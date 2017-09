Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

22:30 keita, si inserisce il monaco

Inter e Juventus continuano ad interessarsi a Keita Balde, ma stando a quanto appreso dalla nostra redazione in casa Lazio è arrivata intanto anche la prima offerta del Monaco, che ha messo sul piatto 20 milioni. La società biancoceleste ne vorrebbe 25 più 5 di bonus, tuttavia gli ottimi rapporti tra i club inducono ad un cauto ottimismo.

22:20 juve, due baby gioielli nel mirino

Moise Kean più 40 milioni per Eddie Salcedo e Pietro Pellegri: abbandonati dall'Inter, i due potrebbero essere i colpi a sorpresa della Juventus, disposta a mettere sul piatto una cifra monstre, ma anche il prestito del gioiellino italiano. Un'offerta che, se confermata, sarebbe davvero complicata da rifiutare.

22:00 bologna, masina va a siviglia

Sempre più vicini: Adam Masina e il Siviglia sono ormai promessi sposi. Accordo totale tra il terzino e il club andaluso per un contratto quinquennale da 1,2 milioni di euro netti a stagione. Il Siviglia ha offerto 7 milioni più bonus e il Bologna ne vuole 8 più 2 per un totale di 10. Insomma, parti sempre più vicine e affare in dirittura d’arrivo.

21:40 renato sanches verso la premier?

Anche lo Swansea sulle tracce di Renato Sanches. Secondo quanto riportato da Wales Online il club gallese avrebbe fatto una proposta importante per convincere il Bayern a cedere il giocatore in prestito.

21:15 cagliari, sogno Remy

Per il Cagliari continua la ricerca dell'attaccante giusto per rinforzare il reparto avanzato. Tra i nomi su cui si insiste spicca quello di Loïc Rémy: se il Chelsea dovesse liberare gratis il francese classe '87, il Cagliari avrebbe pronto un triennale. In alternativa a Rémy resiste ancora il napoletano Leonardo Pavoletti.

20:30 lazio, morrison va in messico

Ravel Morrison è davvero vicino all'addio alla Lazio per diventare un nuovo giocatore dell’Atlas. Come riportato da LaAficion.com, dopo settimane di trattative, il club messicano avrebbe ormai in mano un accordo con la Lazio per prendere il calciatore in prestito per un anno con diritto di riscatto.

19:45 Torino, addio Emre Mor

Il Torino era interessato a Emre Mor, giovane ala di passaporto danese e origini turche: nelle settimane scorse il giocatore del Borussia Dortmund era stata a un passo dall'Inter, ma la trattativa è saltata. Niente da fare neppure per i granata: Emre Mor sembra vicinissimo al Celta Vigo.

19:15 Napoli-Reina, segnali positivi

Arrivano segnali positivi da Napoli sulla permanenza di Pepe Reina: al termine della partita con l'Atalanta, sembrava che il portiere spagnolo volesse salutare il pubblico per andare al Psg, ma alla fine il giocatore, complici la volontà di Sarri e le difficoltà del club a rimpiazzarlo negli ultimi giorni di mercato, potrebbe optare per una scelta di cuore e restare in azzurro.

18:45 Napoli-Rulli, "è molto complicato"

Jokin Aperribay, presidente della Real Sociedad, ammette ai microfoni di 'iamnaples.it' la trattativa in corso con De Laurentiis per il portiere Geronimo Rulli, chiamato a sostituire Pepe Reina pronto ad accettare la "proposta indecente" del Psg: "C'è una trattativa in corso con il Napoli per Rulli ma è molto complicata, soprattutto per i tempi. Richiesta di 30 milioni? Vediamo come vanno le trattative, è un'operazione molto complicata". De Laurentiis avrebbe già trovato l'accordo con i baschi sulla base di 26 milioni, parte di questi riservati al Manchester City, che detiene il 30% del cartellino del giocatore, ma a bloccare l'affare c'è la difficoltà della Real nel trovare un degno sostituto. E' una vera e propria corsa contro il tempo, che potrebbe essere risolta dal Psg: il club francese infatti starebbe pensando di spedire Areola proprio a San Sebastian.

18:00 Trabzonspor, triennale per Sosa

Josè Sosa potrebbe salutare il Milan un anno dopo il suo arrivo. L'ex Napoli e Bayern Monaco continua a restare nel mirino del Trabzonspor, che vorrebbe portarlo in Turchia durante questi ultimi giorni di calciomercato. La trattativa è viva, con i due club che stanno parlando per trovare una soluzione. Intanto in Turchia per il calciatore è pronto un ricco triennale. Sempre in tema di difensori rossoneri, è saltata, almeno per il momento, la trattativa tra il Fenerbahce e Gustavo Gomez.

17:35 Chelsea vicino a Oxlade-Chamberlain

Secondo quanto riportano in Inghilterra, il Chelsea di Antonio Conte avrebbe trovato l'accordo con l'Arsenal per l'acquisto di Oxlade-Chamberlain: il tecnico italiano, com'è noto, ha chiesto alla società di avere altri rinforzi da qui al 31 agosto per la rosa a suo modo di vedere eccessivamente ridotta per affrontare Premier, Champions e coppe nazionali.

17:30 Leverkusen, Alario a un passo

Il Bayer Leverkusen punta a sostituire il 'Chicharito' Hernandez, ceduto in Inghilterra al West Ham. Il club tedesco, secondo quanto scrive Mundo Deportivo, ha individuato nell'argentino Lucas Alario, attualmente in forza al River Plate, l'obiettivo primario. L'operazione non è ancora ufficiale, ma il Leverkusen pagherà 19 milioni per garantirsi il cartellino dell'attaccante di 24 anni, che dal 2015 gioca nella squadra di Buenos Aires, dove è arrivato dal Fiume Columbus. Nel River, Alario ha segnato 31 gol in 71 partite.

