Calciomercato, tutte le trattative di giornata LIVE

21:30 Pjaca-Juve, Auf Wiedersehen

Marko Pjaca sta per diventare un giocatore dello Schalke che prenderà in prestito l'esterno offensivo croato, reduce dal lungo stop per la rottura dei legamenti del ginocchio destro. "Giovedì farà le visite mediche, poi firmerà: l'accordo verbale è totale". La Juve incasserà 1,5 milioni.

20:30 Si muove il Real

Zinedine Zidane a caccia di rinforzi per risollevare il Real Madrid, lontanissimo dal Barcellona in campionato: "Ho incontrato il presidente Florentino Perez, abbiamo affrontato diversi discorsi. Anche di eventuali rinforzi, da qui al 31 gennaio può succedere di tutto. Tuttavia non voglio l'addio di nessun calciatore della mia rosa".

19:30 Inter-Pastore, stand-by

"Non ci sono novità per Pastore. Non c’è stato alcun contatto con l’Inter per il momento e non abbiamo parlato con il Psg". Marcelo Simonian, agente del trequartista argentino, ha fatto il punto della situazione a fcinter1908.it. Per ora, dunque, resta bloccata la trattativa che potrebbe riportare il Flaco in Italia dopo l'esperienza al Palermo.

18:30 Matos verso Verona

Ryder Matos sembra vicino a lasciare l'Udinese. L'attaccante ha trovato pochissimo spazio in questa stagione con appena 4 presenze, tutte con Delneri. Da quando è arrivato Oddo, ha collezionato soltanto panchine, anche perché il nuovo modulo senza esterni d'attacco lo penalizza: la squadra più interessata a lui è il Verona.

17:30 Cagliari, ciao Melchiorri

Federico Melchiorri, zero presenze in campionato in questa stagione, è in procinto di lasciare Cagliari. A partire da lunedì l'attaccante dovrebbe andare al Carpi, in Serie B, con la formula del prestito con diritto di riscatto.

16:30 Coutinho, ci siamo

Secondo Mundo Deportivo, Kia Joorabchian e Giuliano Bertolucci, gli agenti di Philippe Coutinho, sono a Londra per chiudere la trattativa che porterà il trequartista brasiliano dal Liverpool al Barcellona. L'operazione dovrebbe fruttare 150 milioni alle casse dei Reds.

16:20 Pescara, Sebastiani: "per ganz accordo con l'ascoli"

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ai microfoni di Rete 8 ha parlato del trasferimento di Simone Andrea Ganz spiegando di aver raggiunto l'accordo con l'Ascoli per la cessione a titolo definitivo: “L'attaccante si muove solo a titolo definitivo, niente prestiti. Abbiamo trovato l'intesa totale con l'Ascoli e ora mi auguro che anche il ragazzo la trovi, in caso contrario, in assenza di altre offerte, non lascerà Pescara”.

15:35 napoli, per pezzella servono 15 milioni

Il Napoli si muove alla ricerca di un terzino di prospettiva e nelle prossime ore potrebbero essere ripresi i contatti con l’Udinese per Giuseppe Pezzella. La concorrenza sul terzino napoletano non manca, ma il vero scoglio, secondo quanto riporta il Mattino, sarebbe il costo del cartellino: per Pezzella infatti Pozzo continua a chiedere 15 milioni.

15:00 cagliari, barella ha rinnovato

“Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale di Nicolò Barella. Il giovane centrocampista, classe 1997, ha firmato sino al 2022".

14:40 umtiti, il city paga la clausola?

Il Manchester City di Guardiola sarebbe pronto a fare un'altra follia in difesa. Stando a quanto scrivono in Inghilterra, i padroni della Premier League sarebbero pronti a spendere 60 milioni di euro (ovvero il valore della clausola rescissoria) per strappare Umtiti al Barcellona. Il club blaugrana, che lo acquistò nel 2016 per 25 milioni di euro, non vorrebbe perdere il suo difensore e starebbe pensando ad un rinnovo di contratto (attualmente in scadenza nel 2021).

14:00 "la roma vuole juanfran"

Juanfran Torres nel mirino della Roma. Secondo i catalani del "Mundo Deportivo" il club giallorosso è interessato all'esterno destro dell'Atletico Madrid in scadenza di contratto. Il giocatore, però, non intende lasciare i colchoneros di Simeone nonostante l'insistenza dei giallorossi che lo vorrebbero da subito per sopperire alla mancanza di Karsdorp e alle difficoltà che sta riscontrando anche in questa stagione Bruno Peres.

12:50 chelsea, nuovo assalto ad Alex Sandro

Il Daily Mirror rilancia la possibilità di un investimento importante nel mercato di gennaio da parte del Chelsea di Antonio Conte, che ha pronti ben 50 milioni di sterline (56 milioni di euro) per anticipare il Manchester United e convincere la Juve a privarsi di Alex Sandro. Per i Blues si tratta dell'ennesimo assalto dopo i tanti andati a vuoto la scorsa estate, i bianconeri avrebbero identificato in Wendell del Bayer Leverkusen il sostituto più idoneo del brasiliano.

12:30 Milan, "niente fiera dei sogni"

Consueta rassegna stampa sul sito del Milan. Sul mercato invernale la chiosa del club rossonero è chiara: "Non è iniziata la fiera dei sogni, ma una sessione di mercato di puro assestamento come correttamente scrivono i giornali. In questo contesto che riguarda tutti, si inserisce la situazione particolare del Milan che ha come obiettivo principale quello di continuare a consolidare la propria rosa che tanti cambiamenti ha avuto e conosciuto in estate. In questo senso il vero grande acquisto, su cui non ci sarà nessuna forzatura ma che tornerà nei tempi previsti, sarà proprio Andrea Conti che tutto il Milan attende con grande fiducia al suo ritorno in campo".

