Calciomercato, tutte le trattative di lunedì 11 giugno

23:40 JANKULOVSKI DS DEL BANIK OSTRAVA

Marek Jankulovski se stal novým sportovním ředitelem Baníku.

https://t.co/6c1PVg1AoP pic.twitter.com/GQEwZsLGLj — FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) 11 giugno 2018

23:30 ROMA, ECCO KLUIVERT

Justin Kluivert https://t.co/4IcKHPP635 — AS Roma (@OfficialASRoma) 11 giugno 2018

23:00 JUAN JESUS, NO DELLA ROMA AL MARSIGLIA

La Roma avrebbe rifiutato 8 milioni proposti dal Marsiglia per Juan Jesus come riferisce Le10Sport.com. Rudi Garcia non demorde e sarebbe pronto a fare un secondo tentativo alzando l'offerta a 10 milioni.

22:30 MILAN, IPOTESI CASTILLEJO

Nome nuovo per l'attacco del Milan. Secondo quanto riferisce Sky da qualche mese i rossoneri starebbero infatti seguendo Samu Castillejo, esterno offensivo del Villarreal che nell'ultima stagione ha realizzato sei gol (sette gli assist) in 30 partite.

22:10 "LEWANDOWSKI RESTA AL BAYERN MONACO"

"Questa storia dei 200 milioni di euro non ha senso. Non cederemo Robert, la prossima stagione giocherà con noi come abbiamo già detto più volte". Il presidente del Bayern Monaco Uli Hoeness toglie dal mercato Lewandowski, accostato nelle ultime settimane a diverse squadre tra le quali Real Madrid e Juventus.

21:40 NAPOLI, VERDI UFFICIALE

21:20 JUVENTUS, PISTA KOVACIC

Ritorno possibile in Italia per Mateo Kovacic. Secondo Don Balon il centrocampista del Real Madrid, che con i blancos non ha mai trovato continuità, apprezzerebbe la destinazione Juventus. In tal senso Massimiliano Allegri spingerebbe per il centrocampista croato ex Inter.

21:00 "JUVENTUS SU WILSHERE"

La Juventus potrebbe effettuare un altro colpo a parametro zero dopo quello, ormai prossimo, di Emre Can. Secondo il Daily Mail i bianconeri sarebbero infatti intenzionati a proporre un contratto a Jack Wilshere, centrocampista in scadenza con l'Arsenal: il rinnovo non è ancora arrivato e la situazione potrebbe cambiare solo con un intervento deciso del nuovo tecnico Emery.

20:25 BOLOGNA, MBAYE RINNOVA

Ibrahima Mbaye prolunga ufficialmente il contratto con il Bologna fino al 30 giugno 2023. Lo ha reso noto il club rossoblù sul proprio sito.

20:00 TORREIRA A UN PASSO DALL'ARSENAL

Lucas Torreira vicino all'Arsenal. Come riporta Sky i Gunners sono pronti ad accontentare il presidente della Samp ferrero mettendo sul piatto 30 milioni di euro per il centrocampista seguito anche dal Napoli.

19:30 NAPOLI, TERMINATE LE VISITE MEDICHE DI VERDI

Simone Verdi ha concluso le visite mediche. Per l'ufficialità si attende solo la firma sul contratto che legherà l'ala ex Bologna al Napoli per i prossimi cinque anni.

19:10 MANCHESTER UNITED, OCCHI SU MBAPPÈ

Il Manchester United potrebbe tentare l'affondo per Kilian Mbappé. Secondo il Daily Star i Red Devils potrebbero cercare di intavolare una trattattiva con il Psg che però, per il giovane attaccante prelevato dal Monaco un anno fa, chiederebber almeno 270 milioni di euro.

18:45 VERONA, UFFICIALE MATOS

UFFICIALE#HVFC comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione, le prestazioni del calciatore Ryder #Matos, classe 1993, dalla società @Udinese_1896.#BentornatoRyder pic.twitter.com/kCI15lfGg2 — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) 11 giugno 2018

18:30 ROMA, FATTA PER KLUIVERT

Tutto fatto: Justin Kluivert è ormai un nuovo giocatore della Roma. Raggiunto l'accordo con l'Ajax sulla base di 20 milioni: l'attaccante, che sbarcherà in serata nella Capitale, firmerà un contratto quinquennale.

