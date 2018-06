Calciomercato, tutte le trattative di domenica 3 giugno LIVE

18:00 Barça, Umtiti rinnova

17:30 Manchester United su Sessegnon

Il Manchester United lavora su più fronti. Se per Mundo Deportivo la priorità è Verratti, secondo il Sun Mourinho spinge soprattutto per Ryan Sessegnon, ala sinistra di 18 anni che al Fulham, in Championship, ha segnato ben 15 gol. Il costo è di circa 50 milioni di sterline, quasi 60 milioni di euro.

17:00 Roma, idea Herrera

Strootman in partenza, Herrera in arrivo. L'ipotesi non è così remota: se dovesse cedere l'olandese, la Roma pensa al messicano del Porto che ha il contratto in scadenza nel 2019. Arriverebbe dopo il Mondiale, si tratta sulla base di 20 milioni.

16:30 Rami insiste per Balotelli

Adil Rami continua a chiamare Mario Balotelli al Marsiglia: "Tutti sanno che è un grande attaccante. Può essere l'uomo giusto per l'OM, è cresciuto immensamente. Per giocare a Marsiglia, abbiamo bisogno di molto carattere e talento, il club ama i giocatori di classe e che sudano la maglia. Mario può essere una persona molto importante nel gruppo".

16:00 Tottenham, Eriksen può "scappare"

"Christian è tentato da tanti club. In questo momento non possiamo fare i nomi, ma diverse società importanti lo vogliono". L'agente di Eriksen fa capire al Tottenham che il centrocampista, da anni nel mirino dei grandi club, potrebbe spingere per andare via quest'estate.

15:30 Müller: "Una nuova sfida..."

Thomas Müller non scarta l'idea di lasciare il Bayern, ma fa capire che si tratta di un'ipotesi remota: "Di base sarebbe molto difficile per me lasciare il Bayern. E non è qualcosa che ho in mente di fare in questo momento. Ma se la situazione dovesse cambiare, può succedere di tutto. Una nuova sfida potrebbe essere interessante e intrigante".

15:00 Brozovic: "Spero di restare"

Marcelo Brozovic non ha dubbi: "Spero di rimanere all'Inter, è tutto fantastico, il club e la città. Con i tifosi è stato un rapporto difficile, ma mi sono detto di giocare ogni partita al massimo e di fare del mio meglio. Così gli applausi hanno sostituito i fischi".

14:30 "Blanc-Chelsea, accordo vicino"

Il Chelsea avrebbe scelto Laurent Blanc come sostituto di Antonio Conte. Secondo SkySports è stato raggiunto l'accordo tra i Blues e il tecnico francese. Naufragata la pista Sarri a causa della clausola rescissoria da 8 milioni di euro, scaduta però il 31 maggio.

14:15 Lazio, sorpasso per Laxalt

La Lazio ha sorpassato Milan e Roma per Diego Laxalt: l'offerta dei biancocelesti per l'esterno sinistro del Genoa è di 5 milioni più Lombardi. Dialogo con l'Atalanta per Petagna, richiesta esplicita di Simone Inzaghi: i bergamaschi vogliono 10 milioni.

14:05 Callejon, ipotesi Atletico Madrid

Josè Maria Callejon potrebbe salutare il Napoli in estate. L'ala spagnola ha una clausola rescissoria bassa (23 milioni di euro) ed è molto apprezzata da Simeone: l'ipotesi Atletico Madrid non è dunque da scartare.

13:45 Alisson-Real, no della Roma

La Roma prova a blindare Alisson offrendogli un rinnovo di contratto da 3,5 milioni di euro a stagione e intanto dice no alla prima offerta del Real Madrid da 60 milioni, valutando il giocatore almeno 80. Sul portiere si inserisce anche il Chelsea, preoccupato dal no al rinnovo di Courtois.

13:30 Fiorentina, no al Marsiglia per Veretout

Secondo il Corriere dello Sport la Fiorentina ha respinto un'offerta del Marsiglia per Veretout: la squadra di Rudi Garcia avrebbe messo sul piatto 20 milioni di euro per il centrocampista francese.

13:00 "Manchester United su Verratti"

Marco Verratti è sempre sul punto di lasciare il PSG, almeno secondo le voci di mercato. Questa volta a mettere gli occhi sul centrocampista italiano, che ha 25 anni, almeno secondo quanto scrive il Mundo deportivo, che riprende una notizia del Mirror, è José Mourinho, allenatore del Manchester United. Il portoghese si dice disposto a far spendere al proprio club spendere 115 milioni, per convincere il Paris Saint-Germain a cedere il giocatore. Verratti la scorsa estate era stato a lungo corteggiato dal Barcellona, ma alla fine era rimasto a giocare in Ligue 1.

12:40 "Dani Alves offerto al Siviglia"

Dani Alves è stato offerto al Siviglia, dove ha già giocato per alcune stagioni. Lo scrive il Mundo deportivo, precisando che, dopo l'arrivo di Tuchel sulla panchina del PSG, il brasiliano potrebbe lasciare Parigi. Dani Alves, 35 anni, è legato al club francese da un contratto che scadrà nel giugno 2019. Alves ha giocato a Siviglia dal 2003 al 2008, prima di essere trasferito al Barcellona per 35 milioni.

12:00 Chelsea, Morata a Torino: i tifosi della Juve...

Alvaro Morata in visita a Torino. Tanto basta per scatenare i tifosi della Juventus, che sognano il ritorno in bianconero della punta attualmente in forza al Chelsea. Il nome dello spagnolo è sul taccuino di Marotta e Paratici ma prima dell'avvio di una trattativa sarà necessario capire chi siederà sulla panchina dei Blues nella prossima stagione. Non è infatti ancora chiaro se Antonio Conte verrà 'scaricato' come sembrava certo fino a qualche giorno fa o se resterà in sella proprio per mancanza di alternative (ieri è stato fatto il nome di Jokanovic).

