordata al Barcellona, ma Ausilio è già al lavoro per portare di nuovo il centrocampista a Milano l'anno prossimo chiedendo un prestito biennale con obbligo di riscatto. Dalla sua ha la volontà del giocatore di restare all'Inter.

Lunin, più Napoli che Inter

Nuovo nome per la porta del Napoli: si tratta di Andriy Lunin, numero uno classe 1999 dello Zorya Luhansk. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, gli azzurri avrebbero sorpassato l'Inter nella corsa al giovane talento ucraino: i nerazzurri avevano trovato l'accordo con il club d'appartanenza del giocatore per una cifra pari a 5,5 milioni di euro, con Lunin che sarebbe stato girato in prestito al Bologna per due anni. I paletti del fair play finanziario hanno imposto una frenata all'Inter, così il Napoli ha offerto 8 milioni.

Felipe Anderson in partenza

La Lazio vuole rinnovare il contratto in scadenza nel 2020 a Felipe Anderson, il trequartista brasiliano è tentato da altre esperienze, considerando anche che con Inzaghi si è ritrovato spesso in panchina in questa stagione: il West Ham e il Monaco sono le destinazioni più probabili.

Roma, Strootman verso l'addio

Kevin Strootman sempre più destinato all'addio: la Roma ha bisogno di plusvalenze per il bilancio entro il 30 giugno e l'uomo più adatto per aiutare le finanze giallorosse sembra proprio il centrocampista olandese. I movimenti sul mercato (Cristante ed Herrera) fanno pensare che i giallorossi si stanno già cautelando per coprire il buco che lascerà eventualmente Strootman: le squadre più interessate al mediano sono Marsiglia e Inter, guarda caso allenate da Garcia e Spalletti che hanno allenato il giocatore in passato, proprio alla Roma. Il prezzo si aggira sui 25-30 milioni.

Torino in pressing su Biraghi

Non solo il Milan su Cristiano Biraghi, terzino sinistro della Fiorentina. Il Torino è interessato al laterale e Petrachi ha già fatto un sondaggio con i viola mettendo sul piatto Barreca, reduce da una stagione non esaltante anche per colpa degli infortuni.

Castro tra Cagliari e Atalanta

Lucas Castro potrebbe lasciare il Chievo dopo tre stagioni: al centrocampista sono interessate l'Atalanta e il Cagliari. La Sardegna al momento sembra la destinazione più probabile, perché in rossoblù l'argentino raggiungerebbe Maran, che l'ha già allenato a Verona.

Udinese, caos allenatore

Chi allenerà l'Udinese l'anno prossimo? L'intrigo resta tale: sembrava tutto fatto per Miguel Cardoso e invece il tecnico del Rio Ave, che ha una clausola da 400 mila euro, è tentato dal Nantes, che gli offre un biennale a cifre più vantaggiose. Così per i friulani torna di moda il nome di Quique Sanchez Flores, ex tecnico del Valencia.

Silvestre uomo mercato

La Sampdoria lascerà partire Matias Silvestre, difensore di 33 anni col contratto in scadenza nel 2019, e proverà a monetizzare dalla sua cessione. Le squadre più interessate al giocatore sono Spal e Parma.