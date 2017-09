Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

Alberto Aquilani lascia ancora l'Italia: dopo le esperienze al Liverpool in Premier e quella in Portogallo con la maglia dello Sporting, il centrocampista romano è a un passo dalla Liga. Secondo Marca, infatti, ha firmato un contratto biennale con il Las Palmas. Al momento il giocatore è svincolato dopo i 6 mesi al Sassuolo.

20:30 Udinese, ecco Larsen

Jens Stryger #Larsen è bianconero!

La firma del contratto del nuovo esterno danese! #WelcomeJens

18:15 Sassuolo, Berardi rinnova

17:30 Raiola: "Niang non vuole andare allo Spartak Mosca"

Mino Raiola dice la sua sul caso Niang: "Montella ha detto che non si allena perché non c'è con la testa, è arrivato il certificato che non c'è con la testa. Quindi ha ragione Montella. Come si esce da questa situazione? Non lo so, cerchiamo di lavorare per una soluzione che possa andare bene a tutti. Russia? Per adesso il ragazzo non vuole andare e credo si debba rispettare la sua scelta, come quando uno rispetta le scelte di rimanere".

17:00 Intrigo Reina-Napoli

Il matrimonio di Pepe Reina con il Napoli non andrà avanti per molto e di sicuro ha una scadenza: 2018. Manuel Garcia Quillon, infatti, ha annunciato che "il giocatore non rinnoverà il contratto". Dunque, per il portiere spagnolo quella in corso sarà l'ultima stagione con la maglia azzurra. Ammesso che, come è comunque probabile, resti dov'è fino al 31 agosto. "Posso solo dire che l'interesse del Psg è reale, poi dovranno essere le societò a dire se ci sono state offerte", ha detto Quillon a Fichajes.com. I francesi sono pronti a mettere sul tavolo 7-8 milioni per il numero uno del Napoli: De Laurentiis dovrebbe respingere l'assalto.

15:45 Arsenal, Wenger: "Sanchez può rinnovare"

Arsene Wenger è tornato nuovamente a parlare della questione Alexis Sanchez, il cui contratto scade nel 2018: "È concentrato e felice. È il suo ultimo anno di contratto, ma questo non significa che non abbiamo possibilità di rinnovo. Siamo concentrati sulla squadra, non sui contratti individuali. Abbiamo un'agenda, fitta di impegni, ma non vogliamo renderli pubblici".

14:30 Juve-Barça, incontro per André Gomes

Nel pomeriggio di oggi, in occasione del sorteggio di Champions (in diretta su Premium Sport) andrà in scena un incontro fra Juventus e Barcellona per parlare di André Gomes. Il centrocampista piace ai bianconeri, ma non è ancora chiaro quali siano le intenzioni del club catalano.

12:30 Agenti di Schick a pranzo con la Roma

La Roma insiste per Schick. Monchi e Baldissoni, rispettivamente ds e dg giallorossi, stanno pranzando a Montecarlo insieme a Pvaska e Satin, agenti dell'attaccante ceco della Sampdoria. I capitolini provano a far leva sui procuratori per far cambiare idea al giocatore, che preferirebbe l'Inter.

11:15 cina, lippi confermato ct

Marcello Lippi resta saldamente alla guida della Cina. A confermarlo sulla panchina della Nazionale, infatti, è stata proprio la Federazione che ha così smentito le voci di un suo possibile esonero: "Gli sforzi di Lippi per migliorare il calcio cinese e i progressi che la squadra ha fatto finora sono un esempio per tutti", sottolinea la Chinese Football Association. Quindi la Federazione spiega gli obiettivi sul medio-lungo termine: "Il futuro del calcio cinese si basa sulla crescita dei giovani. Lippi è disposto a offrire consigli e aiutare i giovani calciatori cinesi nel loro sviluppo". Infine la Cina ribadisce: "Noi come sempre ci impegneremo per sostenere Lippi e coordinarci con il suo lavoro di preparazione per le prossime gare"

10:50 Howedes, è derby d'italia

Secondo la Bild l’Inter sfida la Juventus e avrebbe fatto un’offerta a Benedikt Howedes. Il difensore tedesco starebbe per dire addio allo Schalke 04 e per lui si sta profilando un derby di Italia da calciomercato. I nerazzurri gli avrebbero proposto un contratto di tre anni con uno stipendio di 4 milioni a stagione, il prezzo del giocatore si aggirerebbe intorno ai 5, almeno stando a quanto riferisce il giornale tedesco.

10:30 lazio-paletta si fa venerdì

Gabriel Paletta resta nel mirino della Lazio. Il 'Corriere dello Sport' riferisce che potrebbe essere domani, venerdì, la giornata decisiva per l'eventuale trasferimento del difensore (in scadenza nel 2018) nella Capitale. I biancocelesti hanno un accordo di massima col Milan sulla base di 2 milioni di euro, ora bisogna trovare quello col giocatore.

