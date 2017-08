Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

18:45 Ferrero: "Roma molto avanti per Schick"

"Posso confermare che la Roma è molto avanti rispetto alle altre pretendenti per Schick. Dell'entourage del giocatore non parlo, perché non rispondo di cose che non mi riguardano". Con queste parole, a laroma24.it, il presidente della Samp Ferrero mette i giallorossi in pole position per il giovane attaccante ceco che preferirebbe l'Inter ma non ha ancora dato un sì definitivo ad alcuna società.

18:00 Barcellona, 130 milioni per Dembelé

Il Barcellona insiste per Ousmane Dembelé. I blaugrana avrebbero ulteriormente alzato la loro offerta da 100 a 130 milioni non arrivando però ancora ai 150 richiesti dal Borussia Dortmund. Il tempo stringe perché i gialloneri hanno individuato il 26 agosto come data ultima per la cessione dell'ala.

17:45 Chelsea, Conte punta Vardy

Secondo quanto riferisce il Mirror, il Chelsea, su precisa indicazione di Conte, avrebbe deciso di puntare su Jamie Vardy, attaccante del Leicester. Sarebbe lui il sostituto di Diego Costa.

17:15 INTER, UFFICIALE CANCELO

16:30 SPAL, ECCO BONAZZOLI

15:30 Milan, arriva il Fenerbahce

Dirigenti del Fenerbahce a Casa Milan per discutere del possibile acquisto di Gustavo Gomez: i rossoneri cedono il difensore per una cifra che oscilla tra i 7 e i 10 milioni, di sicuro non lo daranno via in prestito secco. In passato i turchi si erano interessati anche a Sosa, che ha già giocato in Super Lig.

15:00 SCHICK "SPAVENTA" LA SAMPDORIA

Il rebus Schick è ancora aperto. La Samp assicura di aver ricevuto un'offerta di 38 milioni dalla Roma, l'Inter ha il gradimento del giocatore che - però - per precauzione non ha ancora detto sì a nessuno. Anzi, il ceco potrebbe vedere di buon occhio la permanenza in blucerchiato ma Ferrero non vorrebbe tenerlo: l'anno prossimo scatterebbe di nuovo la clausola di 25 milioni di euro e quindi rischierebbe di perderlo a cifre inferiori di quelle offerte oggi.

14:30 Napoli, fari su Karnezis

Il Napoli è ancora a caccia di un secondo portiere che potrebbe arrivare negli ultimi giorni di mercato: il club ha aspettato l'esito del playoff per capire come muoversi. L'ipotesi più accreditata, al momento, è quella di Karnezis, finito ai margini del progetto dell'Udinese dopo il rilancio di Scuffet. Il greco andrebbe volentieri in azzurro, anche perché Reina non ha ancora rinnovato e nella prossima stagione Karnezis potrebbe giocare titolare.

14:00 "MAI SMESSO DI TRATTARE JOVETIC"

Il Siviglia pensa sempre a Jovetic, così il presidente Castro: "Non abbiamo mai smesso di negoziare con lui - ha detto a El Larguero -. Ci sono possibilità di farlo venire qui ma come ha detto Berizzo, ci sono anche altre opzioni".

13:30 Lazio, anche De Wijs

La Lazio monitora più calciatori per la sostituzione di Hoedt, in procinto di passare al Southampton: potrebbe arrivare un altro olandese, il 21enne difensore centrale Jordy de Wijs, attualmente al Psv. Ha lo stesso procuratore di De Vrij che con Lotito e Tare sta discutendo anche il rinnovo del giocatore che piace alla Juve.

13:00 LIONE SU KRYCHOWIAK

Lione, ecco le dichiarazioni del presidente Aulas a Espn: "Krychowiak può essere un'opzione, cerchiamo ancora due giocatori e potrebbero essere due centrocampisti. Vogliamo una forte alternativa a Tousart"

12:00 Munir, non solo Roma

Cresce l'interesse per Munir El Haddadi, esterno offensivo classe 1995, già seguito dalla Roma del d.s. Monchi e reduce da una stagione nelle file del Valencia, dov'era stato ceduto in prestito. Adesso sul giocatore di proprietà del Barcellona, secondo quanto pubblica il Mundo Deportivo, ci sarebbe anche il Crystal Palace. Munir, come noto da tempo, non rientra nei programmi dell'allenatore Ernesto Valverde.

11:00 Diego Costa, c'è il Marsiglia

Non solo Atletico Madrid. Su Diego Costa, da tempo in uscita dal Chelsea, ha messo gli occhi pure il Marsiglia. Lo rivela il canale francese SFR Sport. Da diverse settimane, ormai, si parla del ritorno del centravanti brasiliano con passaporto spagnolo all'Atletico Madrid, ma l'operazione tarda a concludersi e intanto si fanno sotto altre squadre, come il Marsiglia, il club dove lavora l'ex portiere Andoni Zubizarreta, che si è detto disposto a offrire 30 milioni per il giocatore. La cifra è stata confermata dal presidente del club francese, Jacques-Henri Eyraud. "Di questo giocatore mi piace il carattere, la passione e la predisposizione alla lotta - ha detto -. È vero, ha una situazione contrattuale complicata, ma, se tutto si aggiusta, potremmo arrivare a offrire 30 milioni. Nulla è impossibile".

10:30 Barcellona-Seri, ci siamo

Il Barcellona è vicino a un doppio ingaggio. Le posizioni del club catalano e del Borussia Dortmund, secondo l'edizione online del Mundo deportivo, nelle ultime ore, si sono molto avvicinate sul trasferimento di Ousmane Dembélé; il club tedesco, preso atto della volontà del giocatore di trasferirsi in Spagna, se non ci saranno intoppi dell'ultima ora, cercherà di accontentarlo. L'accordo dovrebbe essere chiuso a breve. Per quanto riguarda Jean Michael Seri, è considerato davvero a un passo dal Barça. L'agente dell'ivoriano ha già chiuso con il club catalano per le prossime quattro stagioni e il trasferimento sarà ufficiale quando l'accordo fra il Barcellona e il Nizza, proprietario del cartellino del centrocampista classe 1991, verrà perfezionato. Il cartellino del giocatore è stato valutato 40 milioni.

10:00 Juve, cosa fa Marchisio?

Le voci su Marchisio al Milan restano tali e non diventeranno realtà, quelle sul disagio del giocatore della Juve hanno fondamenta solide: i bianconeri sono a caccia di un altro centrocampista, prevalentemente una mezzala e i nomi che circolano sono quelli di Strootman e André Gomes. Se dovessero riuscire a portare a termine l'operazione, non è escluso che Marchisio possa pensare di andar via, a meno che non abbia garanzia sul cambio di modulo col passaggio al 4-3-3.

09:00 Lazio, fari su Hinteregger

Martin Hinteregger è il giocatore su cui sta puntando la Lazio per sostituire Hoedt, ormai passato al Southampton: il difensoe austriaco di 24 anni gioca nell'Augsburg e ha una cartellino pari a circa 5 milioni. Nel mirino dei biancocelesti resta anche Ranocchia.