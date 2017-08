Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

12:45 SAMPDORIA, RAMIREZ HA FIRMATO

12:00 ANCHE L'INTER SU EMRE MOR

Dopo Fiorentina e Roma, anche l'Inter punta Emre Mor. I nerazzurri nella figura di Ausilio hanno incontrato in sede l'agente dell'esterno del Borussia Dortmund, classe '97, valutato circa 20 milioni di euro

11:00 IL TOTTENHAM SU SIMEONE

Secondo il Daily Mirror, si allunga la fila delle pretendenti per Giovanni Simeone: dopo Fiorentina, Torino e Crystal Palace anche il Tottenham ha chiesto informazioni al Genoa.

10:30 CAGLIARI, FARIAS RINNOVA

10:00 RABIOT: "MI PIACE LA SERIE A"

Breve ma significativa dichiarazione di Adrien Rabiot: "Adesso sto bene a Parigi ma in futuro non mi dispiacerebbe provare la serie A".

09:30 "PASTORE RIMANE AL PSG"

Marcelo Simonian ha parlato a Tuttomercatoweb di Pastore: "Abbiamo ricevuto tante offerte ma il Psg ritiene Javier incedibile, è un giocatore importante".

09:00 INTER, KONDOGBIA HA CHIESTO LA CESSIONE

Secondo la Gazzetta dello Sport, Geoffrey Kondogbia ha chiesto di essere ceduto. L'Inter non chiede meno di 25-30 milioni per il centrocampista francese: troppi per il Valencia, interessato, e quindi i nerazzurri sperano in offerte dalla Premier League.

08:30 JUVE TRA GARAY E CANCELO

La Juve pensa anche a rinforzare la difesa. Secondo La Stampa, viste le difficoltà per arrivare a Spinazzola, si guarda a Valencia per Cancelo: offerti 15 milioni di euro più Lemina. Novità anche tra i centrali ma sempre guardando a Valencia: per Tuttosprto è Ezequiel Garay il primo obiettivo, preferito a Gimenez (Atletico Madrid) e Felipe (Porto).