18:15 INZAGHI, ADDIO AL VENEZIA

"Abbiamo concordato, dopo due anni, ognuno andrà per la propria strada". Così Filippo Inzaghi ha comunicato, in una conferenza stampa presso la sede societaria, la conclusione del rapporto con il Venezia, al quale il tecnico piacentino era legato fino al 30 giugno. "Penso che oggi - ha aggiunto - si chiuda una storia stupenda: quello che abbiamo fatto insieme mi rimarrà nel cuore per sempre. E penso che più di così non si poteva ottenere". Sul suo futuro, però, Inzaghi non si è sbilanciato: "So che il mio procuratore ha ricevuto qualche richiesta, ma inizierò a valutarle da domani mattina: finora, davvero, non ci ho pensato, perché ho voluto aspettare di parlarne con la società, per cui ci sono tanti step da decidere ancora".

18:00 NIZZA, VIEIRA: "BALO, TI ASPETTIAMO IL 2 LUGLIO"

Il nuovo allenatore del Nizza Patrick Vieira vorrebbe trattenere Balotelli. La conferma arriva direttamente dal tecnico francese: "Ho parlato con lui per augurargli buone vacanze e per dirgli che lo aspettiamo il 2 luglio alla ripresa degli allenamenti. Ogni cosa a suo tempo".

17:30 "ALISSON, OFFERTE DI REAL E LIVERPOOL"

Il Liverpool avrebbe offerto 65 milioni alla Roma per Alisson. Lo scrive il Mundo Deportivo, secondo cui al club giallorosso sarebbe pervenuta anche una seconda offerta, quella del Real, però più contenuta (50 milioni più bonus). Se il portiere della Selecao decidesse per la premier, scrive il quotidiano sportivo catalani, avrebbe garantito il posto da titolare, cosa che invece non avrebbe a Madrid, dove dovrebbe giocarsi il posto con Keylor Navas.

17:15 REAL MADRID, IDEA VILLAS-BOAS

Secondo Radio Montecarlo il Real Madrid avrebbe sondato André Villas-Boas, libero dopo aver lasciato lo Shanghai nella Super League cinese lo scorso dicembre. Da allora, il tecnico ha respinto diversi progetti, dedicandosi a famiglia e al suo hobby dei motori, con una partecipazione anche alla Dakar.

16:55 CHIESA, LA RICHIESTA DELLA FIORENTINA

Ottanta milioni cash. Questa la richiesta della Fiorentina per lasciar partire Federico Chiesa. I viola hanno già respinto le offerte di Napoli (50 milioni più i cartellini di Rog e Chiriches) e Roma (Juan Jesus, El Shaarawy e sostanzioso conguaglio economico).

16:10 LOPEZ: "VALUTERO' LE OFFERTE"

Dopo i sei mesi in prestito all'Inter, Lisandro Lopez potrebbe rimanere in serie A: è cercato dal Genoa. Il difensore è tornato allo Sporting Lisbona e ha parlato così del suo futuro: "Con il Benfica ho ancora un contratto valido fino al 2021 e parlerò col mister Rui Vitoria per capire se effettivamente potrò far parte del progetto. Qualora mi dicesse di no sarei pronto a valutare le offerte provenienti da altre società".

16:00 AGENTE JORGINHO: "CITY OCCASIONE DELLA VITA"

L'agente di Jorginho ha parlato a Tuttomercatoweb, precisando le dichiarazioni di ieri: "Stiamo parlando di un ragazzo per il quale il Manchester City rappresenta l’opportunità della vita. Ma attenzione: non sarebbe triste se rimanesse a Napoli. Anzi. Il ragazzo a Napoli si trova bene ed è felice. Sarebbe scontento, eventualmente, perché perderebbe una grandissima occasione come il Manchester City".

15:15 NAPOLI, VERDI A VILLA STUART

14:45 WATFORD, RISCATTATO DEULOFEU

[LATEST NEWS] Agreement with Watford FC for the transfer of Gerard Deulofeu. More details 👇 https://t.co/mMVL065du5 — FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) 11 giugno 2018

14:30 UFFICIALE, VIEIRA AL NIZZA

🚨 Officiel !



Patrick Vieira est le nouvel entraîneur de l’@ogcnice.#BienvenueCoachVieira

.https://t.co/3VADOEAyf6 — OGC Nice (@ogcnice) 11 giugno 2018

14:00 AGENTE POLITANO: "PIACE A ROMA, NAPOLI, LAZIO E INTER"

Così l'agente di Politano a Romanews: "Che il giocatore piaccia alla Roma, alla Lazio, all’Inter e al Napoli, è risaputo. Il mercato non comincia ora, è tutto l’anno che si parla tra di noi. A chi piace lo so già e non mi meraviglio che escano notizie in merito. Il giocatore piace un po’ a tutti, poi bisogna vedere chi lo compra. Appuntamenti ce ne sono tutti i giorni, ogni giorno parliamo con tutti i club. Non è escluso nessuno”.

