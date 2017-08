Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

23:45 Sampdoria, fatta per Strinic e Zapata

Due rinforzi per la Sampdoria. i blucerchiati hanno chiuso con il Napoli per Strinic e Zapata. I liguri pagheranno complessivamente 22 milioni di euro.

23:30 Gabigol, il Benfica ancora in corsa

Non è del tutto evaporata la pista Benfica per Gabigol. Il club portoghese deve però 'liberarsi' degli esuberi in attacco prima di acquisire in prestito il brasiliano dell'Inter. L'indiziato è Mitroglu che costa 20 milioni: il Marsiglia ne offre 14.

23:15 Lazio scatenata: Nani, Bruno Jordao e Pedro Neto

Lazio scatenata. I biancocelesti insistono con il Valencia per Nani mettendo sul piatto 10 milioni più 2 di bonus a fronte della richiesta di 15 milioni da parte degli spagnoli. Si può chiudere. Intanto il club di Lotito ha messo a segno altri due colpi: dal Braga arrivano Bruno Jordão (centrocampista centrale classe 1998) e Pedro Neto (esterno d’attacco classe 2000).

22:00 Paletta-Lazio, salta tutto

Paletta resta al Milan. E' saltata la trattativa con la Lazio perché il club biancoceleste non ha soddisfatto le richieste economiche del giocatore. La conferma è stata data dal procuratore del 31 a Sportitalia.

21:45 Udinese, arriva Maxi Lopez

Nell'ultimo giorno di mercato Maxi Lopez firmerà con l'Udinese: l'attaccante argentino e i friulani hanno trovato l'intesa. L'ormai ex giocatore del Torino prenderà il posto di Thereau, passato alla Fiorentina.

21:20 Torino, ecco Burdisso

Manca solo l'ufficialità ma Nicolas Burdisso è praticamente un nuovo giocatore del Torino. Il difensore argentino, dopo l'esperienza al Genoa, era svincolato: nella giornata di domani le visite mediche.

20:45 Renato Sanches verso lo Swansea

E' stato a lungo cercato da Juventus e Milan ma alla fine Renato Sanches dovrebbe giocare in Premier League. Secondo quanto riportano i media inglesi il centrocampista portoghese del Bayern finirà infatti in prestito allo Swansea che pagherà 2 milioni di sterline.

19:20 WBA, ufficiale Krychowiak

18:35 FIORENTINA, FATTA PER THEREAU

Altro attaccante in arrivo per Stefano Pioli: la Fiorentina ha definito l'acquisto a titolo definitivo di Cyril Thereau, con l'Udinese si sta ragionando sulle cifre dell'affare, si parla di 1,5 milioni di euro più 500mila di bonus. L'attaccante francese, 34 anni, era anche nel mirino della Sampdoria.

18:00 Foyth, niente Roma: va al Tottenham

We are delighted to announce the signing of Juan Foyth from Estudiantes. ✍️#WelcomeFoyth pic.twitter.com/PAc2VuBkpn — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 30, 2017

17:30 "BERARDI ANDREBBE DI CORSA AL NAPOLI"

Giuseppe Galli, agente dell'entourage di Berardi, ha parlato a Radio CRC: "Mi auguro per il Napoli e per Domenico che la trattativa possa andare in porto. Il calciatore andrebbe di corsa da Sarri".

16:45 CAGLIARI, UFFICIALE PAVOLETTI

15:45 ZENIT, MANCINI IRRITATO PER IL MERCATO

Secondo il Corriere dello Sport, Roberto Mancini molto irritato con la dirigenza dello Zenit per alcuni mancati acquisti: il tecnico italiano potrebbe anche dimettersi ma per Tuttomercatoweb non è un'opzione sul tavolo.

14:45 Torino-Barcellona, accordo per munir

È quasi conclusa la trattativa che porta Munir al Torino. Il club granata - come riporta "Sport" - avrebbe trovato l'accordo per il trasferimento del giocatore in Italia, cercato anche dalla Roma come alternativa a Mahrez e Schick. Non c'è ancora il sì del giocatore del Barcellona, che però è desideroso di cambiare aria per giocare con maggiore continuità.

14:30 Lazio, colpo Nani a sorpresa

Colpo a sorpresa per la Lazio. Lotito e Tare hanno individuato il sostituto di Keita, ceduto al Monaco per 30 milioni di euro: Nani, attualmente un giocatore del Valencia. La Lazio sta cercando un profilo esperto e, per questo motivo, è andata dritta verso l'ex esterno del Manchester United.

14:00 GABIGOL, IL BENFICA SI RITIRA

Come anticipato ieri da Premium Sport tramite il nostro Andersinho Marques, il Benfica non sarà la destinazione giusta per Gabigol: anche A Bola conferma che i lusitani non venderanno Jimenez e Mitroglu, quindi il brasiliano sembra sempre più destinato a rimanere all'Inter.

13:00 paletta-lazio, ci siamo

Martín Guastadisegno, agente di Gabriel Paletta, ha lasciato la sede del Milan dopo aver incontrato la dirigenza rossonera dichiarando: “C’è soddisfazione”. Sembra essersi dunque sbloccata la trattativa per il trasferimento del 31enne difensore italo-argentino alla Lazio. Manca ancora qualcosa, in particolare l'accordo tra Lazio e Milan sulle modalità di pagamento del cartellino del difensore, sotto contratto con i rossoneri fino al 2018: dettagli che comunque non dovrebbero impedire a Paletta di diventare nelle prossime ore un calciatore biancoceleste.

