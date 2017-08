Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

10:30 Liverpool, altro no al Barcellona per Coutinho

Il Liverpool non cede. I Reds avrebbero rifiutato 100 milioni di euro dal Barcellona per Coutinho, scelto dai blaugrana per sostituire Neymar. I blaugran intendono proseguire il loro pressing e insistono anche per Ousmane Dembelé, francese del Borussia Dortmund.

10:00 Acquah, il Birmingham rilancia

Otto milioni di euro. E' questa l'offerta del Birmingham al Torino per Acquah. Sul mediano c'è anche l'Atalanta che al momento però non ha risposto al rilancio inglese. Lo riferisce La Stampa.

09:50 Valencia, fatta per Murillo

E' praticamente fatta per il passaggio di Murillo al Valencia. I nerazzurri guadagneranno 13 milioni dalla cessione del difensore colombiano al club spagnolo.

09:30 Roma, idea Quincy Promes

La Roma valuta le alternative a Mahrez. I giallorossi faranno un ultimo tentativo con il Leicester prima di cmabiare obiettivo: sul taccuino dei dirigenti giallorossi ci sarebbe Quincy Promes, olandese che gioca nello Spartak Mosca. I caoitolini potrebbero chiudere per 12 milioni.

09:00 Torino a un passo da Rincon

Rincon si avvicina a grandi passi al Torino. E' stato trovato l'accordo tra i granata e la Juventus: il centrocampista venezuelano dovrebbe arrivare alla corte di Mihajlovic con la formula del prestito oneroso (2 milioni di euro) e il diritto di riscatto a 7, diritto che diventerebbe obbligo al raggiungimento di un numero di presenze.