Calciomercato, tutte le trattative di giovedì 7 giugno LIVE

11:55 Roma, no a Donnarumma

Retroscena di mercato da parte del Corriere della Sera: Mino Raiola, nel corso dei colloqui per Justin Kluivert, avrebbe offerto alla Roma Donnarumma. Il club giallorosso ha rifiutato perché ritiene l'operazione troppo costosa.

11:45 Fiorentina, spunta Defrel

Ultima ideea in casa Fiorentina per l'attacco. Secondo il Corriere Fiorentino il club viola, dopo aver ricevuto un no dalla Roma per El Shaarawy, starebbero pensando a Defrel: ci sarebbero già stati contatti con l'entourage dell'ex punta del Sassuolo.

11:00 "Hamsik verso la Cina"

Marek Hamsik starebbe per dire di sì al club cinese dello Shandong Luneng, che mette sul piatto 35 miloni per le prossime tre stagioni. Lo riporta il Mattino secondo cui De Laurentiis non lascerà partire lo slovacco per meno di 30 milioni.

10:15 Napoli, idea Santi Mina

In caso di partenza di un big in attacco il Napoli potrebbe fare un tentativo con il Valencia per Santi Mina secondo quanto scrive Tuttosport. Il club spagnolo valuta però la punta 22enne 40 milioni.

10:00 Maran a Cagliari per firmare con i rossoblu

È sbucato alle 7.45 dall'uscita del settore arrivi dell'aeroporto di Elmas dopo il volo che da Verona lo ha portato in Sardegna. Rolando Maran, il nuovo allenatore del Cagliari in pectore, è pronto alla nuova avventura in rossoblù dopo quattro stagioni al Chievo. In giornata firmerà il contratto con la società di Tommaso Giulini e poi il club annuncerà ufficialmente l'ingaggio: gli accordi sono stati già presi, si tratta solo di firmare materialmente le carte. L'arrivo mattutino ha spiazzato i tifosi: ad attenderlo c'erano solo gli addetti ai lavori. Nessuna dichiarazione, per ora: solo un "tutto bene" a chi gli ha chiesto come fosse andato il viaggio.

09:20 Inter, Spalletti telefona a Nainggolan

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport Luciano Spalletti si sarebbe mosso in prima persona, con una telefonata, per convincere Nainggolan a trasferirsi all'Inter (che non potrà affondare prima di luglio a causa del Fair Play Finanziario). Sul centrocampista belga della Roma c'è anche il Guangzhou Evergrande di Cannavaro, pronto a offrire al giocatore 12 milioni di euro all'anno e ai giallorossi 30 milioni (prestito biennale con obbligo di riscatto).

09:00 Roma, Cristante a Villa Stuart per le visite mediche

08:40 Napoli, occhi puntati su Hakimi e Lainer

Due nomi nuovi per il Napoli. Gli azzurri avrebbero messo gli occhi su deu terzini, Achraf Hakimi, 19enne marocchino del Real Madrid e Stefan Lainer, 25enne in forza al Salisburgo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

08:20 Milan, torna di moda Baselli

Viste le difficoltà ad arrivare a Fellaini (forte l'interesse di Arsenal e Ajax) il Milan mette di nuovo gli occhi su Baselli secondo il Corriere dello Sport. Anche questa trattativa non si preannuncia però semplice perché il Torino chiede 20 milioni.

08:00 Inter, Joao Mario nell'affare Dembelé

L'Inter insiste per Dembelé. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport i nerazzurri sarebbero pronti a inserire Joao Mario nella tratttiva con il Tottenham per fare abbassare il prezzo del centrocampista 30enne. Gli Spurs chiedono infatti 30 milioni mentre il club di corso Vittorio Emanuele punta a chiudere a 15-16 milioni proprio grazie a Joao Mario.