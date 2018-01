Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

22:25 Torino su Ocampos

Non solo Deulofeu: un altro ex milanista potrebbe tornare in Serie A nel mercato di gennaio. Secondo quanto riporta Tuttosport, il Torino sta pensando a Lucas Ocampos, attualmente al Marsiglia. In rossonero, dove arrivò lo scorso inverno dopo la buona esperienza al Genoa, l'argentino non riuscì a rendere secondo le aspettative. In Ligue 1, invece, si è rilanciato, con 6 gol in 15 presenze.

22:00 Genoa, idea Criscito a giugno

Il Genoa pensa al ritorno di Domenico Criscito, attualmente allo Zenit, per la prossima stagione: "Speriamo che il suo resti un contratto in scadenza - spiega il d.s. Perinetti -. Lo riaccoglieremmo a braccia aperte, queste però sono cose che andranno valutate più in là. Io penso che lui sia legato a Genova e per noi sarebbe un gradito ritorno, ci sono però diverse cose da valutare”.

21:00 Dramé, c'è la Spal

Caldissimo l’asse Bergamo-Ferrara, con la Spal pronta a ufficializzare Dramé dopo aver già preso Kurtic. Il terzino sinistro sarebbe il secondo colpo strappato in due giorni all’Atalanta. Per lui prestito fino a giugno e opzione per l’anno prossimo, quando sarà finito il suo contratto con i nerazzurri.

20:30 Giaccherini, doppia chance

L’Atalanta è alle prese con il dopo Kurtic. Giaccherini è più di un’idea, ma il suo procuratore ha sottolineato nuovamente il problema stipendio e ha detto di aver ricevuto messaggi dal Chievo. Bergamo sogna anche il francese Saint-Maximin del Nizza, molto difficile però arrivarci già ora.

20:00 Sampdoria su Zampano

Cercasi rinforzo in difesa per la Sampdoria. Giampaolo per la fascia destra pensa a Francesco Zampano del Pescara. Ventiquattro anni, 34 presenze in Serie A, tutte la scorsa stagione e sempre con gli abruzzesi. La trattativa è già stata avviata.

19:30 Fiorentina, idea Cataldi

A centrocampo Pioli ha le idee chiare: per la sua Fiorentina vorrebbe Danilo Cataldi, vecchio pallino già ai tempi della Lazio. Ora è in prestito al Benevento, ma per lui si deve trattare con Lotito che lo valuta 6 milioni. Possibile inoltre il riscatto immediato di Pezzella dal Betis Siviglia.

19:00 Ufficiale, Matos al Verona

18:45 Genoa, via Centurion

Si chiude dopo pochi mesi la seconda avventura dell'argentino Ricardo Centurion al Genoa. L'attaccante, che ha trovato pochissimo spazio in rossoblù sia con Juric sia con Ballardini, giocando appena tre gare in campionato per un totale di sessanta minuti, proseguirà al sua stagione in prestito al Malaga in Spagna, attualmente penultimo nella Liga.

18:30 Amiens, è fatta per mendoza

Esclusiva



L’agente Alex Rodrigo é in Francia con l'ex attaccante di Corinthians e Bahia.

Per #Mendoza, 3 anni e mezzo di contratto con l'Amiens.



Poi verrà in Italia per ascoltare le offerte per #Romulo dell’Hellas Verona.#Amiens #Hellas pic.twitter.com/8PahVfSS9v — Andersinho Marques (@Andersinho_ITA) 10 gennaio 2018

18:10 Ramires: "Inter? sarei felice"

Ramires vota Inter: "Sono qui per iniziare la preparazione poi vediamo cosa succede - ha detto il centrocampista brasiliano in ritiro con lo Jiangsu Suning -. Se l'Inter ha parlato con il mio agente è positivo; se un grande club dimostra interesse per me, vuol dire che sto facendo bene. Sarei felice di andare all'Inter, ma sono ancora un giocatore dello Jiangsu. L'ingaggio? Non dipende solo da me: le trattative devono soddisfare entrambi i club, spero si possa arrivare a un accordo e andare all'Inter. Non ho parlato con Spalletti, quando l'Inter è venuta in Cina non l'ho mai incontrato. Ma è un grande tecnico, lo conosco da ancora prima che arrivasse all'Inter".

