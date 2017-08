Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

23:40 Schick: "Va tutto alla grande"

Sì sì è tutto alla grande ❤️💪🏽 Un post condiviso da Patrik Schick (@p_schicky) in data: 9 Ago 2017 alle ore 13:13 PDT

23:00 Psg, fatta per Mbappé!

Il Psg ha praticamente chiuso un altro acquisto da record. Il club di Al Khelaifi ha di fatto acquistato l'attaccante del Monaco Kilian Mbappé per 200 milioni di euro. Sotto la Torre Eiffel potrebbero quindi giocare Cavani, Neymar e lo stesso Mbappé: un tridente davvero da urlo.

21:50 Il Liverpool pensa a Vidal

Il Liverpool mette gli occhi su Arturo Vidal. Ne sono convinti in Inghilterra: i Reds si starebbero muovendo per il cilendo del Bayern Monaco viste le difficoltà ad arrivare a Naby Keita del Lipsia.

20:40 Soldado al Fenerbahce

19:50 Crotone, Ceccherini rinnova fino al 2020

Federico Ceccherini ha rinnovato il contratto con iul Crotone fino al 2020. L'annuncio è stato dato dal club calabrese sul proprio sito ufficiale.

19:15 Il medico sociale della Samp: "Schick sta bene, aritmia superata"

19:00 Gabriel Silva dall'Udinese al Saint Etienne

17:50 Fiorentina, ufficiale Eysseric

16:15 JONATHAN CAFU AL BORDEAUX

15:35 INTER, UFFICIALE DALBERT

15:30 SHAKESPEARE: "ROMA, ALZA L'OFFERTA"

Craig Shakespeare non molla la presa su Mahrez, cercato dalla Roma: "Non siamo un club che vende ma che compra. Sappiamo che vuole andare via ma finché non arriva un'offerta ragionevole, rimarrà".

14:30 "PROGETTO INTER IDEALE PER KARAMOH"

L'entourage di Karamoh ha parlato dell'ipotesi Inter: "I nerazzurri hanno presentato un'offerta in linea con la situazione del giocatore, a cui resta un anno di contratto. Abbiamo ancora la speranza di poter trovare un accordo il prima possibile. Questo è il progetto ideale per il giocatore“.

14:00 "NIENTE FOTO DI SQUADRA PER EMRE MOR: CESSIONE IN FASE AVANZATA"

Emre #Mor fehlt gleich beim Shooting des Mannschaftsfotos. Er ist für finale Verhandlungen über seine Zukunft freigestellt. pic.twitter.com/jzdP2VXknN — Borussia Dortmund (@BVB) 9 agosto 2017

13:30 BARCELLONA, MUNIR VUOLE LA ROMA

Il Barcellona ha messo in vendita Munir ma il giocatore accetta soltanto di andare alla Roma. Il problema è che l'offerta arrivata da Trigoria è giudicata assolutamente insoddisfacente dalla dirigenza del Barça che chiede 14 milioni di euro. Zenit e Ajax avevano raggiunto questa cifra ma il giocatore ha rifiutato il trasferimento.

13:00 FIORENTINA, COLPO BENASSI: 10 milioni più bonus al torino

Benassi alla Fiorentina | TORINO FC 1906 SITO UFFICIALE #SFT https://t.co/w7DVfgbKXi — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) 9 agosto 2017

12:00 INTER, SEMPRE PIù SCHICK

Patrik Schick oggi svolgerà nuove visite mediche a Milano: se, come pare, il problema al cuore sarà risolto, il giocatore dovrebbe finire all'Inter. Alla Sampdoria 30,5 milioni di euro in due anni, anche Schick sembra essersi convinto dei nerazzurri ora che la Juventus punta tutto su Keita.

11:00 "ANCHE L'INTER SU MAHREZ"

Secondo il Mirror, anche l'Inter osserva la situazione di Mahrez. L'esterno algerino è cercato dalla Roma, che ha offerto 35 milioni di euro, ma il Leicester ne vuole almeno 44-45.

10:20 BOLOGNA SU PAVOLETTI

Leonardo Pavoletti, escluso dalla lista Champions del Napoli e in uscita, è il sogno della Spal ma ora pensa a lui pure il Bologna. I rossoblù sono interessati anche allo svincolato Palacio.

10:00 TORINO, IDEA SADIQ

Il Torino cerca sempre una punta. Con Zapata più lontano, ecco l'idea Sadiq che potrebbe arrivare in prestito dalla Roma. Ma sul giallorosso ci sono anche Verona e Crotone.

09:30 FIORENTINA, VISITE PER EYSSERIC

09:00 JUVE, PRESSING SU EMRE CAN

Secondo il Corriere dello Sport, la Juventus ha deciso: è Emre Can l'obiettivo numero uno per il centrocampo. Il Liverpool vuole almeno 30 milioni di euro, i bianconeri ne offrono 25 anche considerando la scadenza del contratto nel 2018.

08:30 MILAN, FALCAO PER BACCA?

In Francia si parla di un possibile scambio tra Bacca e Falcao: il Monaco ha sondato l'agente del colombiano ma il Milan non sembra interessato al connazionale.