Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

21:45 Spal, arriva Barbosa dal Vicenza

La Spal ha acquistato dal Vicenza il difensore brasiliano Renato Barbosa Vischi. Il giocatore - spiega una nota del club estense - arriva in biancazzurro con la la formula del prestito con diritto di opzione. Barbosa, 19 anni, sarà aggregato alla rosa della Primavera allenata da Marcello Cottafava. Prima dell'esperienza nella Primavera della squadra veneta, il calciatore ha militato nei settori giovanili delle società brasiliane União São João de Araras e Fluminense.

20:30 "Presto l'ufficialità del ritorno di Ibra allo United"

Ibra-United ci siamo. Secono quanto riporta il Sun presto verrà ufficializzata la firma dell'accordo tra l'attaccante svedese e i Red Devils, pronti ad abbracciare nuovamente la punta dopo il mancato rinnovo.

20:00 Crystal Palace su Skorupski

Il Crystal Palace di De Boer avrebbe messo gli occhi sul portiere della Roma Skorupski, attualmente dietro ad Alisson nelle gerarchie di Di Francesco. Lo riferisce il Guardian.

18:40 Juve, spunta l'ipotesi Höwedes

Nome nuovo per la difesa della Juventus. Come riportano i media tedeschi, in particolare Sport1, il club bianconero sarebbe interessato all'acquisto del difensore dello Schalke 04 e della Nazionale, Benedikt Howedes. In rotta con la società di Gelsenkirchen, il giocatore è cercato anche dal Liverpool.

18:10 Samp, zapata per sostituire schick

Patrik Schick via è molto più che una semplice possibilità per la Sampdoria, che per sopperire alla probabile partenza del giovane ceco sta valutando il mercato alla ricerca del sostituto ideale. Un nome concreto è quello di Duvan Zapata, di proprietà del Napoli e in prestito lo scorso anno all'Udinese. In questo senso, da segnalare un incontro programmato per giovedì tra il suo entourage e Carlo Osti, direttore sportivo blucerchiato.

17:30 Reina-Psg, il Napoli dice no

Il Psg piomba su Pepe Reina. Secondo quanto si scrive in Francia, il club parigino avrebbe preparato una proposta per strappare il portiere spagnolo al Napoli: 7 milioni al club e 3,5 milioni al giocatore. A Castel Volturno però non hanno nessuna intenzione di mettersi seduti a trattare: Reina è il leader dello spogliatoio azzurro e, pur essendo in scadenza di contratto, è ritenuto uno degli elementi imprescindibili della squadra da Maurizio Sarri.

16:45 Verona, Bessa rinnova

Ufficiale: prolungato il contratto del centrocampista classe 1993 Daniel #Bessa fino al 30 giugno 2021.#Bessa2021 pic.twitter.com/mNlY3H5wkJ — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) August 23, 2017

15:45 Milan, sosa e gomez in turchia

I dirigenti del Fenerbahce sono a Milano per Gustavo Gomez, difensore in uscita dal Milan. Discorso simile per José Ernesto Sosa, sul quale c'è il Trabzonspor: secondo la Gazzetta dello Sport, vicino l'accordo sulla base di 4 milioni di euro.

15:15 cagliari, caccia all'erede di borriello

Prosegue per il Cagliari la ricerca di un nuovo attaccante per sostituire Marco Borriello, passato alla Spal. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sfumato Alessandro Matri (vicino al Parma), non si abbandona la pista Leonardo Pavoletti (Napoli), con il quale ci saranno dei contatti in serata. Sul 'taccuino' anche Filip Djordjevic (Lazio) e Guido Carillo, argentino classe '91 del Monaco.

14:40 bologna, masina a un passo dal siviglia

Adam Masina è vicinissimo al trasferimento al Siviglia. Secondo Estadio Deportivo il club andaluso e quello felsineo stanno limando gli ultimi dettagli, con Masina che firmerà un quinquennale da 800mila euro. Al Bologna una cifra compresa fra i 7 e gli 8 milioni.

