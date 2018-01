Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

10:20 il perugia: "la juve segue han"

Intervistato da 'Tuttosport', il responsabile dell'area tecnica del Perugia, Roberto Goretti, ha ammesso che la Juventus è realmente interessata a Kwang-Song Han, tanto sa seguirlo pure in allenamento: "È vero, lo hanno monitorato anche durante la settimana. A me non hanno chiesto nulla. Se mi domandassero un parere su Han, dal momento che tanto non è un giocatore di nostra proprietà, direi loro: 'Prendetelo al volo'. Han ha 19 anni e può migliorare tanto, ma io in futuro lo vedo in un top club di livello europeo come la Juventus. E per come lo conosco io, privilegerà l'Italia".

10:10 roma, piace Ziyech

"Non stiamo dormendo" ha detto ieri Monchi. Per la Roma questa sarà una settimana fondamentale e se è vero che qualche big potrebbe partire, è anche vero che a Trigoria si sta lavorando anche sugli eventuali sostituti, come spiega La Gazzetta dello Sport. L’impressione è che se Dzeko andrà davvero via (Chelsea e Roma stanno limando i dettagli, soprattutto quelli legati ai bonus) si punterà forte su Schick centravanti, magari cercando di portare a casa subito Berardi. Operazione complicata, però, più facile che possa andare in porto a giugno. Continua a piacere anche Hakim Ziyech, il marocchino dell’Ajax che Monchi ha fatto visionare più volte.

09:30 atalanta, feruler: resto qui"

“Mi trovo molto bene a Bergamo, ho un contratto fino al 2022 e non voglio pensare a quello che potrebbe succedere in estate”. Così Remo Freuler, giocatore dell’Atalanta, ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Ho sempre visto la Bundesliga, e poi sono tifoso del Borussia Dortmund. Prima la sognavo, ma ora ho conosciuto la Serie A: non devo andare per forza a giocare in Germania”.

09:00 gabigol, accordo tra inter e benfica

L’Inter e il Benfica sono vicine all’accordo per la risoluzione del prestito di Gabigol. Il giocatore brasiliano avrà in questo modo il via libera per trasferirsi al Santos. L’attaccante potrà così tornare nella sua ex squadra con un prestito annuale e i bianconeri pagheranno un terzo dell’ingaggio del giocatore.

08:55 Cagliari, Van Der Wiel verso l'addio

Offerta da Toronto per Gregory van der Wiel: il terzino olandese non si è ambientato nei primi sei mesi a Cagliari e potrebbe trasferirsi in Canada, per giocare nella Mls nella squadra di Giovinco. Giulini non ha ancora accettato: prima vuole trovare il sostituto.

08:45 inter, domani le visite di rafinha

Rafael Alcantara arriverà quasi certamente stasera a Milano, ma non è scontato che poi vada a San Siro ad assistere a Inter-Roma. Lunedì giornata di lunghe visite mediche per il 24enne brasiliano con passaporto spagnolo. E se tutto andrà per il verso giusto, da martedì il centrocampista sarà a disposizione di Spalletti in vista della trasferta di Ferrara, contro la Spal, scrive La Gazzetta dello Sport. “L’obiettivo è giocare con continuità — ha detto Mazinho, papà-manager di Rafinha — Questo nel Barcellona è oggi molto difficile. Mio figlio ha avuto lunghi problemi al ginocchio, adesso è pronto, ha bisogno di giocare e vuole farlo in un grande club come l’Inter”.

08:30 benevento, bruno alves è vicino

Accordo raggiunto tra Benevento e Glasgow Rangers per il ritorno di Bruno Alves in Italia, ora va limata la distanza sull'ingaggio del difensore ex Cagliari. In giornata sono attese importanti novità.

08:15 napoli, lucas obiettivo concreto

Dopo il no di Verdi, il Napoli ha scelto Lucas Moura. È l'esterno offensivo del Psg l'obiettivo che più affascina Giuntoli e Sarri, ma l'operazione non sarà semplice, più che altro per i numeri di un’operazione molto dispendiosa. Non tanto per il costo del cartellino che si aggira intorno ai 25/30 milioni di euro, che sarebbe il prezzo dell’eventuale riscatto (il Psg lo pagò 40 milioni nel 2013), quanto per l’ingaggio del brasiliano, che raggiunge i 3 milioni di euro netti più bonus (tanti soldi per gli standard contrattuali in casa Napoli). Giuntoli è già al lavoro per convincere il giocatore, se avrà il suo sì poi andrà all'assalto del Psg.

08:00 atletico-barcellona, scoppia il caso griezmann

Bomba di mercato del quotidiano catalano “Sport”, che apre a tutta pagina parlando di "patto segreto" tra Atletico e Barcellona per Griezmann. Secondo il quotidiano il giocatore e i blaugrana avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento nella prossima estate al termine del Mondiale in Russia. Non solo, l’indiscrezione pubblicata questa mattina parla addirittura di una presunta penale nel caso una delle due parti si tirasse indietro all’ultimo. Il Barcellona ha però negato tutto con una nota ufficiale: "Il club nega fermamente le notizie apparse sui media nelle ultime ore riguardo un presunto accordo tra il Barcellona e il calciatore dell’Atletico Madrid, Antoine Griezmann. Il Barcellona esprime il pieno rispetto nei confronti dell’Atletico Madrid."