Calciomercato, tutte le trattative di giornata LIVE

08:45 Arda Turan, Istanbul Basaksehir in pole

L'Istanbul Basaksehir sarebbe in vantaggio per Arda Turan, in uscita dal Barcellona, secondo quanto riporta Marca. Sul centrocampista turco ci sarebbe anche il Besiktas mentre non trova ulteriori conferme l'ipotesi che il giocatore sia stato offerto dal suo procuratore al Milan.

08:40 De Vrij, nuovo inserimento del Barcellona

Situazione di stallo in casa Lazio per il rinnovo di De Vrij. Secondo la Gazzetta dello Sport Lotito insiste mettendo sul piatto un ingaggio da 2,5 milioni di euro (clausola rescissoria da 25 milioni valida solo nel mese di luglio) ma il difensore olandese aspetta un segnale dall'Inter. E intanto va registrato un nuovo inserimento del Barcellona.

08:30 Accordo Bologna-Paletta

Paletta ha detto sì al Bologna. Secondo il Corriere dello Sport il Milan ha ceduto il cartellino del difensore ai felsinei che per ufficializzare l'acquisto (a parametro zero) aspetta che si concretizzino gli addii di Maietta e De Maio. A centrocampo sarebbe vicino il ritorno di Dzemaili dal Montreal Impact.

08:15 Napoli, Ciciretti per arrivare a Verdi

Il Napoli non molla Verdi. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, gli azzurri starebbero pensando di offrire al Bologna 20 milioni di euro più bonus e girare in prestito Ciciretti, che andrebbe prelevato dal Benevento con il pagamento di un conguaglio (il giocatore va in scadenza di contratto a giugno).

08:00 Coutinho-Barcellona, le cifre

Mundo Deportivo e Sport sono sicuri: Coutinho è davvero a un passo dal Barcellona. Con il Liverpool ci sarebbe un principio di accordo sulla base di 120 milioni fissi e 40 legati ad alcune variabili. Proprio su queste variabili si lavora per raggiungere l'intesa finale che permetta il trasferimento del brasiliano alla corte di Valverde.