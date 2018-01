Calciomercato, tutte le trattative di giornata LIVE

19:15 Napoli, Inglese si allontana

Si allontana l'arrivo di Lorenzo Inglese al Napoli a gennaio. L'attaccante del Chievo non vuole andare alla subito alla corte di Sarri per paura di trovare poco spazio e neppure in prestito al Bologna (nell'ambito dell'affare Verdi) in un contesto a lui sonosciuto. La punta intende invece concludere la stagione a Verona: la prossima settimana ci sarà un incontro tra le parti per chiarire la situazione. Sembra comunque chiaro che non c'è alcuna clausola che obbliga il club di Campedelli a dare ora (con sei mesi d'anticipo) a De Laurentiis l'attaccante acquistato dai campani per giugno.

18:20 JUVE, ECCO LE CIFRE DI PJACA

18:15 CONTE, ECCO IL PRIMO COLPO

17:15 Ufficiale, Sneijder all'Al Gharafa

Breaking : We are delighted to announce that @sneijder101010 will join Al Gharafa Sports Club. pic.twitter.com/7DV4nIRmZi — Al Gharafa SC (@ALGHARAFACLUB) January 5, 2018

16:40 Ufficiale, Menez al Club America

16:00 Psg, Emery: "Pastore dovrà chiarire"

"Pastore e Cavani sono in ritardo rispetto all'inizio della seduta con il gruppo. Aspetterò e ascolterò le loro argomentazioni. Forse oggi Cavani potrebbe rientrare, ma non è sicuro. Entrambi, comunque, dovranno certamente spiegare anche al club". Unai Emery esprime tutto il suo disappunto per il comportamento dei due giocatori del Psg che hanno saltato i primi due allenamenti dell'anno: non è ancora chiara in particolare la data del rientro del Flaco. Spettatrice interessata è l'Inter: i nerazzurri seguono da tempo il trequartista argentino e monitorano la situazione attentamente.

15:20 sneijder: "vado all'Al-Gharafa

Niente Los Angeles Galaxy, la carriera di Wesley Sneijder proseguirà in Qatar. A confermare il suo trasferimento imminente dal Nizza all'Al-Gharafa sarebbe stato lo stesso ex centrocampista dell'Inter ai microfoni di RTL: "Mi aspetta una grande ed emozionante avventura. Sono davvero felice di approdare all'Al-Gharafa". Sneijder dovrebbe firmare nei prossimi giorni un contratto di un anno e mezzo.

14:30 "Barella? Offerte dall'estero"

Il direttore sportivo del Cagliari Giovanni Rossi ha rilasciato un'intervista a Tuttosport in vista della sfida contro la Juventus e ha parlato anche di mercato: "Barella? Rispecchia la mentalità sarda: è orgoglioso, permaloso, testardo e molto generoso. Il suo futuro? Non mi stupirei se le proposte più importanti arrivassero dall'estero".

13:45 Arsenal, wenger chiude ad aubameyang

Il tecnico dell'Arsenal, Arsene Wenger, ha parlato della possibilità che Pierre-Emerick Aubameyang prenda il posto di Alexis Sanchez in caso di addio del cileno. Il tecnico francese ha categoricamente chiuso a questa ipotesi: "Se Aubameyang può essere un obiettivo dell'Arsenal? Assolutamente no, non c'è alcuna possibilità".

13:30 Milan, gattuso chiude il mercato

"La società sa che i giocatori che abbiamo vanno bene, siamo a posto così. Il mio mercato è ottenere il massimo da quelli che ho. Il mio regalo è non perdere giocatori per strada per infortunio. Do fiducia a quelli che ho"

12:50 benevento, ufficiale billong

"​Il Benevento Calcio rende noto di aver perfezionato l’accordo con il club NK Maribor per l’acquisto a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jean Claude Billong. Il difensore franco-camerunense ha sottoscritto un contratto pluriennale fino al 30 giugno 2021".

12:30 Donadoni: "Verdi? se chiama una big..."

Il tecnico del Bologna in conferenza stampa: "Io penso di tenermi Verdi, ma quando un giocatore ha una possibilità importante non credo sia una cosa da sottovalutare. Tutto dipenderà da lui, dalle sue convinzioni e dalla sua voglia. Io da allenatore sono contento di avere Simone, ma se mi devo estraniare un attimo dalla situazione contingente mi rendo conto che rinunciare a offerte importanti non è semplice".

12:05 lazio, sorpasso per badelj

Ultime sulla Lazio, riportate dall'edizione romana del Corriere della Sera. L’idea è quella di prendere subito, a gennaio, Milan Badelj dalla Fiorentina. Le basi ci sono, perché il club biancoceleste sta trattando con i toscani la cessione a titolo definitivo di Danilo Cataldi, ora al Benevento. E, assieme a questo affare, ne può maturare un altro, stavolta però in entrata.

