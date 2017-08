Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

09:10 Tottenham da record

Trasferimento da record per il Tottenham: 45 milioni di euro per assicurarsi Davinson Sanchez, 21enne difensore centrale colombiano dell'Ajax. Appena avrà ottenuto il permesso di lavoro necessario per giocare in Premier League da extracomunitario, Sanchez sarà a disposizione del tecnico Pochettino: accordo raggiunto per 6 anni di contratto.

08:50 Schick, è già Roma-Inter

In attesa di sabato sera, la sfida tra Roma e Inter si sta giocando in queste ore sul calciomercato dove le due società si contendono Patrick Schick, il cui futuro è diventato il vero tormentone dell'estate. Ad oggi in pole, secondo 'La Gazzetta dello Sport', restano i giallorossi, che offrono a Ferrero 38 milioni di euro pagabili in 5 anni, ma 6 di questi entrerebbero subito nelle casse della Sampdoria. L'Inter invece si fa forte della volontà del ragazzo a cui corrisponderebbe un ingaggio da 2,5 milioni di euro all'anno contro i due offerti dalla Roma, ma i nerazzurri non sarebbero disposti a spingersi oltre i 30 milioni di euro (pagabili in tre anni), versandone subito 5 alla Sampdoria. Offerta che al momento non convince Ferrero, il quale preferirebbe cedere Schick alla Roma. Un vero e proprio intrigo insomma, che neppure l'intervento di Totti e Di Francesco con una telefonata al ragazzo sarebbe riuscito a risolvere.

08:30 Juve, idea Ricardo Pereira

A dispetto delle parole pronunciate negli ultimi giorni da Marotta, il calciomercato della Juventus non si è chiuso con l'acquisto di Matuidi, anzi. Nelle ultime ore i bianconeri potrebbero mettere a segno almeno un paio di colpi, di sicuro un esterno difensivo. Sfumata la possibilità di portare Spinazzola a Torino in anticipo, la Juve adesso guarderebbe in casa Porto, dove piace molto quel Ricardo Pereira appena tornato dal prestito al Nizza. Il terzino, in grado di giocare su entrambe le fasce, sembra destinato a cambiare nuovamente maglia ma il Porto chiede il pagamento della clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Cifra sulla quale la Juventus spera di ottenere uno sconto.

08:20 Inter, scambio Lopez-Gabigol

L'Inter è a caccia di rinforzi per la difesa. L'ultima pista battuta dai nerazzurri è quella che porta sulle tracce di Lisandro Lopez, 28enne centrale in forza al Benfica. Come riferito dal 'Corriere dello Sport', con i portoghesi potrebbe andare in scena uno scambio di prestiti tra l'argentino (di passaporto spagnolo) e Gabigol, fresco di accostamento alle 'Aquile'.

08:00 Mbappè a Parigi, via libera a Belotti?

Kylian Mbappé è sempre più vicino al Psg. I parigini stanno lavorando a un'operazione dall'entità economica appena inferiore a quella messa in piedi per comprare Neymar, mentre i monegaschi pensano al nome del successore del fenomeno francese. Nella lista c'è anche Andrea Belotti, ma la clausola da 100 milioni (benché negoziabile a 80) avrebbe raffreddato i dirigenti monegaschi. In alternativa ecco allora Diego Costa, che il Chelsea di Conte cederebbe per una quarantina di milioni. Prezzo più allettante per i campioni di Francia, che pensano anche al 19enne Dolberg dell’Ajax, stimato sui 50 milioni.