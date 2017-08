Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

10:45 Munoz, addio Genoa

FICHAJE I El central argentino Ezequiel Muñoz apuntala la defensa para las próximas 3 temporadas https://t.co/BUAiMBCHfq pic.twitter.com/q8bnX1SNcp — C.D. Leganés (@CDLeganes) 8 agosto 2017

10:30 Barça, missione Coutinho

Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, una delegazione del Barcellona è già a Liverpool per chiudere l'affare Coutinho: il brasiliano ex interista è l'obiettivo numero uno del club per sostituire Neymar, costerà intorno ai 100 milioni, sarà l'acquisto più caro nella storia del club blaugrana. Poi potrebbe partire anche l'assalto a Dembelé del Borussia Dortmund.

10:00 Inter, visite per Dalbert

Visite mediche in corso per Dalbert, terzino sinistro brasiliano che arriva dal Nizza all'Inter per 20 milioni di euro più bonus: in giornata il probabile annuncio ufficiale.

09:00 Arda Turan rivuole l'Atletico

Arda Turan si è offerto all'Atletico Madrid: come Diego Costa, anche il turco, stando a quanto riporta Marca, vorrebbe tornare da Simeone nonostante il blocco del mercato che impedisce ai colchoneros di tesserare giocatori fino a gennaio. A differenza del centravanti, tuttavia, il turco non rientra nei piani del Cholo.

08:45 Rincon verso il Toro

Tomas Rincon ha capito di non avere spazio alla Juve che sta cercando anche un altro mediano. Il venezuelano lascerà i bianconeri e, secondo quanto riporta Tuttosport, avrebbe già trovato un accordo col Torino: i granata proveranno l'intesa con i bianconeri per un prestito con diritto di riscatto legato alle presenze.

08:30 Juve, addio Lichtsteiner

Stephan Lichtsteiner stavolta è davvero a un passo dall'addio: dopo la tormentata estate in cui sembrava vicinissimo all'Inter prima della marcia indietro, lo svizzero potrebbe davvero lasciare la Juve dopo 6 anni e 6 scudetti consecutivi. Sulle sue tracce ci sono il Nizza, ma anche club tedeschi. La Juve intende sostituirlo con Joao Cancelo, ma al momento il Valencia è impegnato nell'acquisto di Murillo, poi potrà avviare la trattativa con i bianconeri per il terzino portoghese.