13:30 "KLUIVERT-ROMA MARTEDI'"

Secondo il De Telegraaf, domani sarà ufficiale il passaggio di Justine Kluivert dall'Ajax alla Roma: affare da 17,5 milioni di euro come parte fissa che, con i bonus, arriverebbero fino a 22 milioni.

12:50 PSG SEMPRE SU KANTE'

Come riporta Paris United, il Psg rimane vigile su N'Golo Kanté: il centrocampista classe 1991, già finito nel mirino l'anno scorso, è però bloccato dalla situazione del Chelsea che non ha ancora deciso il nuovo allenatore.

12:15 NAPOLI, IL GIORNO DI VERDI

Oggi Simone Verdi, di fatto, diventerà un nuovo giocatore del Napoli: l'attaccante attualmente del Bologna è atteso nel pomeriggio a Villa Stuart, a Roma, dove effettuerà le visite mediche. Poi la firma sul nuovo contratto e il consueto annuncio di Aurelio de Laurentiis, anche se l'ufficialità potrebbe arrivare domani. Ai rossoblù una cifra vicina ai 25 milioni di euro.

11:30 INTER, PER CHIESA SOLDI E 3 GIOCATORI

L'Inter monitora la situazione per Federico Chiesa: secondo La Gazzetta dello Sport, possibile offerta da 40-50 milioni di euro più Karamoh, Dalbert e Valietti per un valore complessivo di circa 80 milioni di euro. Politano alternativa più economica, il Sassuolo chiede 30 milioni.

10:45 ASENSIO-LIVERPOOL, AFFARE POSSIBILE

Marco Asensio potrebbe lasciare il Real Madrid già quest'estate. A causare la situazione, secondo il Daily Star, potrebbe essere per lo sbarco di Neymar al Santiago Bernabeu che toglierebbe ulteriore spazio ad Asensio. Il giocatore mancino avrebbe diversi corteggiatori in Premier League e in particolare il Liverpool ha più volte chiesto informazioni sulla sua situazione contrattuale. Il cartellino di Asensio, classe 1996, è valutato intorno ai 75 milioni.

10:05 NIZZA, SEMPRE PIU' VIEIRA

L'allenatore del New York City, l'ex centrocampista di raccordo Patrick Vieira, secondo quanto scrive il Mundo deportivo sul proprio sito online, è a un passo dalla panchina del Nizza. Il francese, che in passato ha vestito le maglie di Milan, Juventus e Inter, vincendo coppe e scudetti, nelle prossime ore potrebbe lasciare la panchina della squadra statunitense che milita in MLS per approdare in Ligue 1. Per Vieira è pronto un contratto triennale.

09:30 CHELSEA, HAZARD ASPETTA CONTE

Eden Hazard, prima di decidere e svelare il proprio futuro a breve e medio termine, vuole sapere esattamente cosa farà Antonio Conte e soprattutto se ha intenzione di restare nel Chelsea. Ma non solo: secondo quanto pubblica il Mundo depertivo, raccogliendo rumors che arrivano dal ritiro della 'sua' Nazionale, l'asso del Belgio vuole capirne di più sugli investimenti che il club di Roman Abramovich intende fare per la prossima stagione.

09:00 IL NAPOLI SEGUE OMUR

I possibili addii di Jorginho e Hamsik impongono al Napoli riflessioni a metà campo, secondo il portale turco Sanalbasin gli azzurri sarebbero interessati al classe 1999 Abdulkadir Omur, di prorietà del Trabzonsport e valutato 25 milioni di euro.

08:45 JUVE, RISCOCCA LA FIAMMA PER KOVACIC

Secondo As, Kovacic sta riflettendo se lasciare il Real Madrid per giocare titolare altrove. La squadra giusta potrebbe essere la Juventus, l'anno scorso i blancos avevano rifiutato un'offerta da 75 milioni di euro per il croato.

08:30 IL TOTTENHAM VUOLE RAFINHA

Secondo Sport, il Barcellona irritato con l'Inter: aveva promesso di riscattare Rafinha per 35 milioni in caso di Champions. Ecco perché i blaugrana ora sperano nel Tottenham, che avrebbe dimostrato gradimento per il brasiliano.

08:15 INTER, SVOLTA NAINGGOLAN

La trattativa tra Roma e Inter per Nainggolan ha avuto un'accelerazione nel weekend: secondo Tuttosport gettate le basi per un affare che si potrebbe concretizzare a luglio. L'offerta giusta per convincere i giallorossi? 29 milioni di euro più il cartellino del giovane Zaniolo, scelto dal ds Monchi.