16:45 LIVERPOOL, KEITA DAL 2018

Il Liverpool ha acquistato Naby Keita dal Lipsia er 51 milioni di euro, ha già effettuato le visite mediche ma sarà a disposizione di Klopp solo dal 2018. Potenzialmente è il sostituto di Emre Can, che la Juve potrebbe seguire anche l'anno prossimo.

14:45 Dembelé-Barça, è ufficiale

14:30 Yarmolenko a Dortmund

Andrey Yarmolenko stürmt für Borussia Dortmund https://t.co/YbpNWXAC6Y pic.twitter.com/F9fhIRCpgJ — Borussia Dortmund (@BVB) 28 agosto 2017

14:00 Samp, niente Zapata

La Sampdoria sembra mollare Duvan Zapata. L'attaccante del Napoli era nel mirino dei blucerchiati per sostituire Schick, passato alla Roma, ma stando alle ultime dichiarazioni del presidente Massimo Ferrero, non si trasferirà in Liguria: "Non sarà Zapata il sostituto di Schick"

13:35 Fiorentina, arriva Laurini

13:30 Genoa, c'è Callegari

Il Genoa ha trovato l'accordo con il Psg per il prestito del baby centrocampista Lorenzo Callegari, italo-francese di 19 anni. Il giocatore arriverà subito, la formula prevede il diritto di riscatto fissato a 2,5 milioni e quello di controriscatto a 5-6 milioni.

13:00 MONACO, JOVETIC QUASI UFFICIALE

Stevan Jovetic è un nuovo giocatore del Monaco, manca solo l'annuncio ufficiale: all'Inter 11 milioni di euro, il montenegrino già posa con la nuova maglia. Jo-jo vestirà la maglia numero 10 lasciata libera da Mbappé (diretto al Psg).

12:00 PSG, TUTTO PRONTO PER MBAPPé

Per il Psg oggi è la giornata di Mbappé: sull'account Twitter dei parigini è comparso un post sospetto. "Twitter sta agitandosi, cosa dici Meunier?" taggando il proprio difensore, che fu tra i primi a far capire che Neymar sarebbe arrivato. E Meunier ha risposto: "State connessi, alle 12:30 ci sarà un annuncio".

11:50 Chelsea, in arrivo Llorente

Secondo quanto riferisce l'Independent, il Chelsea è pronto a completare il reparto offensivo con un ultimo acquisto. I Blues hanno intenzione di chiudere per Fernando Llorente, ex attaccante della Juve e attualmente in forza allo Swansea.

11:30 INIZIATO L'INCONTRO PER SCHICK

É cominciato a Roma l'incontro tra giallorossi e Sampdoria per chiudere l'affare Schick. Si tratta sulla base di 40 milioni di euro, l'attaccante ceco si è convinto di approdare alla squadra di Di Francesco e si aspetta solo la definitva fumata bianca.

10:30 Benevento in cerca di un attaccante

Il Benevento è a caccia di un attaccante. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport i campani hanno messo gli occhi su Iemmello e Maxi Lopez seguito anche dal Cagliari.

10:00 Dortmund, ipotesi Yarmolenko

Il Borussia Dortmund si sta muovendo per trovare il sostituto di Ousmane Dembelé, trasferitosi al Barcellona. Uno degli obiettivi di mercato dei gialloneri potrebbe essere Andrij Jarmolenko, 27enne della Dinamo Kiev.

09:40 Milan-Torino, non c'è l'accordo per Niang

Manca ancora l'intesa tra Milan e Torino per Niang. L'attaccante è stato scaricato dalla curva rossonera con uno striscione eloquente ("In questo Milan ambizioso e rinnovato, non c'è spazio per chi è stressato: Niang vattene") e lascerà il Diavolo. Ma i granata offrono 12-13 milioni (prestito con obbligo di riscatto) mentre il club di via Aldo Rossi ne chiede 18.

09:30 "Messi non lascerà il Barcellona"

Dopo Neymar il Barcellona non perderà anche il suo fuoriclasse Lio Messi. Lo ha detto il direttore sportivo del club Ariedo Braida, intervenuto ai microfoni di Radio anch'io sport. "Messi è un campione assoluto, uno che sposta gli equilibri, è unico, un grandissimo campione, ed ha Barcellona nel cuore, non penso si muoverà da lì". "Ma in questo mercato tutto è possibile - ha aggiunto Braida - il denaro sembra non abbia più valore. Ci sono club per i quali pagare 100 o 200 o 300 non cambia. Possono fare cose che inflazionano il mercato. E' importante cercare di calmierare il mercato, le autorità hanno bisogno di trovare una soluzione, si parla tanto di fair play finanziario ma non si capisce dove sta. Tutti i giocatori oggi sono sopravvalutati". Il ds del club catalano ne ha anche per i procuratori: "il loro potere oggi è esagerato".

09:00 Inter, torna di moda Sissoko

L'Inter sotto traccia lavora per un vecchio pallino. Si tratta di Moussa Sissoko, centrocampista del Tottenham. All'occorrenza il 28enne può fare anche l'esterno destro ma il suo eventuale arrivo non precluderebbe l'acquisto di Keita. I nerazzurri lavorano al prestito con diritto di riscatto.