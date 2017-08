Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

20:30 Jovetic al Monaco

Stevan Jovetic alla fine saluterà l'Inter: dopo tre mesi di trattative, l'attaccante montenegrino sembra aver trovato squadra. Il giocatore, infatti, è stato visto in tribuna a Montecarlo: secondo L'Equipe, i nerazzurri hanno trovato l'accordo col Monaco per la sua cessione. Jovetic arriva al posto di Mbappé, prossimo al trasferimento al Psg.

19:30 TORINO SU BURDISSO E EMRE MOR

Il Torino lavora per regalare due rinforzi a Mihajlovic: forte interesse per Nicolas Burdisso, svincolato dal Genoa, e a sorpresa per Emre Mor. L'esterno del Borussia Dortmund, cercato dall'Inter prima che la trattativa saltasse, è comunque un affare molto difficile.

17:45 RAFINHA SOGNA IL BAYERN

Rafinha è nel mirino del Milan ma, come riferisce il nostro Andersinho Marques, il sogno del brasiliano è il Bayern Monaco: l'esterno vorrebbe andare a giocare nella stessa squadra del fratello Thiago Alcantara.

15:50 Gabigol, l'Inter aspetta la risposta del Benfica

Trattativa in corso tra Inter e Benfica per il prestito biennale di Gabigol. I nerazzurri hanno chiesto ai portoghesi di pagare metà dello stipendio dell'attaccante ex Santos e stanno aspettando la risposta della società di Luis Filipe Vieira.

14:40 Cairo: "Belotti non si muove"

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, blinda ancora una volta Andrea Belotti. "Notizie non ce ne sono. Tra l'altro non è neanche ufficiale che Mbappè vada al Psg. Io non credo che oggi succederà più nulla. Poi, certo, il mercato è aperto fino a giovedì e quindi tutto è possibile ancora però non penso che null'altro accadrà. Poi vediamo, siamo molto attenti e molto presenti e quindi vediamo che succederà" ha spiegato il presidente del Torino.

12:50 fiorentina-badelj, prove di rinnovo

Il futuro di Milan Badelj potrebbe essere ancora in viola. Come si legge sulle pagine del QS-La Nazione, il croato è in scadenza di contratto, ma per evitare che il giocatore possa già accordarsi con una nuova squadra a partire da febbraio, la società viola è pronta a mettersi al lavoro per il prolungamento del contratto.

12:30 "Vazquez alla roma entro il 31"

I giorni di Lucas Vazquez al Real Madrid sarebbero giunti a una conclusione. Secondo quanto riportato da "Don Balon", il prodotto della cantera blanca starebbe pensando di lasciare le Merengues. Le esplosioni di Isco e Marco Asensio hanno retrocesso Vazquez al ruolo di panchinaro fisso dopo alcune stagioni da primo rincalzo con Ancelotti e Mourinho e il 26enne di La Coruña vuole giocare. Secondo "Don Balon", lo spagnolo è uno dei pallini di Monchi che lo starebbe seguendo fin dall'inizio del mercato e avrebbe intenzione di portarlo in giallorosso entro la chiusura della sessione estiva il 31 agosto.

11:40 sassuolo, in quattro ai saluti

Luca Antei, Pietro Iemmello, Alessandro Matri e Federico Peluso. Sono ben 4 i calciatori che il Sassuolo si appresta a salutare, cercati sul mercato e fuori dal progetto neroverde. A conferma di un divorzio ormai imminente, i giocatori non sono stati convocati da Bucchi per la trasferta sul campo del Torino: "Non si tratta di una punizione", ha chiarito il tecnico in conferenza stampa. Su Antei c'è il Bari, Iemmello è ad un passo dal Benevento, Matri è ambito dal Parma, mentre Peluso compare da tempo nei radar di Chievo e Cagliari.

11:30 bayern, muller: "Ancelotti non mi vede"

Carlo Ancelotti contro il Werder Brema lo ha escluso di nuovo dalla lista dei titolari e nel finale di partita Thomas Muller si è sfogato: "Sembra che le mie qualità non siano richieste. Non so esattamente quali qualità l’allenatore voglia vedere, ma le mie non sembrano essere per niente richieste". Il tecnico italiano ha parlato di "scelta tecnica", ma a pochi giorni dalla chiusura del mercato la frattura potrebbe essere insanabile. Nelle scorse settimane si era parlato di un interesse della Juve per il tedesco, chissà che i bianconeri non si facciano sotto.

11:00 Juve, il sogno resta Strootman

Con l'infortunio di Marchisio, la priorità della Juventus è quella di trovare un altro centrocampista da regalare ad Allegri. Il sogno resta Strootman, ma la Roma lo considera incedibile. Le prossime 48 ore saranno decisive, con la Juventus che sa di avere in mano una carta importante: Juan Cuadrado. L'alternativa si chiama André Gomes: La Juventus insiste per avere in prestito il centrocampista del Barcellona. Lo riporta Tuttosport.

10:20 Inter, più Mustafi di Mangala

L'Inter prosegue la caccia ad un difensore centrale. Mustafi dell’Arsenal è favorito su Mangala: secondo la Gazzetta dello Sport il tedesco dei Gunners avrebbe manifestato apertamente a Wenger l’intenzione di lasciare Londra. L’Inter proporrà la solita proposta di prestito biennale con obbligo di riscatto mentre al giocatore un contratto da 3,5 milioni. Si attende invece una risposta del City per il prestito annuale di Mangala e - si legge - la terza scelta sarebbe Sakho del Liverpool.

09:40 samp-chievo, sfida per tonelli

Lorenzo Tonelli lascerà il Napoli: testa a testa tra Chievo e Sampdoria, entrambe a caccia di un difensore per completare il reparto.

09:00 bologna, idea josè mauri

Qualora il Bologna dovesse cedere Crisetig, per la mediana il nome caldo è quello di Josè Mauri fuori dai piani del Milan.

08:30 Torino, no a Cassano

Antonio Cassano al Torino, una suggestione nata e svanita nel giro di poche ore. A spegnere i rumors ci hanno pensato Urbano Cairo e Sinisa Mihajlovic. Il patron granata ha voluto chiarire: "Con Fantantonio ho un buon rapporto, quando ha annunciato l’addio a Verona gli ho telefonato perché ci ripensasse, solo per amore verso il bel calcio, senza secondi fini", riporta la 'Gazzetta dello Sport'. A fargli eco anche Mihajlovic: "La telefonata con Cairo? Non so nulla e non penso verrà. Ci sono state occasioni in cui avrei potuto essere il suo allenatore, ma non è successo - ha aggiunto il tecnico serbo - Cassano lo stimo come calciatore e come persona. Ci sarebbe sempre bisogno di uno così! Sembra un burbero, ma è una persona con gli attributi. Quello che ho visto fare a lui, riescono a farlo in pochi. In carriera ha avuto meno di quello che avrebbe potuto avere". Parole dolci, ma FantAntonio al Toro non arriverà.