11:45 Atalanta, Percassi: "Non seguiamo solo Defrel"

"Defrel è uno dei quattro giocatori che stiamo osservando, dalla difesa all'attacco. Ma siamo ancora a giugno, interverremo dove servirà". Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, fa il punto delle strategie nerazzurre dopo aver dato il via alla dodicesima edizione della Camminata Nerazzurra, organizzata dal Club Amici dell'Atalanta. "Ci sono giovani al rientro dai prestiti come Valzania e Pessina che sono interessanti, abbiamo un'estate per valutarli - rimarca -. Barrow ormai è una realtà, non gioca le Final Four Primavera solo perché è con la Nazionale del Gambia e mi risulta abbia pure segnato il gol della vittoria".

11:15 Mendes spinge Falcao al Milan

Radamel Falcao al Milan non è più utopia. Per Tuttosport l'attaccante del Monaco potrebbe arrivare in rossonero grazie all'intervento del procuratore Jorge Mendes che sta studiando l'affare: il colombiano a Milanello e André Silva nel Principato. Al club di via Aldo Rossi, in attesa della sentenza dell'Uefa, andrebbe anche un conguaglio economico.

11:00 Il Napoli attende rilanci per Jorginho

Il Napoli ha rifiutato la prima offerta del Manchester City, 45 milioni più 5 di bonus, per Jorginho e attende rilanci. Con una nuova proposta intorno ai 60 milioni l'italo-brasiliano è destinato a raggiungere Guardiola secondo quanto riferisce il nostro Daniele Miceli.

10:20 Badelj, Napoli in pole

Milan Badelj è sempre più vicino al Napoli. Secondo quanto spiegato dal nostro Daniele Miceli il centrocampista, in scadenza di contratto con la Fiorentina (ha già annunciato che non rinnoverà) sarà con ogni probabilità un nuovo giocatore a disposizione di Carlo Ancelotti. Superata la concorrenza della Roma, che ha virato su Cristante, e del Milan.

10:00 Inter, fari su Malcolm

L'Inter è sempre alla ricerca di un attaccante esterno. Oltre a Politano e Verdi, i nerazzurri monitorano Malcolm, brasiliano del Bordeaux, secondo quanto riferisce Tuttosport. Tuttavia l'eventuale affare non sarebbe semplice perché il 21enne costa ben 40 milioni di euro.

09:50 Arias: "La Juve sarebbe un sogno"

Santiago Arias strizza l'occhio alla Juventus. Il terzino 26enne del Psv è da tempo sul taccuino della dirigenza bianconera tanto che il ds Fabio Paratici venerdì sera era a Bergamo per seguirlo dal vivo nell'amichevole tra la Colombia e l'Egitto. "Se verrò alla Juve? Non so, non ho nessuna novità per ora. Certo che sarebbe un sogno..." le parole eloquenti del laterale.

09:25 Roma, spunta Hector Herrera

La Roma guarda in Portogallo per la mediana. Come riferisce la Gazzetta dello Sport i giallorossi osservano con grande interesse Hector Herrera, 28enne capitano del Porto (contratto in scadenza nel 2019) e seguito due anni fa dal Napoli che aveva provato a portarlo in Italia senza successo. L'arrivo di Herrera sarebbe legato a qualche partenza illustre: oltre ad Alisson non sono sicuri di restare a Trigoria Strootman e Nainggolan.

08:50 Kluivert, la Roma insiste

La Roma non molla per Justin Kluivert. I giallorossi avrebbero pareggiato l'offerta del Tottenham (25 milioni di euro) per convincere l'Ajax a lasciare partire la giovane punta che ha il contratto in scadenza nel 2019 e ha già fatto sapere di non volerlo rinnovare. Ci sarebbe già l'accordo tra Mino Raiola, agente del 19enne, e il ds giallorosso Monchi.

08:30 Fiorentina, che asta per Chiesa

Intorno al nome di Federico Chiesa sta per scatenarsi una vera e propria asta. La Gazzetta dello Sport ricorda che la Fiorentina ha già rifiutato un'offerta della Roma (40 milioni più El Shaarawy) e una del Napoli (da oltre 50 milioni) ma sull'attaccante esterno resta forte l'attenzione di Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City e Manchester United. ll club viola al momento non ha intenzione di cedere il suo gioiello ma qualora dovessero arrivare proposte indecenti (il prezzo potrebbe lievitare fino ai 100 milioni) vacillerebbe.

08:15 Juventus, suggestione Lewandowski

In caso di partenza di Higuain la Juventus proverà l'assalto a Robert Lewandowski. Ne è convinto il Corriere dello Sport secondo il quale i bianconeri proverebbero a sfruttare gli ottimi rapporti con il Bayern Monaco e la volontà dell'attaccante polacco (contratto in scadenza nel 2021) di lasciare la Bundesliga come testimoniato dal recente cambio di agente. Nella trattativa con i bavaresi potrebbero rientrare lo stesso Higuain.

08:00 Inter, sondaggi per Blind

Nome nuovo per la difesa dell'Inter. Come riporta la Gazzetta dello Sport i nerazzurri hanno effettuato un primo sondaggio con gli agenti di Daley Blind, terzino sinistro del Manchester United in grado di giocare anche in mezzo e a centrocampo. Il 28enne non ha trovato molto spazio con Mourinho nell'ultima stagione (anche per via di un infortunio alla caviglia) e ha il contratto in scadenza nel 2019.