12:40 psg, di maria ha chiesto la cessione

Angel Di Maria ha chiesto al proprio allenatore, Unay Emery, di lasciarlo libero dal PSG. Questa l'indiscrezione di El Larguero, secondo cui l'argentino vorrebbe trasferirsi al Barcellona. Da qui la richiesta del giocatore a Emery, nonostante lo stesso club francese - per adesso - abbia già rifiutato due offerte per l'esterno classe '88.

12:15 "OTTIMISTA PER DIEGO COSTA"

Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, ha parlato della possibilità di acquistare Diego Costa: "Finché il Chelsea non darà il via libera al trasferimento, Costa sarà un giocatore del Chelsea. Io comunque sono sempre ottimista". Con il blocco del mercato dei Colchoneros fino a gennaio, l'affare dovrebbe essere così impostato: l'attaccante finirebbe in prestito al Las Palmas per poi passare all'Atletico nella prossima sessione invernale.

12:00 Samp: paloschi, falcinelli o munir

Non sarà Duvan Zapata il rinforzo per l'attacco della Sampdoria, che continua intanto a lavorare per regalare una punta a Marco Giampaolo. Tuttosport scrive che restano percorribili le piste che portano a Diego Falcinelli, anche se ha da poco rinnovato col Sassuolo, ad Alberto Paloschi, che è in uscita dalla SPAL, e a Munir El Haddadi del Barcellona.

11:30 MARCA: DYBALA SE SFUMA COUTINHO

Marca ci ritenta: secondo il quotidiano spagnolo, il Barcellona si tufferebbe su Paulo Dybala se saltasse l'affare Coutinho. Trattativa ai confini dell'impossibile sia perché la Juventus si terrà stretta la Joya sia perché, anche ci fosse la volontà di cederlo, i tempi per trovare un sostituto all'altezza sarebbero troppo risicati.

10:40 Dortmund, ufficiale toljan

10:30 Juve, howedes al J medical

Giornata di visite mediche per Benedikt Höwedes (29), difensore scelto dalla Juventus per potenziare il reparto arretrato di Max Allegri. Il tedesco in uscita dallo Schalke 04 è arrivato al JMedical salutato da una cinquantina di tifosi presenti.

10:00 Chievo, quasi fatta per Stepinski

Secondo il Corriere di Verona, è quasi fatta per l'approdo di Mariusz Stepinski al Chievo. L'attaccante polacco classe 1995 del Nantes è da diversi giorni al centro del mercato dei gialloblu, a un passo dalla chiusura dell'affare.

09:30 roma, tumminiello tra cagliari e crotone

Difficilmente Marco Tumminello resterà alla Roma. L'attaccante classe 1998 finirà in prestito per fare esperienza e accumulare minuti in Serie A: su di lui c'è il forte interesse di Cagliari e Crotone.

09:00 rafinha, il milan non molla

Vincenzo Montella vuole una mezzala per il suo Milan e le strade portano tutte a Rafael Alcantara del Barcellona. Non sarà un colpo di mercato facile, anche perché il tempo stringe e mancano meno di quarantotto ore al gong. Rafinha è il giocatore perfetto per il Milan, stando alle idee dei dirigenti rossoneri, anche se trattare col Barcellona non è semplicissimo. Chiudere l’affare potrebbe essere una chimera, ma il Milan sembra disposto a fare gli straordinari. Quello che potrebbe bloccare tutto è la rosa da sfoltire: Sosa verso la Turchia e Paletta verso la Lazio aiutano il Milan, mentre rimane il blocco per Niang. Il francese, partendo, garantirebbe un tesoretto importante, ma per ora è tutto in stand-by. E così anche Rafinha rimane in attesa.

08:50 bologna-genoa, scambio in vista

Scambio in vista tra Bologna e Genoa: Saphir Taider in Liguria, Oscar Hiljemark da Donadoni. Nelle prossime ore si dovrebbe chiudere.

08:40 Lazio, lavori in corso per Gonçalves

Dopo il passaggio di Keita al Monaco, la Lazio ha aperto un canale preferenziale con il potente agente Jorge Mendes. Si è parlato di Brahimi del Porto, ma ci sono soprattutto lavori in corso per Diogo Gonçalves, classe 1997, stellina del Benfica di qualità indiscutibili.

08:30 Inter, scambio Ogbonna-Brozovic?

Per completare la difesa, ecco l'idea Angelo Ogbonna. L'Inter piomba sul centrale ex Juve e Torino, proposto al West Ham uno scambio con Marcelo Brozovic. Trattativa difficile per la volontà del calciatore di restare in Premier, ma la pista è calda. La 'Gazzetta dello Sport' continua a tenere in cima alla lista dei desideri dell'Inter Mustafi e Mangala, ma si tratta di operazioni realizzabili soltanto in prestito vista la scarsa disponibilità economica rimasta a disposizione di Ausilio. Le limitazioni imposte dal governo cinese, infatti, costringono Suning ad evitare ulteriori esborsi e così il budget con cui piazzare l'ultimo colpo di mercato ammonta ad appena 2 milioni di euro. Ogbonna-Inter e Brozovic-West Ham dunque, proprio mentre Roberto Mancini pensa ad Andrea Ranocchia per rinforzare la retroguardia del suo Zenit. Sull'ex capitano nerazzurro, ci sono anche Watford, Brighton e Burnley.

08:00 Ausilio: "Schick? Magari l'abbiamo perso apposta..."

Piero Ausilio, ds dell'Inter, ha parlato così ai media presenti fuori dal locale in cui ha incontrato l'agente Pastorello e il ds del Parma, Faggiano: "Pinamonti al Parma? Non penso. Schick? Magari lo abbiamo perso appositamente. Karamoh? Siamo a posto così davanti".