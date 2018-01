Calciomercato, tutte le trattative di giornata LIVE

12:30 de vrij, con la champions il rinnovo vale di più

Secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport, il rinnovo di Stefan De Vrij con la Lazio è ormai a un passo dall'essere ufficializzato. Accordo fino al 2019, con clausola rescissoria da 25 milioni valida anche per l'Italia e 2,5 milioni a stagione più bonus. Ma c'è di più: nel caso in cui i biancocelesti dovessero riuscire a qualificarsi alla Champions League, ci sarà un'opzione di prolungamento immediato fino al 2021.

12:15 inter, joao mario verso la permanenza

Joao Mario ha rifiutato tutte le proposte che gli sono arrivate nel corso delle ultime settimane, soprattutto quelle arrivate dalla Premier League, e dunque potrebbe restare sotto la guida di Spalletti fino al termine della stagione. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

11:50 verona, reja in pole per il dopo pecchia

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, nel caso in cui Fabio Pecchia dovesse essere esonerato dal presidente Maurizio Setti, il successore sulla panchina dell'Hellas potrebbe essere Edy Reja. È lui il preferito per l'eventuale sostituzione dell'attuale allenatore, anche se ieri in tribuna, per assistere alla sconfitta contro il Crotone, era presente anche Domenico Di Carlo.

11:30 Il Sun: "Balotelli verso la Juve"

Balotelli alla Juve. Fantacalcio? Chissà. Secondo il Sun, tabloid britannico, i bianconeri sarebbero vicinissimi all'attaccante italiano del Nizza: Balo si libera gratis a fine stagione del club francese e pertanto può trattare con qualunque club. Stando a quanto scrive il quotidiano inglese, l'agente Mino Raiola avrebbe quasi trovato un accordo con i bianconeri.

11:15 Robinho in Turchia

Robinho torna in Europa: l'esperienza con l'Atletico Mineiro sembrava aver sancito il suo definitivo ritorno in patria, invece il brasiliano, che compirà 34 anni tra tre giorni, ha scelto il Sivasspor, ottavo in classifica in Turchia.



Robinho İle Prensipte Anlaşmaya Varıldı



Transfer için uzun zamandır görüştüğümüz ve prensipte anlaşmaya vardığınızda Brezilyalı forvet oyuncusu Robinho yarın Sivas'ta olacak.



Son görüşmelerin ardından kendisi ile resmi sözleşme imzalanacak.https://t.co/CUMw1lhf2l pic.twitter.com/rgIln4pF0W — Sivasspor (@SivassporKulubu) 22 gennaio 2018

11:00 Giroud verso Dortmund

Secondo il Telegraph, Olivier Giroud potrebbe andare al Borussia Dortmund. L'attaccante francese di 31 anni rientrerebbe nella trattativa che porterà quasi certamente Pierre-Emerick Aubameyang all'Arsenal: al momento i tedeschi hanno rifiutato un'offerta da 50 milioni di euro, potrebbero accettare l'esperto centravanti come contropartita.

10:45 Genoa, ecco Medeiros

Visite mediche in corso per Iuri Medeiros: l'esterno offensivo classe 1994 arriva dallo Sporting Lisbona in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. In questa stagione ha giocato sei partite in campionato, una sola negli ultimi 4 mesi.

10:30 Cagliari, ufficiale anche Ceter

10:15 Van Persie torna al Feyenoord

10:00 Il Milan resta immobile

Rino Gattuso ribadisce ciò che la società aveva messo in chiaro nelle ultime settimane sul mercato del Milan: "Rimaniamo così come siamo", ha spiegato a Radio anch'io lo sport. Già dopo la vittoria di Cagliari, del resto, aveva spiegato che la società aveva messo a disposizione "qualcosa", ma è stato lui a voler confermare in blocco questo gruppo, senza ulteriori innesti.

09:45 Psg, preso Lassana Diarra

Colpo a sorpresa del Psg: arriva il 32enne mediano francese Lassana Diarra. Il giocatore si è svincolato a dicembre dall'Al-Jazira, Emirati Arabi, dove ha giocato appena 5 partite in tre mesi. Piaceva anche al Manchester United,

09:30 Cagliari, ufficiale Lykogiannis

09:15 Mkhitaryan, si festeggia

Henrikh Mkhitaryan festeggia il 29esimo compleanno con Paul Pogba e il suo agente Mino Raiola che gli ha appena chiuso la trattativa con l'Arsenal: i tifosi dei Gunners, la sua nuova squadra, non hanno preso benissimo la sua voglia di celebrare l'evento speciale con un vecchio compagno del Manchester United...

09:00 Rafinha, tempo di visite

Rafinha, nuovo acquisto dell'Inter, sta svolgendo le visite mediche all'Humanitas, poi andrà al Coni: nelle prossime ore ci sarà l'annuncio ufficiale del centrocampista brasiliano.

08:45 Juve su Pellegri

Secondo Tuttosport, c'è anche la Juve su Pietro Pellegri, attaccante classe 2001 del Genoa. Il giovane centravanti, complice un infortunio, non ha trovato molto spazio in questa stagione, ma è sicuramente un giocatore di grande prospettiva sul quale si era scatenata un'asta la scorsa estate tra Inter e Milan. Ma i bianconeri sono pronti a inserirsi.

08:30 Carroll crack, Chelsea su Dzeko

La prima scelta di Antonio Conte è sempre stata Edin Dzeko, lo sarà ancora di più dopo il grave infortunio di Andy Carroll, attaccante del West Ham tra gli obiettivi dei Blues. Il giocatore resterà fuori tre mesi, così il Chelsea sarà "costretto" a proseguire l'assalto all'attaccante della Roma.

08:15 Bologna, la Premier chiama Masina

Fari della Premier League su Adam Masina: secondo la Gazzetta dello Sport, West Ham e Crystal Palace sono interessati al terzino del Bologna. Se i rossoblù dovessero ricevere una congrua offerta economica, è possibile che il difensore lasci il club già a gennaio.