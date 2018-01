Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

11:00 Arsenal, Ozil rinnova?

Possibile svolta a sorpresa per Mezut Ozil. Secondo il Telegraph il trequartista tedesco (contratto in scadenza a giugno) starebbe pensando di rinnovare con l'Arsenal e del resto Wenger ha aperto all'ipotesi: "Può restare, ha vinto qualcosa qui e vuole lottare anche per la Premier, come è giusto che sia.".

10:20 Napoli, diverse richieste per Maksimovic

Alla fine di questa sessione di mercato Nikola Maksimovic, ai margini del progetto di Sarri, potrebbe lasciare il Napoli. Il difensore ha diverse richieste, in Italia dove il Sassuolo ha fatto un sondaggio (ipotesi prestito oneroso) e all'estero, soprattutto in Germania e Turchia. La partenza del 26enne serbo escluderebbe quella di Tonelli.

09:45 Leòn, ufficiale Donovan

09:15 Gomez-Boca, ci siamo

Gustavo Gomez si avvicina al Boca Juniors. Il Milan starebbe valutando l'offerta del club argentino, ovvero un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni. Entro 48 ore possibile un accordo: lo riferisce la Gazzetta dello Sport.

09:00 Napoli, Verdi verso il sì

"Verdi è del Napoli". Questa l'apertura del Corriere dello Sport: l'attaccante del Bologna lunedì si pronuncerà sulla proposta del club azzurro che ha già l'accordo con il Bologna sulla base di 20 milioni di euro più bonus. Il 25enne sembra essersi convinto e dovrebbe quindi arrivare la tanto attesa fumata bianca.

08:45 Lazio, ottimismo per De Vrij

Quella di lunedì sarà una giornata chiave in casa Lazio. E' attesa infatti la risposta del difensore olandese all'ultima proposta di rinnovo della società biancoceleste, fino al 2020 con un ingaggio da 2,5 milioni di euro e una clausola rescissoria da 10-15 milioni. Nelle ultime ore filtrerebbe ottimismo sull'esito positivo della vicenda.

08:30 Milan, occhi su Brandt

Sono diversi i nomi sul taccuino di Massimiliano Mirabelli, 'in missione' in Germania per seguire da vicino alcuni giovani talenti. Come scrive la Gazzetta dello Sport, al ds rossonero piace molto Julian Brandt, ala 22enne del Bayer Leverkusen. Occhi puntati anche su Max Meyer, 22enne mediano dello Schalke, e Thorgan Hazard, fratello minore di Eden e centrocampista 24enne del Borussia Moenchengladbach.

08:00 Roma, ipotesi Bereszynski

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport la Roma avrebbe messo gli occhi sul terzino della Sampdoria Bartosz Bereszynski. Il 25enne potrebbe sostituire il partente Bruno Peres, cercato da Benfica e Galatasaray.