12:10 sassuolo, caccia al dopo cannavro

Il Sassuolo cerca un centrale di difesa per rimpiazzare Paolo Cannavro: il primo obiettivo è Paletta, ma non c'è accordo col giocatore sull'ingaggio, l'alternativa è Tonelli del Napoli.

11:45 Lazio, torna di moda andujar

Secondo 'Il Corriere dello Sport' la Lazio starebbe nuovamente pensando a Mariano Andujar per il ruolo di vice Strakosha. Il portiere è sotto contratto con l’Estudiantes La Plata.

11:20 besiktas, vida chiama mandzukic

È appena arrivato dalla Dinamo Kiev, ma il difensore croato Vida vuole già essere importante per il suo nuovo club e nel giorno della presentazione ha dichiarato ai giornalisti presenti: "Forse dirò di venire al Besiktas anche a Mandzukic".

10:50 cagliari, quasi fatta per caldirola

Luca Caldirola è vicinissimo a tornare in Italia per vestire la maglia del Cagliari. Trattativa molto avanzata e giocatore ormai già virtualmente rossoblù, il Werder Brema ha aperto alla cessione del difensore cresciuto nell'Inter e l'affare ormai è ai dettagli.

10:40 Napoli, inglese rischia di diventare un caso

Sembrava tutto fatto per il trasferimento con sei mesi d'anticipo di Roberto Inglese dal Chievo al Napoli e invece tutto sembra essersi bloccato. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, infatti, il club veronese non avrebbe alcuna intenzione di mollare il suo bomber e avrebbe deciso di trattenerlo per raggiungere la salvezza il prima possibile. Una mossa che avrebbe spiazzato il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che era sicuro di poter anticipare l'arrivo dell'attaccante in questo mercato. A questo punto la vicenda relativa a Inglese rischia di diventare un caso di mercato .

10:25 torino, a centrocampo piace locatelli

Manuel Locatelli nel mirino del Torino per gennaio. Secondo quanto riportato da Tuttosport oggi in edicola il centrocampista del Milan potrebbe arrivare in prestito alla corte di Sinisa Mihajlovic durante la finestra di riparazione. Per la corsa all'Europa il tecnico ha bisogno di un mediano e di un attaccante e il club granata starebbe prendendo informazioni per il giovane rossonero.

10:00 Milan-Genoa, scambio Izzo-Musacchio?

Secondo quanto riporta 'Il Corriere dello Sport' il Milan starebbe seriamente pensando di regalare a Gattuso un'alternativa alla coppia Bonucci-Romagnoli e in tal senso il nome più caldo sarebbe quello di Armando Izzo. Il centrale del Genoa viene valutato dal Grifone circa 10-15 milioni, ma il Milan potrebbe inserire nella trattativa uno tra Musacchio (favorito) e Zapata. Oltre a Izzo ai rossoneri piace molto Nikola Maskimovic, ma è difficile ipotizzare che il club azzurro possa privarsi del suo centrale già a gennaio anche perchè sul giocatore sono stati investiti 25 milioni di euro.

09:45 Atletico, Simeone blinda Vrsaljko

Non tornerà in Italia neanche durante questa sessione di calciomercato Sime Vrsaljko. Il terzino croato ex Sassuolo piace moltissimo a Juve e Napoli, ma stando a quanto scrivono in Spagna Simeone si sarebbe opposto alla sua cessione alzando un vero e proprio muro. L'Atletico non ha intenzione di lasciarlo partite, i margini per trattare sono pochissimi.

09:40 Sassuolo, idea Pazzini

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' se Matri dovesse lasciare il Sassuolo i neroverdi potrebbero puntare su Giampaolo Pazzini, attualmente chiuso al Verona dal giovane Kean e cercato anche dal Torino come vice Belotti.

09:30 Milan, in Cina vogliono Kalinic

Stando a quanto scrive questa mattina il 'Corriere della Sera', diversi club cinesi si starebbero facendo avanti con offerte concrete per Nikola Kalinic e per il Milan, oggi come un anno fa, quando il Tianjin Quanjian di Cannavaro corteggiò a lungo l'attaccante croato. Kalinic, però, avrebbe già rispedito tutte le proposte al mittente perché non avrebbe alcuna intenzione di lasciare la maglia rossonera.

09:15 "L'Inter ha scelto Mkhitaryan"

Né Pastore, né Deulofeu, l'Inter ha scelto Mkhitaryan. Questo almeno è quanto sostiene il Corriere dello Sport oggi in edicola, che spiega come durante il vertice tra la dirigenza e Spalletti di ieri sera i nerazzurri abbiano scelto gli obiettivi per gennaio. L'armeno del Manchester United sarebbe la prima scelta di Spalletti, ma l'operazione può concludersi solo in prestito e senza obbligo di riscatto e così a favorire il buon esito della trattativa potrebbe essere l'inserimento di Joao Mario, apprezzato da Mourinho.

09:00 Pjaca-Schalke, è fatta

“Marko ha bisogno di giocare” ha detto Allegri in conferenza stampa, detto e fatto. Il giovane croato si trasferirà in Germania, allo Schalke 04, in prestito secco oneroso fino al termine della stagione per mettere benzina nelle gambe dopo il grave infortunio al ginocchio e, parallelamente, provare ad ottenere un posto a Russia 2018. Il club tedesco verserà ai bianconeri 1 milione e 500 mila euro e dovrebbe farsi carico anche dello stipendio del giocatore, mancano gli ultimi dettagli e arriverà pure l'annuncio ufficiale: Pjaca è pronto a sbarcare a Benidorm, sede del ritiro invernale scelto dai tedeschi, già giovedì.