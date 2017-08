Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

09:15 Roma, idea Munir

Sfumato Mahrez, la Roma prova a sparare le ultime cartucce per regalare un esterno offensivo a Di Francesco: oltre a Ziyech, 24enne marocchino dell'Ajax, piace anche Munir, di proprietà del Barcellona, dove trova poco spazio. Monchi avrebbe pronta un'offerta di 20 milioni, secondo quanto rivela il Corriere dello Sport.

09:00 Burnley e Watford su Ranocchia

Ranocchia è destinato a lasciare l'Inter entro il 31 agosto: possibile un suo ritorno in Premier League, dove ha già giocato con la maglia dell'Hull City. Piace a Watford e Burnley.

08:30 Barcellona, doppio colpo

Il Barcellona esce allo scoperto. "La squadra ha bisogno di rinforzi - ha detto il d.s. Pep Segura - rinforzi che saranno con noi nei prossimi giorni. Stiamo discutendo le condizioni per Coutinho e Dembélé. Non hanno ancora firmato, ma siamo vicini". Liverpool e Borussia Dortmund hanno fatto muro finora, ma i due giocatori hanno manifestato da tempo la volontà di trasferirsi: il brasiliano non è stato convocato per il playoff di Champions giocato dai Reds, il francese è stato sospeso dal Dortmund per aver disertato un allenamento. Per i due giocatori il Barça spenderà circa 200 milioni.