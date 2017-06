Calciomercato, tutte le trattative di giornata LIVE

14:30 Juve, pronto il blitz per Bernardeschi

La Juventus prepara l'affondo per Federico Bernardeschi. Nei prossimi 7-10 giorni i bianconeri dovrebbero alla Fiorentina offrire 40 milioni di euro più 5 di bonus per bruciare la concorrenza dell'Inter, costretta a vendere prima di poter comprare. I nerazzurri potrebbero entrare in scena in un secondo momento anche se il giocatore darebbe la sua preferenza ai Campioni d'Italia. Il talento viola e dell'Under 21 rappresenterebbe comunque un'alternativa a Douglas Costa.

13:25 Il Psg offre Matuidi per Cuadrado

Il Psg fa sul serio per Cuadrado. Il club transalpino avrebbe infatti proposto un vecchio pallino della Juventus, ovvero Matuidi, per arrivare all'ala colombiana, richiesta da Emery. Si tratterebbe di uno scambio alla pari che porterebbe il centrocampista francese alla corte di Allegri: il tecnico livornse desidera avere in mezzo al campo un giocatore molto fisico e Matuidi rientrebbe perfettamente nell'identikit.

12:50 L'agente di Gonzalo Rodriguez: "Firmerà con il San Lorenzo"

Si prospetta un ritorno in Argentina per Gonzalo Rodriguez. L'agente del difensore ha infatti rivelato che il suo assistito al rientro dalle vacanze "sosterrà le visite mediche e firmerà un triennale con il San Lorenzo", club con cui ha iniziato la sua carriera da professionista e giocato dal 2002 al 2004. Niente Milan dunque per l'ex centrale della Fiorentina.

12:00 Barcellona su Paulinho

Il Barcellona avrebbe individuato in Paulinho l'alternativa a Marco Verratti, che resta comunque l'obiettivo numero 1. Il centrocampista brasiliano, come riporta il Mundo Deportivo, ha rivelato infatti di essere stato contattato dal club blaugrana. Il mediano è attualmente in forza al Guangzhou Evergrande.

11:30 Incontro tra Monchi e l'agente di Mario Rui

Nella giornata di lunedì dovrebbe tenersi un incontro tra il ds della Roma Monchi e l'agente di Mario Rui. Il procuratore dovrebbe comunicare al dirigente giallorosso che il suo asssitito ha trovato l'intesa con il Napoli. Lo riferisce Il Matttino. Al momento però i capitolini non sembrano intenzionati a cedere il terzino, per il quale chiedono 10 milioni di euro.

10:25 Lazio, Muriel per il dopo Keita

In attesa di capire dove giocherà Keita (nella giornata di sabato il senegalese è stato anche offerto all'Inter), la Lazio si muove in entrata. C'è già l'accordo con il Sunderland sulla base di 6 milioni per Borini ma i biancocelesti preparano l'affondo a fari spenti per Muriel. La Sampdoria del resto ha già perfezionato di fatto gli arrivi di Caprari (nell'ambito della cessione di Skriniar) e di Falcinelli.

10:00 Il Papu Gomez non si muove dall'Atalanta

L'Atalanta non perderà il Papu Gomez. E' vicino l'accordo tra i bergamaschi e l'argentino per il rinnovo contrattuale: il giocatore dovrebbe essere 'accontentato' con un ingaggio annuo da 2 milioni di euro (bonus compresi). Gasperini potrà dunque contare ancora sul fantasista capace di realizzare nell'ultimo campionato la bellezza di 16 gol.

09:45 Milan, si allontana Biglia. Ottimismo per Kalinic e Conti

Rimane ampia la distanza tra Lazio e Milan per Biglia. Secondo quanto riferisce il nostro Claudio Raimondi Lotito non intende scendere sotto i 20-18 milioni di euro mentre i rossoneri si spingerebbero al massimo sui 12 milioni più bonus. Così il club di via Aldo Rossi sta valutando diverse alternative, su tutte Krychowiak e Badelj. Ottimismo invece per Conti e Kalinic. Con il difensore è praticamente fatta (25 milioni e una contropartita tecnica) e per l'attaccante l'accordo con la Fiorentina potrebbe essere raggiunto sulla base di 15 milioni e l'inserimento di Kucka o Lapadula.

09:00 Juve, pista Marquinhos

La Juventus pensa a Marquinhos. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, in caso di addio di Bonucci, i bianconeri andrebbero sul difensore 23enne del Psg che ha doppio passaporto (portoghese e brasiliano) e quindi non 'porterebbe via' il secondo posto da extracomunitario, destinato a Douglas Costa.