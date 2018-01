Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

14:50 Napoli, addio Giaccherini

Altra stilettata al Napoli dall'entourage di Emanuele Giaccherini: "Al 99% lascerà il Napoli a gennaio - ha detto Furio Valcareggi a TMW radio -. Non possiamo stare più lì, lo sa anche il Napoli. E anche Sarri sta dicendo che gli esterni alti non sono all'altezza secondo lui. Emanuele è entrato una volta al posto di Callejon e ha fatto anche gol, ora è diventato il 18° e 19° cambio. Ora, con serenità d'animo, io, Giulio Marinelli e il giocatore abbiamo deciso di cambiare. Il 29 agosto la Fiorentina l'ha chiesto e il Napoli l'ha definito incedibile, io sono avvelenato. Ora incedibile non lo sarà più, presumo. Non ho sentito Giuntoli, ma sarebbe da ridere se lo definissero incedibile ora. Giaccherini è a un anno dallo svincolo. Si può fare un po' di tutto, anche un prestito secco per poi valutare".

14:45 NAPOLI, IN ARRIVO LA FIRMA DI MACHACH

Come spiegato dal nostro Daniele Miceli, nelle prossime ore (forse già domani) è attesa la firma di Zinedine Machach per il Napoli: il francese si era svincolato dal Tolosa lo scorso 31 ottobre e poi potrebbe essere girato in prestito.

14:00 Inter su Lautaro Martinez

L'Inter guarda ancora al mercato argentino. Dopo aver portato in Italia Facundo Colidio, ora spunta il nome di Lautaro Martinez, attaccante del Racing Avellaneda che ha appena rinnovato il contratto fino al 2020 con il proprio club, ma probabilmente con lo scopo di migliorare il proprio stipendio e far aumentare la clausola rescissoria. I nerazzurri, stando a quanto si legge, avrebbero offerto 15 milioni, facendo scattare l'asta con l'Atletico Madrid: “Fino a giugno resterò certamente al Racing - spiega il 20enne che si è messo in luce nel Sub 20 - Inter e Atletico Madrid? Sono tranquillo, di questo si occupano il mio agente e la mia famiglia, io tento di dare il massimo per il Racing e poi per il futuro vedremo. Sono contento, dal primo momento in cui il mio agente è andato in Europa a vedere le offerte ho detto che avrei voluto lasciare il Racing ad un prezzo superiore alla clausola. Abbiamo raggiunto un accordo e sono felice, ringrazio i dirigenti". Martinez ha segnato 4 gol in 6 gare di Primera Division in questa stagione.

13:40 Yerry Mina-Barcellona, ci siamo

Il Barcellona sta per portare a casa il secondo rinforzo del mercato invernale: si tratta del 23enne difensore colombiano del Palmeiras, Yerry Mina, che molto probabilmente partirà lunedì dal Brasile per arrivare il giorno successivo in Spagna. L'operazione era stata chiusa di fatto già in estate, poi il giocatore è rimasto in Sudamerica per terminare il Brasileirao.

13:30 Martinho-Bari, addio

Martinho dice addio al Bari. Il club pugliese "comunica di aver autorizzato il nullaosta al calciatore per svolgere, fin da oggi, la preparazione con l'Ascoli, in attesa che si completi l’iter burocratico dell’operazione di trasferimento". L’ufficialità sarà comunicata nelle prossime ore.

12:45 Everton, goodbye Mirallas

Kevin Mirallas lascia l'Everton: arrivato nel 2012 dall'Olympiacos, il talento incompiuto belga torna in prestito al club belga dopo aver deluso in Premier League, soprattutto nell'ultima stagione.

12:00 MILAN, SI LAVORA PER JANKTO

Secondo il Corriere dello Sport, nuovi contatti tra Milan e Udinese per Jankto: l'interesse rossonero si incrocia con quello per Theo Walcott, visto che l'esterno dei bianconeri piace anche all'Arsenal. La dirigenza milanista punta al prestito, ancora da discutere le condizioni del riscatto.

11:15 VILLARREAL, ARRIVA MARTINEZ

Roger Martinez nel luglio del 2016 era passato dal Racing Club allo Jiangsu Suning con la promessa, prima o poi, di poter giocare in un campionato top europeo. Tutti, giocatore compreso, pensavano fosse il preludio di un passaggio all'Inter ma in realtà l'attaccante colombiano ha firmato con il Villarreal, manca solo l'annuncio ufficiale degli spagnoli. Questa la nota dei cinesi: "Roger Martinez lascia il Jiangsu Suning per il Villarreal dopo che un accordo è stato raggiunto tra le parti. Vogliamo ringraziare Martinez per ogni gol segnato per noi e gli auguriamo ogni successo nel nuovo ambiente".

10:30 INTER-JIANGSU, GLI SCENARI PER RAMIRES

La soluzione economicamente più vantaggiosa per il trequartista dell'Inter sarebbe quel Ramires di proprietà dello Jiangsu ma l'affare non è così scontato come sembra. Come spiegato dal nostro Daniele Miceli, in primis Capello (tecnico della squadra cinese) avrebbe più di un dubbio a lasciar partire una delle sue stelle ma c'è anche una questione burocratica da sistemare. Ramires andrà in scadenza a fine 2019, quindi o l'eventuale prestito sarà di sei mesi o gli verrà proposto un rinnovo oppure andrà concordato un trasferimento definitivo.

10:00 PSG, RABIOT VERSO IL RINNOVO

Paris Saint Germain e Adrien Rabiot lavorano al rinnovo: il centrocampista è in scadenza nel 2019, l'ipotesi di prolungamento sarebbe fino al 30 giugno 2021.

09:30 INTER, SPALLETTI VUOLE BARAK

Secondo Calciomercato.com, l'Inter ha chiesto informazioni per Antoin Barak (pallino di Spalletti) ma l'Udinese sarebbe intenzionata a cederlo non prima di giugno. Per convincere i friulani, i nerazzurri potrebbero giocarsi la carta Pinamonti che piace ai bianconeri: per la baby punta possibile una cessione definitiva con diritto di recompra.

09:00 KLOPP SALUTA COUTINHO

Ora che Coutinho è passato ufficialmente al Barcellona, Jurgen Klopp ha commentato così l'affare: "Posso dire ai tifosi del Liverpool che noi, come club, abbiamo fatto tutto ciò che era in nostro potere per convincere Philippe che restare al Liverool era attraente come trasferirsi in Spagna, ma è sicuro che il suo futuro appartiene al Barcellona".

08:30 BENEVENTO, RETROMARCIA CODA

Massimo Coda, dopo la doppietta che ha aiutato il Benevento a battere la Sampdoria, promette di restare in Campania: "Inutile negarlo, ero già in partenza perché non sentivo fiducia e volevo trovare un'altra piazza. Per fortuna ho avuto queste opportunità, mi sono fatto trovare pronto e ora voglio giocarmi le mie occasioni".

08:00 inter, pastore si allontana

Javier Pastore ha rilasciato queste dichiarazioni a Yahoo: "Amo Parigi, amo il Psg. Non farei mai nulla contro questo club, per me è come una famiglia. Ho dovuto sistemare delle questioni personali. Ero il primo a credere nel progetto dei parigini e ci credo ancora. Credetemi, sono stato e sarò sempre fedele al Psg. Non cambierò".