11:45 Inter, scordati deulofeu

Il Barcellona sta per chiudere per Coutinho e per riabbracciare Dembelé, quindi per Deulofeu i minuti a disposizione sono destinati a diventare ancora meno. Una buona notizia per l'Inter? Non proprio, perché i catalani non vogliono sentire parlare di prestito e i nerazzurri non hanno a disposizione le risorse economiche necessarie per riportare lo spagnolo a Milano.

11:20 chelsea, è fatta per Barkley

Arrivano conferme sul passaggio imminente di Ross Barkley dall'Everton al Chelsea. Molti quotidiani britannici, fra cui il The Times, raccontano come l'accordo sia stato trovato sulla base di 17 milioni di euro e di come il giocatore sia atteso oggi a Londra per le visite mediche.

11:00 giaccherini, russia o turchia?

In uscita dal Napoli c'è Emanuele Giaccherini. L'esterno non ha trovato spazio nell'undici di Sarri e a gennaio partirà per trovare minuti. Il suo futuro, si legge su Il Mattino, potrebbe essere in Turchia o in Russia, visto che nelle ultime ore sono arrivati diversi sondaggi in tal senso.

10:45 Juve-chiellini insieme per sempre

Sempre più vicino il rinnovo di Giorgio Chiellini con la Juventus. Il Corriere della Sera in edicola scrive che il difensore chiuderà la propria carriera nella squadra bianconera. Il calciatore, con il contratto in scadenza nel giugno 2018, ha praticamente trovato l’accordo con la società torinese per prolungare fino al 2020, quando avrà 36 anni.

10:30 sassuolo, paletta sì tonelli no

Prosegue in casa Sassuolo la ricerca di un difensore dopo l'addio al calcio di Paolo Cannavaro. L'obiettivo numero uno - scrive la Gazzetta dello Sport - resta Gabriel Paletta, calciatore in uscita dal Milan. Nessuna possibilità invece di arrivare a Lorenzo Tonelli, altro centrale di difesa alla ricerca di sistemazione visto che a Napoli non trova spazio.

10:00 Velez, ufficiale zarate

Mauro Zárate llegó a un acuerdo y será jugador de Vélez hasta final de la Superliga 17/18. El delantero, de 30 años, llega a préstamo e iniciará así su tercer ciclo en el club. En los próximos días se sumará a la pretemporada. ¡Bienvenido a casa, Mauro! pic.twitter.com/AUYHIcvJjK — Vélez Sarsfield (@Velez) 4 gennaio 2018

09:50 Nainggolan, cannavaro ci prova

Sirene cinesi per il Ninja. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il Guangzhou Evergrande allenato da Fabio Cannavaro sarebbe pronto a spendere 40 milioni di euro per strappare il centrocampista belga alla Roma. Un'ipotesi che sembra impossibile, molto più probabile invece per la prossima estate lo sbarco nella Capitale di Barella, che ha lo stesso procuratore di Nainggolan e piace moltissimo a Monchi.

09:40 Juve, dietrofront a sinistra

Tutto fermo, almeno a gennaio, sulla fascia sinistra della Juventus. Dopo i tanti assalti estivi il Chelsea non tornerà alla carica per Alex Sandro (se ne riparlerà eventualmente in estate) e dunque i bianconeri non hanno più bisogno di cercare un'alternativa. La prova è l'avviso che i bianconeri hanno inviato alla Roma e agli agenti di Emerson Palmieri comunicando lo stop ad ogni dialogo. Per ora...

09:20 Milan, Augustinsson in e Gomez out

Nome a sorpresa per la difesa del Milan: secondo 'Il Corriere dello Sport', infatti, nelle ultime ore si sarebbe fatta strada l'idea Ludwig Augustinsson, terzino sinistro classe 1994 del Werder Brema e giustiziere dell'Italia con la sua Svezia. Esterno duttile che può giocare anche in posizione più avanzata, Augustinsson sarebbe il sostituto di Antonelli, che però non sarà l'unico a lasciare i rossoneri. Il Boca Junior è molto interessato a Gustavo Gomez e il presidente Angelici ha dichiarato: "Speriamo di chiudere la trattativa col Milan nelle prossime ore".

09:05 evra-galatasary, c'è la trattativa

Stando a quanto riportato dalla stampa turca, il Galatasaray avrebbe già avviato i contatti con Patrice Evra per portare a Istanbul il francese ex Juve, squalificato nelle competizioni europee con il Marsiglia.

09:00 Napoli, obiettivo verdi subito

Spazio al mercato del Napoli sulla prima pagina dell'edizione Campania del Corriere del Mezzogiorno, che titola: “Si punta tutto su Verdi, con lui si può 'sacrificare' Inglese”. L'arrivo dell'ex Milan, infatti, spingerebbe il club partenopeo a lasciare l'attaccante del Chievo a Verona.