Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

12:00 cagliari, esodo giovani

11:45 inter, torna caldo il nome di schick

Dopo l'accelerata per Emre Mor e Dalbert, l'Inter punta al terzo colpo ravvicinato: è tornata infatti molto calda la pista che porta a Schick. Il ds Piero Ausilio ha riallacciato i contatti con la Sampdoria e con l'agente del giocatore ceco, Pavel Paska. Suning avrebbe dato il via libera all'acquisto del giovane attaccante dopo che è saltato il suo passaggio alla Juventus per i noti problemi riscontrati in sede di visite mediche.

11:20 Mahrez: "Il leicester sa cosa voglio"

"So dell'interesse della Roma, è un grande club con cui mi piacerebbe parlare, ma finché il Leicester non accetta l'offerta c'è ben poco che io possa fare. Il club conosce i miei pensieri ma continuerò a dare il massimo come ho sempre fatto". Riyad Mahrez esce allo scoperto e parla apertamente dell'interesse dei giallorossi nei suoi confronti. "E' chiaro - prosegue l'esterno algerino in un'intervista - fa piacere venire accostati a grandi club, ma io non ho mai parlato con nessuno perché per ora non ci sono state offerte accettate. Ma c'è ancora un mese di tempo prima della fine del calciomercato e vedremo cosa accadrà".

10:50 fiorentina, esseryc slitta ancora

Slitta ancora l'arrivo di Valentin Eysseric in casa Fiorentina. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giocatore, impiegato dal Nizza nel preliminare di Champions League contro l'Ajax, sembra essere destinato a giocare anche i prossimi playoff contro il Napoli e per questo potrebbe arrivare a Firenze soltanto nell'ultima settimana di mercato.

10:40 bologna, palacio è a un passo

Si avvicina il colpo in attacco per il Bologna: gli emiliani, secondo 'La Gazzetta dello Sport', sono in trattativa avanzata con Rodrigo Palacio, ex attaccante dell'Inter attualmente svincolato.

10:25 Torino, dal lione arriva n'koulou

10:00 Pasalic: "Grande sfida lo Spartak"

I'm glad and really happy I have signed one season long loan contract with biggest club in Russia, @fcsm_official ! I want help this team to defend Russian championship title from last season,and also play important role in Champions League this season. It will be big challenge for me and team,but I'm looking forward to do it in best possible way! Un post condiviso da Mario Pašalić ⚽️🇭🇷 (@pasalicmario) in data: 4 Ago 2017 alle ore 05:06 PDT

09:50 milan, cutrone potrebbe restare

Prende quota in casa Milan, secondo 'Il Corriere dello Sport', l'idea di una permanenza in rossonero del giovane attaccante Patrick Cutrone, che a suon di gol sta convincendo un po' tutti. Sul baby attaccante c'è il Crotone, ma sembra che Montella sia deciso a tenerlo.

09:30 Roma, se salta mahrez c'è cuadrado

Il Tempo oggi in edicola parla del mercato della Roma e del rilancio di Monchi per Riyad Mahrez. Il ds giallorosso ha messo sul piatto 35 milioni di euro e il Leicester per il momento continua a resistere, seppur vacillando. Resta poi possibile anche la pista che porta a Juan Cuadrado, che Di Francesco ha già allenato nella sua esperienza sulla panchina del Lecce.

09:15 milan, non si molla aubameyang

Nonostante dalla Germania arrivino notizie di una chiusura del Borussia Dortmund alla cessione di Pierre-Emerick Aubameyang per la ristrettezza dei tempi per trovare un sostituto, il Milan non perde le speranze di riportare l'ex Saint-Étienne a Milanello. Nelle ultime ore si sono alzate le possibilità di vedere il croato Nikola Kalinic in rossonero, ma il club meneghino continua a seguire la punta del Gabon.

09:05 verona scatenato: iturbe

Preso l'uruguayano Martin Caceres, il Verona cavalca una pista suggestiva per l'attacco: gli scaligeri stanno pensando a un ritorno dell'esterno offensivo argentino Juan Manuel Iturbe, il cui cartellino è di proprietà della Roma. Lo riporta 'Il Corriere dello Sport'.

08:55 inter, idea pastore

L’effetto O’Ney travolgerà il mercato internazionale come uno tsunami, sconvolgendo soprattutto il Psg, dove c’è qualche esubero eccellente che ora cerca una nuova squadra e soprattutto c’è un Fair Play Finanziario da rispettare, scrive La Stampa. Il primo giocatore del Psg indiziato a lasciare la squadra di Emery è Blaise Matuidi, con la Juve pronta ad abbracciarlo dopo un lungo (e mai interrotto) corteggiamento. Ma al Psg guarda con interesse anche l’Inter, ancora alla ricerca dei giusti rinforzi. Ha bloccato il giovane attaccante Emre Mor del Borussia Dortmund, ma valuta anche l’ingaggio dell’ex numero 10 Javier Pastore.

08:40 napoli, ecco il vice callejon

Il Napoli ha la necessità di trovare un’alternativa a Callejon dopo che Berenguer ha detto sì al Torino e le attenzioni di Giuntoli si sono spostate sul nazionale dell’Ucraina Oleksandr Zinchenko, 20 anni, un trequartista mancino che sa adoperarsi anche sulla fascia destra, spiega La Gazzetta dello Sport. L’acquisto o il prestito di Zinchenko potrebbe essere cosa fatta, perché l’operazione dovrebbe essere a basso costo, si parla di 4-5 milioni o di un prestito con obbligo di riscatto, da fissare all’atto della chiusura della trattativa. Il Napoli, però, ha giocatori in esubero, che dovranno essere sistemati prima di ogni altra situazione. L’esterno ucraino dovrebbe subentrare a Emanuele Giaccherini, il cui futuro pare destinato a essere lontano da Napoli.

08:30 Messi chiama Dybala: la Juve fa muro

A Barcellona stanno facendo il gioco delle tre carte. E tra Coutinho e Di Maria provano a puntare su Paulo Dybala per la sostituzione di Neymar. Ma alla Juventus non sta bene che i catalani usino il nome del talento di Laguna Larga. A chi di dovere il messaggio è già stato recapitato: “La Joya non è in vendita”. Eppure in Catalogna girano comunque intorno all’argomento e battono strade più o meno dirette. Ieri, ad esempio, il “Mundo Deportivo” ha dato rilievo alla candidatura del 23enne argentino dei bianconeri, legandola ad un’operazione complessa: scambio con i centrocampisti André Gomes e Rafinha più una sostanziosa contropartita economica. Altri giornali spagnoli hanno parlato invece di 120 milioni cash, mentre sembra scartata l'ipotesi 90 milioni più Iniesta. A Barcellona Dybala è più di un'idea, ma secondo La Gazzetta dello Sport sarà un pressing inutile. La Juve fa muro.