14:10 ufficiale, samuele longo al tenerife

@SamueleLongo_9 tiene prevista su llegada al Aeropuerto de Tenerife Sur a las 17:50 horas. #DejarnoselAlma #Bienvenido — CD Tenerife (@CDTOficial) 23 agosto 2017

14:00 MILAN, NESSUNA CONFERMA SU RAFINHA

Secondo Mundo Deportivo il prossimo obiettivo del Milan è un giocatore del Barcellona: Rafinha Alcantara, centrocampista offensivo, figlio di Mazinho, ex jolly brasiliano di Lecce e Fiorentina. Il giovane e talentuoso giocatore non rientra nei piani di Ernesto Valverde e attualmente sta recuperando da un infortunio al menisco. Ma dal club rossonero non filtrano aperture su questo affare.

13:00 SASSUOLO, RINNOVO PER POLITANO

12:30 RANOCCHIA, IL BURNLEY METTE SUL PIATTO 6 MILIONI

Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com il Burnley si sarebbe fatto avanti per Rancchia. Nella giornata di oggi è previsto un incontro fra gli intermediari dell'operazione, con il club inglese pronto a mettere sul piatto sei milioni di euro.

12:00 ROMA, CONTATTI PER BERARDI

La Roma è sempre alla ricerca di un nuovo esterno offensivo da regalare a Di Francesco. Le piste Munir e Schick rimangono calde ma in mattinata sono ripresi i contatti con il Sassuolo per Berardi: trattativa difficile perché i neroverdi chiedono almeno 40 milioni di euro e comunque non vorrebbero cedere l'attaccante.

11:00 BARCELLONA, NO A SERI

Secondo Mundo Deportivo, il Barcellona ha abbandonato la pista Seri: il prezzo alto fissato dal Nizza e la cattiva prestazione contro il Napoli hanno convinto i blaugrana a puntare altrove.

10:15 ANCELOTTI SU DRAXLER

Julian Draxler presto potrebbe tornare a esibirsi nella Bundesliga. Il fantasista attualmente in forza al PSG, con un contratto in scadenza nel 2021, continua a suscitare l'interesse del Bayern Monaco e del 'suo' allenatore Carlo Ancelotti. Secondo il Sun, il club più titolato di Germania ha già pronta un'offerta di 40 milioni di fronte alla quale difficilmente la dirigenza del club francese però cederà. L'agente di Draxler, al di là delle dichiarazioni di facciata, preme tuttavia per garantire al proprio assistito spazio e considerazione. Sarebbe stato lo stesso giocatore, anche per via dell'enorme concorrenza nel reparto avanzato del PSG, a chiedere di tornare in Germania.

09:30 JUVE, C'è RICARDO PEREIRA

Secondo O Jogo, la Juventus si è tuffato su Ricardo Pereira del Porto (ma reduce da un anno in prestito al Nizza). Vista la difficoltà ad arrivare a Spinazzola, ecco l'interesse per l'esterno portoghese che però ha costi alti: clasuola di 25 milioni di euro, che secondo indiscrezioni potrebbe salire fino a 35.

09:00 NIANG, ANCORA NO ALLO SPARTAK

M'Baye Niang non vuole andare allo Spartak Mosca nonostante l'accordo trovato tra Milan e club russo. Il francese spinge per la soluzione Torino e potrebbe non presentarsi a Milanello nei prossimi giorni per forzare la cessione.

08:30 KEITA, SPUNTA IL TOTTENHAM

La Juventus, almeno per bocca di Marotta, ha abbandonato la pista Keita, l'Inter è defilata e il Milan non conferma. Ecco che per l'attaccante della Lazio si aprono le porte della Premier League: il Tottenham nelle prossime ore potrebbe offrire a Lotito 30 milioni di euro.

08:00 COUTINHO, IL BARçA A QUOTA 150

Il Barcellona non molla la presa su Coutinho: presto arriverà una nuova offerta da 138 milioni di sterline, oltre 150 milioni di euro. Quota che il Liverpool aveva informalmente indicato come desiderata per far partire il brasiliano.