Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

11:00 Napoli, Strinic verso l'addio

Il Napoli potrebbe presto salutare Strinic. Secondo il Mattino il terzino croato lascerà Sarri dopo che sarà ufficializzato il rinnovo di Ghoulam. Il 30enne è nel mirino del Genoa: sembra invece sfumata l'ipotesi Fiorentina.

10:20 Barcellona, ultimatum al Liverpool per Coutinho

Il Barcellona stringe i tempi per Coutinho e mette pressione al Liverpool. Secondo il Times i blaugrana avrebbero fatto un ultimatum ai Reds che entro stasera dovranno dare una risposta definitiva sui 130 milioni offerti dagli spagnoli.

10:00 Fatta per Gabigol allo Sporting Lisbona

Gabigol-Sporting Lisbona, ci siamo. Nella giornata di domani si chiuderà l'affare che porterà l'attaccante brasiliano in prestito alla corte di Jorge Jesus. L'Inter pagherà l'ingaggio del giocatore (4 milioni di euro).

09:30 City, pronto l'affondo per Sanchez

Il Manchester City sta per preparare l'assalto forse decisivo ad Alexis Sanchez. Come riporta il Mirror, i Citizens sono pronti a mettere sul piatto 70 milioni di sterline per il cileno dell'Arsenal.

09:00 Juve, Sturaro in uscita?

Stefano Sturaro potrebbe lasciare la Juventus. Se i bianconeri dovessero acquistare un altro centrocampista, il 24enne farebbe le valigie. Su di lui forte interesse di Genoa e Atalanta.