10:00 Inter, Jovetic punta i piedi

Come si legge nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, sarebbero arrivate due offerte, una dallo Spartak Mosca ed una dal Porto, per Stevan Jovetic e l’Inter sembra gradirle entrambe. A complicare i piani dei nerazzurri, però, la posizione di Jovetic: nonostante in entrambi i casi potrebbe giocare in Champions, sembra che nessuna delle squadre lo attiri particolarmente. “Attenzione, perché se fino a qualche settimana fa Jovetic sarebbe tornato di corsa al Siviglia, ora non sarebbe più così certo. L’estate, infatti, gli avrebbe regalato maggiori certezze sul suo ruolo all’interno dell’Inter di Spalletti. Insomma, si sarebbe convinto di riuscire a trovare spazio e di giocare, magari anche alle spalle di Icardi, come peraltro ha ipotizzato lo stesso tecnico nerazzurro“ scrive il Corriere dello Sport.

09:40 Sassuolo, pazzini alternativa a pavoletti

Tutto è pronto per i trasferimenti di Iemmello al Benevento e Matri al Parma, ma il Sassuolo prima vuole riportare a casa Pavoletti dal Napoli. Gli azzurri, però, non fanno sconti: chiedono 2,5 milioni per il prestito e non concedono aiuti sul ricco ingaggio da 1,8 milioni di euro. Ecco allora che in casa neroverde prende quota a sorpresa la candidatura di Giampaolo Pazzini. L'attaccante del Verona, dopo le scintille con Pecchia nella sfida contro il Napoli, è sensibile alle attenzioni che in queste ore hanno mostrato per lui il Sassuolo , ma anche il Cagliari, alla ricerca del sostituto di Borriello.

09:10 Tottenham da record

Trasferimento da record per il Tottenham: 45 milioni di euro per assicurarsi Davinson Sanchez, 21enne difensore centrale colombiano dell'Ajax. Appena avrà ottenuto il permesso di lavoro necessario per giocare in Premier League da extracomunitario, Sanchez sarà a disposizione del tecnico Pochettino: accordo raggiunto per 6 anni di contratto.

08:50 Schick, è già Roma-Inter

In attesa di sabato sera, la sfida tra Roma e Inter si sta giocando in queste ore sul calciomercato dove le due società si contendono Patrick Schick, il cui futuro è diventato il vero tormentone dell'estate. Ad oggi in pole, secondo 'La Gazzetta dello Sport', restano i giallorossi, che offrono a Ferrero 38 milioni di euro pagabili in 5 anni, ma 6 di questi entrerebbero subito nelle casse della Sampdoria. L'Inter invece si fa forte della volontà del ragazzo a cui corrisponderebbe un ingaggio da 2,5 milioni di euro all'anno contro i due offerti dalla Roma, ma i nerazzurri non sarebbero disposti a spingersi oltre i 30 milioni di euro (pagabili in tre anni), versandone subito 5 alla Sampdoria. Offerta che al momento non convince Ferrero, il quale preferirebbe cedere Schick alla Roma. Un vero e proprio intrigo insomma, che neppure l'intervento di Totti e Di Francesco con una telefonata al ragazzo sarebbe riuscito a risolvere.

08:30 Juve, idea Ricardo Pereira

A dispetto delle parole pronunciate negli ultimi giorni da Marotta, il calciomercato della Juventus non si è chiuso con l'acquisto di Matuidi, anzi. Nelle ultime ore i bianconeri potrebbero mettere a segno almeno un paio di colpi, di sicuro un esterno difensivo. Sfumata la possibilità di portare Spinazzola a Torino in anticipo, la Juve adesso guarderebbe in casa Porto, dove piace molto quel Ricardo Pereira appena tornato dal prestito al Nizza. Il terzino, in grado di giocare su entrambe le fasce, sembra destinato a cambiare nuovamente maglia ma il Porto chiede il pagamento della clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Cifra sulla quale la Juventus spera di ottenere uno sconto.

08:20 Inter, scambio Lopez-Gabigol

L'Inter è a caccia di rinforzi per la difesa. L'ultima pista battuta dai nerazzurri è quella che porta sulle tracce di Lisandro Lopez, 28enne centrale in forza al Benfica. Come riferito dal 'Corriere dello Sport', con i portoghesi potrebbe andare in scena uno scambio di prestiti tra l'argentino (di passaporto spagnolo) e Gabigol, fresco di accostamento alle 'Aquile'.

08:00 Mbappè a Parigi, via libera a Belotti?

Kylian Mbappé è sempre più vicino al Psg. I parigini stanno lavorando a un'operazione dall'entità economica appena inferiore a quella messa in piedi per comprare Neymar, mentre i monegaschi pensano al nome del successore del fenomeno francese. Nella lista c'è anche Andrea Belotti, ma la clausola da 100 milioni (benché negoziabile a 80) avrebbe raffreddato i dirigenti monegaschi. In alternativa ecco allora Diego Costa, che il Chelsea di Conte cederebbe per una quarantina di milioni. Prezzo più allettante per i campioni di Francia, che pensano anche al 19enne Dolberg dell’Ajax, stimato sui 50 milioni.