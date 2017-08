Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

23:55 L'arrivo di Pavoletti a Cagliari

23:20 Sampdoria, spunta Thereau

Nome nuovo per l'attacco della Sampdoria. Viste le difficoltà nella trattativa Zapata, i blucerchiati hanno messo nel mirino Cyril Thereau: previsti contatti con l'Udinese nelle prossime ore.

22:50 Il Benfica non vuole Gabigol

Colpo di scena sul fronte Gabigol. Sembrava fatta per il prestito dell'attaccante brasiliano dell'Inter al Benfica e invece, secondo quanto riferisce il nostro Andersinho Marques, il presidente del club lusitano Luis Filipe Vieira non è favorevole all'arrivo della punta ex Santos. Il numero uno delle Aquile preferisce rimanere con Raul Jimenez la cui cessione avrebbe invece spianato la strada all'approdo di Gabigol alla corte di Rui Vitoria.

21:50 Scambio Taider-Hiljemark

Genoa e Bologna stanno lavorando a uno scambio in questi ultimi giorni di mercato. Taider potrebbe trasferirsi alla corte di Juric mentre Hiljemark farebbe il percorso inverso.

20:45 Bologna, tesserato Avenatti

"Il Bologna Fc 1909 comunica che, in attesa dei prossimi accertamenti necessari per l’ottenimento dell’idoneità sportiva, l’attaccante Felipe Avenatti è stato tesserato a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2018 con opzione per il riscatto a titolo definitivo". Questo il comunicato con cui il club rossoblù annuncia l'ultima operazione di mercato.

19:00 Ferrero: "Strinic e Zapata no. Tonelli? Vediamo"

18:20 inter, manaj verso il granada

Rey Manaj cercherà spazio in Spagna nell'arco della stagione appena iniziata. Lo rivela la testata iberica Ideal, che scrive come l'attaccante albanese di proprietà dell'Inter sia a un passo dal trasferimento al Granada. Il classe '97 ex Pescara e Pisa, dunque, dovrebbe a breve approdare nella seconda divisione spagnola.

18:00 ufficiale: Emre mor è del celta vigo

17:00 Torino, Edera fino al 2021

16:15 Torino, si avvicina Burdisso

Rinforzo per la difesa del Torino. I granata stanno per chiudere con Burdisso. Il difensore argentino, attualmente svincolato dopo l'esperienza al Genoa, potrebbe firmare nelle prossime ore.

15:10 Inter, via anche Gabigol

Gabigol lascerà l'Inter: l'attaccante brasiliano ha accettato l'offerta del Benfica e andrà a giocare in Portogallo: si tratta solo di un arrivederci, perché la formula del trasferimento è quella del prestito secco.

15:00 Monaco, Jovetic ufficiale

14:25 Zapata, è sfida sassuolo-sampdoria

Incontro con la Sampdoria per l'entourage di Duvan Zapata: ma si è inserito anche il Sassuolo nelle ultime ore, che vede sfuggire Pavoletti (vicino al Cagliari, che ha offerto dieci milioni al Napoli, ndr) e cerca alternative sul mercato.

13:30 Reina, altra conferma

Dopo la moglie, anche il padre di Pepe Reina assicura la permanenza del portiere spagnolo al Napoli: "Posso confermare che resta a Napoli - spiega a Si Gonfia La Rete - Pepe fa bene a restare, ha il desiderio di vincere lo scudetto e darà tutto per questo".

13:10 Colpo Cagliari: preso Pavoletti

Leonardo Pavoletti è ormai quasi un giocatore del Cagliari. Dopo l'incontro di ieri sera tra la società sarda e l'agente del calciatore, il patron Giulini ha rotto gli indugi presentando al club azzurro un'offerta importante: 10 milioni di euro più 2 di bonus per portarlo alla corte di Rastelli a titolo definitivo. Per il centravanti pronto un contratto di cinque anni a circa un milione di euro, previste già in giornata le visite mediche a Roma e la firma.

12:45 Mbappé, visite superate

Secondo quanto riporta TF1, Kylian Mbappé avrebbe sostenuto le visite mediche col Psg a Clairefontaine, nel ritiro della nazionale francese, e le avrebbe superate: a ore l'ufficialità del suo acquisto.

12:20 Neymar a Coutinho: "Non andare al Barcellona"

Ancora veleni tra Neymar e il Barcellona. L'asso brasiliano sconsiglia infatti all'amico Coutinho di andare in Catalogna. Lo riporta il media brasiliano Estadao, secondo cui il neo-acquisto del Paris Saint-Germain, in una chiacchierata col connazionale, gli avrebbe assicurato che la decisione del Liverpool di tenerlo lontano da Barcellona è quella migliore. Tuttavia, si legge, Coutinho è stato spesso in contatto in questi giorni con Paulinho, nuovo acquisto dei blaugrana.

11:45 Juve, rilancio gala per asamoah

Il Galatasaray non molla la pista legata a Kwadwo Asamoah ed è invece pronto a rilanciare l'offerta di 4 milioni che la Juve aveva rifiutato negli scorsi giorni, possibilmente con 1 o 2 milioni bonus, vista la richiesta di circa 6 milioni per dare l'ok definitivo. Stando a quanto scrivono in Turchia, il giocatore avrebbe già raggiunto l'intesa col Galatasaray sulla base di un quadriennale.

11:20 Fiorentina, anche Tomovic in vendita

Stando all'edizione odierna di Repubblica, alla luce dell'acquisto di Vincent Laurini dall'Empoli, il difensore serbo Nenad Tomovic della Fiorentina è finito nella lista dei cedibili, e il dg viola Pantaleo Corvino sta provando a piazzarlo altrove, seppure le sue ultime prestazioni e il suo ingaggio pesante rappresentino due dei principali ostacoli alla riuscita del tentativo.

11:00 Schick, visite a Roma

10:00 Paletta-Lazio più vicini

Gabriel Paletta si avvicina alla Lazio: il difensore italo-argentino lascerà il Milan e sta per trovare l'accordo con il club biancoceleste per un biennale a 1,2 milioni a stagione. Ai rossoneri dovrebbero andare 2 milioni per il cartellino.

09:30 Kluivert jr al Barcellona

Shane Kluivert va al Barcellona: è il figlio di 9 anni di Patrick, ex attaccante blaugrana (e anche del Milan) che ha già firmato un contratto con la Nike e ha oltre 150 mila follower su Instagram.

09:00 Keita, sorpasso Monaco

Ore decisive per l'assalto a Keita Balde: la Lazio lo cederebbe per evitare di perderlo gratis la prossima estate, ma alle proprie condizioni. La Juve non alza l'offerta da 20 milioni ed è la destinazione preferita dell'attaccante, che non è convinto di Inter e Milan. Nelle ultime ore c'è stato il sorpasso del Monaco, forte dei tanti soldi in cassa per le varie cessioni: il blitz notturno ha avvicinato l'attaccante al Principato.

08:30 Liverpool, Naby Keita ufficiale