17:50 Dzemaili torna al Bologna

Blerim Dzemaili torna al Bologna dopo soli sette mesi. Ad annunciarlo è stato Remy Garde, allenatore del Montreal Impact, durante la presentazione ufficiale del suo staff: "Ce lo ha chiesto per ragioni famigliari e sportive, dovremo rimpiazzarlo. Non volevamo trattenere un giocatore poco convinto di restare qui", ha detto il tecnico. Dzemaili lasciò i rossoblù per il Canada nel maggio del 2017. Conclusa l'esperienza in Mls, giocherà di nuovo in Serie A.

17:35 Bakambu in Cina

Cedric Bakambu, attaccante rivelazione della Liga a inizio stagione, lascia la Spagna e si trasferisce in Cina, al Bejing Guoan. Il centravanti ha segnato 9 gol in 15 partite, 8 nelle prime 8, e guadagnerà 18 milioni di euro lordi all'anno diventando così uno dei giocatori dallo stipendio più alto nel mondo. Il Villarreal incasserà 40 milioni di euro dalla sua cessione.

17:20 Brignoli, l'agente sbotta

A Benevento scoppia il caso Brignoli, il portiere che ha regalato il primo punto in A nella storia del club segnando il gol del pari al Milan e che poi è stato relegato in panchina da De Zerbi dopo il recupero di Belec. "Ci sta che la società faccia delle valutazioni - ha detto l'agente Paolo Dattola a Premium Sport -, mi auguro (ma sono quasi sicuro) che le valutazioni della società non vadano a intaccare le scelte di De Zerbi. Brignoli non si sentiva titolare inamovibile dopo il gol al Milan e non si sente condannato a 5 anni di panchina adesso". Il punto è questo: dopo le 20 presenze, il Benevento deve riscattarlo. Da qui i dubbi dell'agente.

17:00 Ufficiale: menez al club america

16:15 fiorentina, piace obiang

C'è anche Pedro Obiang tra gli obiettivi della Fiorentina per gennaio. Lo scrive il Corriere dello Sport, che spiega che il club viola è alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo e che lo spagnolo ex Sampdoria piace molto a Pioli. Per strapparlo al West Ham servono circa undici milioni di euro.

15:50 Sampdoria-eder, certi amori...

La Sampdoria sogna il ritorno in blucerchiato di Eder. Secondo Tuttosport il club ligure sarebbe alla ricerca di rinforzo per l'attacco e avrebbe intavolato una trattativa con il Cagliari che potrebbe portare allo scambio tra Dodò e Farias. Qualora l'affare non si concretizzasse, i genovesi proveranno a riportare a Genova l'italo-brasiliano dell'Inter.

15:25 Dortmund, Zorc gela l'inter

Il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Michael Zorc, ha parlato ai microfoni di Ruhr Nachrichten negando categoricamente che la dirigenza giallonera stia pensando alla partenza di André Schürrle, per il quale nelle ultime ore si è parlato di un possibile interesse dell'Inter: "Movimenti in vista per lui? No, assolutamente no. Con il tecnico Peter Stöger abbiamo stabilito che possiamo raggiungere i nostri obiettivi con questa rosa".

14:45 bologna, è galano l'erede di verdi

Per sostituire Simone Verdi, sempre più vicino al Napoli, il Bologna guarda in casa Bari. Secondo quanto riferito da Antenna Sud, il club felsineo avrebbe bussato alla porta dei pugliesi chiedendo Cristian Galano. Per il "Robben del Tavoliere", il club biancorosso chiede circa 3 milioni di euro: al momento non ci sarebbe ancora una trattativa concreta, ma un primo sondaggio per l'attaccante, 26 anni e 13 gol in 16 presenze fin qui con la maglia dei biancorossi, è stato fatto.

14:20 Sassuolo, ufficiale: preso cappa dalla roma

L'attaccante Riccardo Cappa lascia la Roma e passa al Sassuolo. La punta classe 1999 va in Emilia a titolo definitivo, il club di Squinzi ha già depositato il contratto in Lega Calcio.

14:05 "liverpool, klopp vuole aubameyang"

Per il dopo-Coutinho Jurgen Klopp vuole andare sul sicuro. Secondo i francesi di "Le 10 Sport", infatti, il tecnico del Liverpool pensa Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante che ha allenato al Borussia Dortmund e che, a 28 anni, potrebbe lasciare la Germania. Il nome del gabonese ex Milan sarebbe schizzato in cima alla lista dei desideri de Liverpool, che ha appena incassato il ricco assegno staccato dal Barcellona per Coutinho ed è in vantaggio su tutti. L'affare potrebbe chiudersi per circa 65 milioni di euro.

