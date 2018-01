Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

11:00 Il Torino insiste per Pazzini

Giampaolo Pazzini resta sempre sul taccuino del Torino. Secondo quanto scrive la Stampa proseguono i contatti tra i granata e il Verona: molto dipenderà dalle condizioni e dal recupero di Andrea Belotti, la cui presenza contro il Sassuolo alla ripresa del campionato resta in dubbio.

10:15 Galles, Giggs sarà il nuovo ct

Ryan Giggs sarà il nuovo ct del Galles: l'ex fuoriclasse firmerà un contratto di quattro anni con la federazione. L'annuncio dovrebbe arrivare oggi: il 44enne succede a Coleman.

09:50 Benali verso il Crotone

Ahmad Benali si avvicina al Crotone. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport il centrocampista, dopo aver rinnovato il contratto con il Pescara fino al 2022, dovrebbe essere girato in prestito oneroso ai calabresi per sei mesi.

09:15 Marchisio, ipotesi Mls

Claudio Marchisio potrebbe lasciare la Juventus in estate. Il centrocampista azzurro sta trovando sempre meno spazio (davanti a lui ci sono Pjanic, Khedira e Matuidi) e con il molto probabile arrivo di Emre Can sarebbe ancora più difficile farsi largo. Da qui l'idea, secondo Tuttosport, di cambiare radicalmente andando a giocare in Usa.

09:00 Psg, Lucas: "Non credo che resterò"

"Non credo che resterò qui a gennaio. Sfortunatamente credo sia la fine della mia avventura a Parigi. Mi piace la Premier League, adesso dovrò sedermi al tavolo con la mia famiglia e decidere cosa fare". Lucas Moura, parlando con alcuni media brasiliani, conferma l'addio prossimo al Psg. L'ala è seguita dal Manchester United.

08:45 Lazio, atteso l'ok di De Vrij

Scatta l'ora X in casa Lazio. I biancocelesti attendono oggi l'ok di De Vrij alla proposta di rinnovo da 2,5 milioni di euro più bonus (come Immobile e Lucas Leiva) con clausola rescissoria da 10-15 milioni. Il difensore olandese dovrebbe quindi proseguire, a meno di colpi di scena, la sua avventura nella Capitale.

08:30 Napoli-Verdi, ci siamo

Nella giornata odierna dovrebbe arrivare il tanto atteso sì di Simone Verdi al Napoli. Gli azzurri hanno già raggiunto l'accordo con il Bologna (20 milioni più bonus) mentre per l'attaccante esterno è pronto un quinquennale da 1,5 milioni di euro.

08:00 Suso, il Milan è tranquillo

Il Milan non corre il pericolo di perdere Suso, cercato dal Liverpool. La società rossonera avrebbe infatti fatto sapere, come riferisce la Gazzetta dello Sport, che la clausola rescissoria da 40 milioni di euro non è valida a gennaio ma partirà a luglio. L'esterno spagnolo, dichiarato a più riprese incedibile, non si muoverà da Milanello.