Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

09:45 Il psg piomba su kanté

Dopo i botti offensivi dello scorso mercato estivo, il Paris Saint-Germain prepara un piano diverso per il prossimo giugno: secondo quanto riporta 'L'Equipe', infatti, il primo obiettivo per il mercato estivo è N'Golo Kanté del Chelsea. I parigini cercano l'erede di Thiago Motta, in scadenza di contratto, e il centrocampista dei Blues sarebbe il profilo ideale.

09:20 fiorentina, sei squadre su babacar

"Baba-dubbio". La Nazione di oggi titola sul futuro Khouma Babacar. L'attaccante della Fiorentina è seguito da ben sei club (Sassuolo, SPAL, Udinese, Crystal Palace, Everton e Galatasaray) e i viola potrebbero così valutare la sua partenza per poi aprire il mercato in entrata. Finora Babacar è stato infatti utilizzato da alternativa di Giovanni Simone, ma ha espresso più volte le volontà di giocare di più.

09:00 "Özil alla Juventus"

L'anno prossimo a Torino si parlerà tedesco. Ne sono convinti i tabloid inglesi, che sostengono che Mesut Özil, in scadenza di contratto con l'Arsenal, sia molto affascinato dalla possibilità di fare un’esperienza in bianconero, dove ritroverebbe anche i compagni di nazionale Khedira, Howedes ed Emre Can (in arrivo dal Liverpool).

08:45 torino, mazzarri vuole pazzini

Secondo 'La Stampa' per il Torino torna di moda il nome di Giampaolo Pazzini, l'attaccante è già stato allenato da Mazzarri ai tempi della Sampdoria.

08:40 lipsia, pronta l'offerta per embalo

Il giocatore del Benfica Umaro Embalo ha estimatori anche in Germania. Dopo Barcellona e Manchester United, l'attaccante di 16 anni è finito nel mirino anche del Lipsia, che secondo le indiscrezioni della BILD a breve presenterà un'offerta al club portoghese.

08:30 inter, è un tris da champions

"Ecco Lopez, ora Rafinha e Ramires". L'apertura del QS-Sport di oggi è tutta per l'Inter. I nerazzurri si preparano infatti al tris di colpi. E, se il difensore argentino in arrivo dal Benfica già oggi sarà a Milano, i tempi si stringono anche per i due centrocampisti.

08:25 napoli, verdi è tornato in italia

Ore decisive per il sempre più probabile passaggio di Simone Verdi dal Bologna al Napoli. Terminate le vacanze a Dubai, oggi il trequartista classe 1992 è tornato in Italia e adesso deve prendere una decisione importante sul proprio futuro: terminare la stagione in rossoblù con Donadoni oppure tentare subito il grande salto, rispondendo alla chiamata di Sarri. Da una parte c'è la sicurezza del posto (da titolare) fisso, dall'altra il sogno di vincere lo scudetto.

08:15 Juve, fares colpo in prospettiva

Nessun acquisto immediato ma sguardo sempre attento sul calciomercato per la Juventus che, secondo 'Tuttosport', nelle ultime settimane sta seguendo un nome a sorpresa. Si tratta di Fares, classe 1996 in forza al Verona capace di giocare sia come terzino sinistro che come esterno alto, ruolo in cui è stato utilizzato recentemente da Pecchia. Il nuovo Ghoulam piace per la giovane età e la duttilità tattica, la Juve vorrebbe bloccarlo e portarlo a Torino a giugno.

08:00 "Occhio milan, il liverpool tenta suso"

"Occhio Milan, il Liverpool tenta Suso". L'indiscrezione sull'interesse dei Reds per il fantasista rossonero trova spazio anche nella prima pagina di Tuttosport. Klopp è infatti alla ricerca del sostituto di Coutinho e lo spagnolo piace non poco. Si tratterebbe di un ritorno, visto che Suso ha già giocato nel Liverpool tra il 2010 e gennaio 2015 (nel mezzo il prestito all'Almeria).