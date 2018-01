Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

13:30 fiorentina, spunta joao pedro

Joao Pedro nel mirino della Fiorentina. Come si legge sulle colonne del QS-Lazione la Viola, nel corso della trattativa che dovrebbe portare Maxi Olivera al Cagliari, ha chiesto informazioni per il centrocampista brasiliano. Il giocatore piace molto a Corvino, ma non per gennaio: si tratta di un'operazione che potrebbe andare in porto in estate.

13:10 spal, dalla premier super offerta per schiattarella

Secondo quanto riporta il quotidiano Il Giorno, il West Ham avrebbe presentato un'offerta da circa sette milioni di euro alla SPAL per Pasquale Schiattarella, che è considerato comunque un titolare fisso nella scacchiere dei ferraresi.

12:30 Napoli, ciciretti arriva a gennaio?

Il Napoli gioca a carte scoperte per Amato Ciciretti. A confermarlo è Oreste Vigorito, presidente del Benevento, che a Radio Kiss Kiss Napoli ha dichiarato: “Ieri sera mi è arrivata, così come prevede il regolamento, notifica e comunicazione da parte del Napoli per richiedere la possibilità di parlare e trattare col nostro calciatore Amato Ciciretti. Non ho avuto ancora contatti con il presidente De Laurentiis: è possibile che il club partenopeo voglia tesserare Ciciretti a parametro zero per il mese di giugno, ma al momento non sento di escludere la possibilità di essere contattato per ricevere una proposta già per questa sessione di gennaio. Voglio anche ribadire che i rapporti tra il Benevento ed il Napoli sono distesi e sereni”.

12:10 united in pressing su jorginho

Il Manchester Evening News rilancia l'interesse del Manchester United per Jorginho del Napoli. I Red Devils, in vista dell'estate, stanno cercando un centrocampista centrale in grado di dettare i tempi della squadra e lo Mourinho avrebbe messo nel mirino il regista di Sarri, ma solo come operazione in vista della prossima estate.

11:55 schalke-pjaca: "accordo verbale"

Marko Pjaca è sempre più vicino al passaggio in prestito oneroso con bonus legati elle presenze allo Schalke 04. Il club tedesco ha annunciato di aver raggiunto "un accordo verbale" con la Juventus, precisando che i documenti sono stati firmati e devono essere soltanto formalizzati e depositati.

11:40 Ufficiale, nuova avventura per Forlan

Diego Forlan torna in pista: a 38 anni suonati l'attaccante uruguayano, che in Italia ha indossato la maglia dell'Inter, ha firmato un contratto con i Kitchee SC, squadra campione di Honk Hong.

11:20 milan, sempre più rafinha

Si fa sempre più calda la pista Rafinha per il Milan. Il centrocampista brasiliano ha chiesto al Barcellona di giocare di più e per accontentarlo, scrive Tuttosport, ha aperto alla possibilità di un prestito. Un'opportunità anche per i rossoneri, che adesso cercano un prestito secco e ormai sembrano aver messo il blaugrana in cima alla lista dei desideri (superato Moussa Dembelé del Tottenham).

11:00 Sampdoria, ufficiale: arrivano 3 giovani

La Sampdoria ha depositato in Lega i contratti di 3 giovani calciatori che saranno aggregati alla Primavera: dall'Espinho arrivano a titolo definitivo Amado e Obrega, dall'FK Mladost Stjepovic Ognjen.

10:30 Percassi: "Cristante resta qui"

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere di Bergamo: "Gasperini? Siamo molto affezionati al nostro allenatore. È una persona molto intelligente, con la quale stiamo condividendo anni importantissimi sia per la nostra società che per la sua carriera. Cristante? È uno dei protagonisti della nostra stagione. Lui, insieme a Caldara, resterà fino alla fine del campionato. Snellire la rosa? Può essere. Certi equilibri vanno mantenuti. Detto questo, la valutazione è quotidiana".

10:10 crotone-crisetig, ci risiamo

Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, il Crotone, stando a quanto scrive la stampa locale, riabbraccerà il centrocampista Lorenzo Crisetig, già in Calabria la scorsa stagione: il giocatore ha collezionato appena 3 presenze con il Bologna nella prima parte della stagione.

09:55 juve-emre can, muro liverpool

Decisa frenata per la Juventus nell'affare Emre Can: i bianconeri vorrebbero anticipare l'arrivo del centrocampista tedesco di origini turche a Torino, ma il Liverpool fa muro e non vuole lasciarlo partire a gennaio. Allegri dovrà avere pazienza, la Juve aspetterà la prossima estate per ingaggiare l'ex Bayer Leverkusen a parametro zero.

09:40 Milan, "andré silva via a gennaio"

Apertura sul mercato del Milan nel taglio basso della prima pagina di Tuttosport. "Caso Andrè Silva. Via a gennaio?" titola il quotidiano che poi scrive: "Il portoghese cerca un club che gli dia più spazio". Rischia dunque di salutare San Siro dopo soli sei mesi uno dei colpi più cari dell'ultima campagna acquisti rossonera.

09:30 Lazio, porta blindata con andujar

"Andujar con Strakosha. La Lazio blinda la porta", scrive Il Tempo in edicola questa mattina. In casa biancoceleste si cerca un secondo di sicuro affidamento da affiancare all'albanese: piace l'esperto argentino ex Catania attualmente all'Estudiantes, in uscita invece Marchetti.

09:15 bruno peres, ci sono benfica e galatasaray

Il futuro di Bruno Peres, terzino classe '90 dela Roma, è sempre più lontano dal giallorosso: stando a quanto scrive O' Jogo, il brasiliano, arrivato nella Capitale nel 2016 in prestito a un milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 12,5 più bonus, sarebbe infatti finito nel mirino del Benfica, a caccia di rinforzi a gennaio, che lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto. Su di lui c'è però anche il Galatasaray di Terim, che ha chiesto informazioni alla Roma.

09:00 coutinho-barça, si chiude

Stando all'apertura a piena pagina di 'El Mundo Deportivo', sarebbe ormai in dirittura d'arrivo la trattativa fra il Barcellona e il Liverpool per il trasferimento di Philippe Coutinho in blaugrana.