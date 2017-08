Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

11:30 LIVERPOOL-bARçA, NON TORNANO I BONUS SU COUTINHO

Il Mirror rivela i dettagli dell'offerta recapitata dal Barcellona al Liverpool per Coutinho e il motivo per il quale i Reds hanno detto no. Complessivamente sono 130 i milioni di euro ma solo 87 sarebbero sicuri, gli altri sono ripartiti in bonus non certo facili da raggiungere: vincere più trofei nella stessa stagione, vincere più Champions League, vincere il Pallone d'oro, vincere più trofei e il Pallone d'oro nello stesso anno, pagamento degli 87 milioni in cinque anni.

10:30 JUVE, RITORNO DI FIAMMA PER GARAY

Dopo Matuidi, la Juve ora pensa a rinforzare anche la difesa. Sugli esterni, oltre al "solito" Spinazzola, spunta il nome di Ricardo Pereira del Porto (clausola da 25 milioni di euro) mentre come centrale torna in auge Garay. L'argentino ha passaporto comunitario e al Valencia è chiuso dall'arrivo di Murillo: i bianconeri propongono il prestito con diritto mentre gli spagnoli vogliono cederlo a titolo definitivo.

10:00 JUVE E MILAN SU PELLEGRI-SALCEDO

L'Inter non ha mai formalizzato l'acquisto dei baby Pellegri-Salcedo dal Genoa e l'affare è sfumato. I due sono comunque nel mirino di altre big: la Juve pensa a Pellegri, il Milan a Salcedo. Già partiti i contatti, si registra anche un sondaggio del Monaco.

09:30 INTER, STOP PER MANGALA

Il Manchester City non vuol lasciare partire Eliaquim Mangala in prestito e per il francese vuole solo la cessione a titolo definitivo: stop nell'affare con l'Inter.

09:00 NIANG, ORA CI PROVA IL TORO

Niang non sembra convinto dello Spartak Mosca e allora ci prova il Torino. I granata offrono 12 milioni di euro ma il Milan, che con i russi aveva trovato l'accordo sulla base di 18, spera in un rialzo.

08:30 KALINIC, LUNEDì LE VISITE?

Secondo la Gazzetta dello Sport, tutto fatto tra Milan e Fiorentina per Kalinic. I rossoneri verseranno subito 10 milioni di euro per il prestito oneroso, il riscatto obbligatorio arriverà la prossima estate per 15 milioni. L'attaccante potrebbe fare le visite mediche già lunedì.