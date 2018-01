Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

14:00 Lazio, ultima offerta a De Vrij

Ultimo tentativo della Lazio per spingere De Vrij a rinnovare il contratto in scadenza il prossimo giugno. La società biancoceleste avrebbe proposto il prolungamento con clausola rescissoria da soli 5-10 milioni di euro (rispetto ai 25 paventati inizialmente): entro lunedì è attesa la risposta del difensore olandese.

13:20 Siviglia, occhi su Baselli

Montella vuole Daniele Baselli a Siviglia: l'ex tecnico del Milan ha chiesto al club un rinforzo a centrocampo e uno dei giocatori nel mirino è la mezzala del Torino che in questa stagione ha segnato 2 gol in 16 partite.

13:00 Roma, spunta Juanfran

La Roma aspetta di piazzare Bruno Peres (Galatasaray e Benfica i club interessati) e l'acquisto di un terzino destro che lo sostituisca: oltre a Matteo Darmian, che al Manchester United sta trovando poco spazio e tornerebbe volentieri in Italia, si valuta anche Juanfran dell'Atletico Madrid.

12:40 Candreva vuole la Premier

In passato si era fatto avanti il Chelsea e Antonio Candreva non si tira indietro: "Mi piace molto la Premier League - ha spiegato l'ala destra dell'Inter a Calcio 2000 -. È davvero un campionato eccezionale. Mi piacerebbe provare a giocarci".

12:20 Milan, no al Genoa per Locatelli

Il Milan considera incedibile Manuel Locatelli. Il centrocampista avrebbe accettato la corte del Genoa che lo chiedeva in prestito, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, ma il club rossonero non intende privarsene.

12:00 Juve, mani su Praet

La Juve ha messo le mani su Dennis Praet, 23enne centrocampista della Sampdoria. Nel corso del vertice in cui si è parlato anche di Torreira e Kownacki, i bianconeri avrebbero bloccato la mezzala belga: l'idea è quella di acquistarlo subito e lasciarlo in prestito a Genova fino a fine stagione. Non ancora trovato l'accordo con la Samp che ha fissato una clausola rescissoria di 25 milioni: la Juve cerca uno sconto sul prezzo.

11:40 L'Atalanta blocca Orsolini

Riccardo Orsolini piace al Bologna che cerca un sostituto per Simone Verdi, nel caso in cui vada a buon fine la trattativa per la cessione dell'esterno al Napoli. Ma l'Atalanta non ha intenzione di lasciar partire il talento dell'Under 21 che pure ha trovato poco spazio nella prima parte di stagione. "Non partirà - ha detto Percassi -, crediamo molto in lui. Ha un grande potenziale e anche in questo caso la Juventus ha visto giusto. Attriti per il caso Spinazzola? Non è vero: è stata una vicenda più mediatica che reale perché il nostro confronto è sempre stato franco e sincero. E a Spinazzola ha fatto molto bene stare qui: tornerà alla Juve da 'giocatore da Juve' mentre quando è arrivato era 'solo' un giocatore della Juve".

11:10 Ciciretti-Getafe, si tratta

Ciciretti potrebbe andare davvero via dal Benevento, ma senza passare da Napoli, dove si trasferirebbe quest'estate. Al momento è in piedi una trattativa che lo porterebbe in prestito oneroso al Getafe, undicesimo in Liga, per 6 mesi.

10:35 Roma, Sadiq va in B

Umar Sadiq ha giocato appena 3 partite al Torino, sostituendo Belotti dopo il primo infortunio, ma ha deluso Mihajlovic e la società e ora la sua avventura in granata è al capolinea. Rientrerà alla Roma, che lo aveva ceduto in prestito, poi i giallorossi lo gireranno a un club di Serie B: sul 20nne c'è il Foggia, in lotta per la salvezza. Con lui potrebbe trasferirsi in Puglia anche Abdullahi Nura, che ha bisogno di giocare dopo il lungo infortunio.

10:15 Juve, idea Pellegrini

Secondo Tuttosport, la Juve è interessata a Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma, protagonista con Di Francesco in questa prima parte di stagione, ha solo 21 anni ed è già nel giro della Nazionale: in estate è tornato in giallorosso dopo l'esperienza al Sassuolo per un corrispettivo di 10 milioni, adesso ne vale 25, secondo la clausola rescissoria del contratto esercitabile a luglio. Così, come ha fatto in passato per Pjanic, Marotta sta pensando a un altro "scippo" ai rivali.

09:35 Everton su Walcott

Sam Allardyce, allenatore dell'Everton, ha confermato l'interesse dei Toffees per Theo Walcott, attaccante dell'Arsenal: l'offerta si aggira intorno ai 20 milioni di sterline, non pochi per il giocatore arrivato giovanissimo dal Southampton nel 2006 e che in questo campionato ha collezionato appena 4 presenze in Premier.

09:00 Crotone, c'è Ricci nel mirino

Il Crotone ha ufficializzato il primo colpo del mercato invernale, Capuano, e presto potrebbe aggiungere un’altra pedina. Il nome è quello di Federico Ricci, che in passato ha già fatto due stagioni in B con i calabresi e che adesso al Genoa sta trovando poco spazio.

08:55 Benevento, ora anche Djuricic

Benevento scatenato. In Campania potrebbe arrivare anche Filip Djuricic, centrocampista serbo che alla Sampdoria quest'anno ha visto il campo per appena 19 minuti. Dopo le attenzioni del Napoli, invece, Ciciretti ha ottenuto anche quelle spagnole e rientra tra le idee del Getafe.

08:45 Fiorentina, è dura per Antonelli

In casa Fiorentina per capitan Astori è pronto il rinnovo del contratto fino al 2022. Lui le valigie non le farà e forse neppure Badelj, che per quanto in scadenza non si vuole muovere. Per le fasce piace Antonelli ma sarà difficile a causa dell’alto ingaggio che percepisce al Milan.

08:30 Bologna, Dzemaili più Orsolini

Collegamento veloce tra Montreal e Bologna. Non una tratta aerea ma quella del mercato con le due società accomunate dalla proprietà del presidente Saputo. Dzemaili firmerà fino al 2020 con i canadesi – 1 milione e mezzo all’anno - ma giocherà in Italia. Probabile percorso inverso per Taider. E con Verdi in partenza verso Napoli, occhio a Galano del Bari o Riccardo Orsolini che sta giocando poco nell'Atalanta.

08:10 Cagliari, piace Ceter

Nome nuovo per l'attacco del Cagliari: si tratta di Damir Ceter, colombiano classe 1997 che gioca all’Independiente di Santa Fe, ma è di proprietà del Quindio. La trattativa è entrata nel vivo e nelle prossime gli agenti del giocatore saranno a Cagliari per chiuderla intorno ai 3 milioni di euro.