Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

10:30 Benevento in cerca di un attaccante

Il Benevento è a caccia di un attaccante. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport i campani hanno messo gli occhi su Iemmello e Maxi Lopez seguito anche dal Cagliari.

10:00 Dortmund, ipotesi Yarmolenko

Il Borussia Dortmund è in cerca del sostituto di Ousmane Dembelé, trasferitosi al Barcellona. Uno degli obiettivi di mercato dei gialloneri potrebbe essere Andrij Jarmolenko, 27enne della Dinamo Kiev.

09:40 Milan-Torino, non c'è l'accordo per Niang

Manca ancora l'intesa tra Milan e Torino per Niang. L'attaccante è stato scaricato dalla curva rossonera con uno striscione eloquente ("In questo Milan ambizioso e rinnovato, non c'è spazio per chi è stressato: Niang vattene") e lascerà il Diavolo. Ma i granata offrono 12-13 milioni (prestito con obbligo di riscatto) mentre il club di via Aldo Rossi ne chiede 18.

09:30 "Messi non lascerà il Barcellona"

Dopo Neymar il Barcellona non perderà anche il suo fuoriclasse Lio Messi. Lo ha detto il direttore sportivo del club Ariedo Braida, intervenuto ai microfoni di Radio anch'io sport. "Messi è un campione assoluto, uno che sposta gli equilibri, è unico, un grandissimo campione, ed ha Barcellona nel cuore, non penso si muoverà da lì". "Ma in questo mercato tutto è possibile - ha aggiunto Braida - il denaro sembra non abbia più valore. Ci sono club per i quali pagare 100 o 200 o 300 non cambia. Possono fare cose che inflazionano il mercato. E' importante cercare di calmierare il mercato, le autorità hanno bisogno di trovare una soluzione, si parla tanto di fair play finanziario ma non si capisce dove sta. Tutti i giocatori oggi sono sopravvalutati". Il ds del club catalano ne ha anche per i procuratori: "il loro potere oggi è esagerato".

09:00 Inter, torna di moda Sissoko

L'Inter sotto traccia lavora per un vecchio pallino. Si tratta di Moussa Sissoko, centrocampista del Tottenham. All'occorrenza il 28enne può fare anche l'esterno destro ma il suo eventuale arrivo non precluderebbe l'acquisto di Keita. I nerazzurri lavorano al prestito con diritto di riscatto.