13:35 juve, caccia al terzino

La Juventus guarda con attenzione in Spagna alla ricerca di rinforzi per la prossima campagna acquisti. Con il Valencia interessato a Sturaro, potrebbe tornare in auge il nome di Gayà, giovane terzino sinistro in forza alla squadra di Marcelino. Le alternative allo spagnolo sono Darmian, Hector ed Emerson Palmieri. Un'altra pista iberica, molto più difficile, è quella che porta a Dani Ceballos, scontento dello scarso minutaggio riservatogli da Zinedine Zidane al Real Madrid.

13:15 lo united scarica ibra?

Zlatan Ibrahimovic potrebbe lasciare il Manchester United prima della fine della stagione. Secondo il The Sun, i Red Devils starebbero valutando di sostituire l’attaccante, alle prese con diversi infortuni, prima della fine della stagione, quando il giocatore andrà in scadenza. L’ex attaccante di Inter, Milan e Juventus ha offerte dalla Major League Soccer e dalla Chinese Super League.

13:00 UDINESE, JANKTO NON È SUL MERCATO

Jakub Jankto, che piace molto al Milan, non è sul mercato: lo ribadisce direttamente l'Udinese alla nostra squadra mercato. Per una cessione del calciatore ceco se ne riparlerà eventualmente a giugno.

12:40 darmian, ipotesi benfica

Matteo Darmian è finito nel mirino del Benfica. Al Manchester United dal 2015, l'esterno Torino piace anche alla Juventus, ma la stampa portoghese insiste sull'interessamento del club di Lisbona e ha contattato l'agente del giocatore, Tullio Tinti, per fare il punto della situazione. "Matteo è un giocatore dello United e sta bene a Manchester - ha spiegato il procuratore al sito del quotidiano "A Bola" -, ma se il Benfica, un club che conosco, dovesse contattarci, li ascolteremo"

12:00 CAGLIARI, COLPO CASTAN

Il Cagliari è vicino a un colpo in difesa: in dirittura di arrivo il prestito secco di 6 mesi di Leandro Castan dalla Roma, il giocatore potrebbe fare le visite mediche già domani.

11:30 CROTONE SU BENALI

Come riportato dal nostro Giammarco Menga, il Crotone è su Benali del Pescara. Il centrocampista è valutato due milioni e mezzo, gli abruzzesi chiedono il prestito con obbligo di riscatto o la cessione a titolo definitivo. A Crotone potrebbe tornare Federico Ricci (in prestito al Genoa dal Sassuolo).

10:30 CORINTHIANS, MAYCON NON SI MUOVE

Come riferito dal nostro Andersinho Marques non trovano riscontro le voci di un interesse del Napoli per Maycon, centrocampista del Corinthians. Il club brasiliano fa sapere che non esiste alcuna trattativa né si è parlato del giocatore con il club partenopeo.

10:00 ARSENAL, ECCO IL SOSTITUTO DI SANCHEZ

Se Alexis Sanchez passasse al Manchester City, l'Arsenal ha individuato in Malcom il sostituto del cileno: il Bordeaux chiede 50 milioni di euro per il classe 1997. Possibile alternativa Aubameyang, che continua a trattare per andare in Cina.

09:30 LIVERPOOL: GOMEZ AL POSTO DI COUTINHO

Perso Coutinho, il Liverpool cerca un giocatore con le stesse caratteristiche: secondo Tuttosport, i Reds potrebbero bussare la porta all'Atalanta per Alejandro Gomez. Il capitano però è considerato incedibile da Percassi.

09:00 NAPOLI, SOGNO DOLBERG

Mentre il Napoli è al lavoro per Verdi o Deulofeu, il ds Giuntoli studia le mosse per il mercato estivo: secondo il Corriere dello Sport il sogno è Dolberg, 20enne attaccante dell'Ajax, ma in lista c'è pure Denis Suarez del Barcellona.

08:30 inter, sturridge si propone

Jurgen Klopp da circa un mese non convoca più Sturridge, considerandolo di fatto fuori dal progetto Liverpool. L'esterno offensivo 28enne vuole giocarsi le chance per andare al Mondiale e quindi si è offerto all'Inter: affare possibile ma solo se i Reds accetteranno il prestito con diritto di riscatto.

08:00 NAPOLI, LOPEZ PER REINA

Secondo Il Mattino, grande attenzione del Napoli su Pau Lopez: il portiere dell'Espanyol potrebbe arrivare in estate a parametro zero per sostituire il partente Reina. Alternative Reno (Leverkusen), Rulli (Real Sociedad), Perin (Genoa) e Rui Patricio (Sporting Lisbona).