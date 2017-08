Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

11:00 "Mbappé vuole lasciare il Monaco"

L'Equipe in prima pagina lancia una clamorosa indiscrezione. Kilian Mbappé avrebbe chiesto al Monaco di essere ceduto: il giovane attaccante, protagonista di una strepitosa stagione in Ligue 1 e Champions League, non sarebbe intenzionato a discutere del rinnovo del contratto, in scadenza nel 2019. Real Madrid, Barcellona e Manchester City seguono con attenzione l'evolversi della vicenda.

10:30 Juventus, corsa tra Matuidi e N'Zonzi

Continua la ricerca di un centrocampista da parte della Juventus. Il favorito rimane sempre Matuidi: Raiola a breve incontrerà il Psg per cercare di abbassare le richieste per il mediano con il contratto in scadenza nel 2018: attualmente il prezzo fissato è di 25 milioni di euro mentre i bianconeri non vogliono spingersi oltre i 15. In risalita le quotazioni di N'Zonzi: il 28enne francese del Siviglia ha una clausola rescissoria di 40 milioni. Marotta e Paratici sembrerebbero intenzionati a spenderne 10 in meno.

10:15 Il Barcellona chiude per Coutinho

Il Barcellona va all'assalto finale di Coutinho. I blaugrana, forti della volontà del giocatore di trasferirsi in Spagna, chiuderanno la trattativa con il Liverpool per una cifra intorno ai 100 milioni di euro. Il club di Bartomeu spera di presentare il brasiliano già lunedì in occasione del trofeo Gamper contro la Chapecoense.

09:30 Fiorentina, occhi su Jovetic

Potrebbe essere ancora in Italia il futuro di Stevan Jovetic. Nella serata di ieri il montenegrino ha cenato a Milano insieme a Perisic, all'agente Fali Ramadani (procuratore dei due giocatori) e Pantaleo Corvino, dg della Fiorentina. Negli ultimi giorni di mercato possibile il ritorno in maglia viola: in questo caso l'Inter dovrebbe però contribuire al pagamento dell'ingaggio, troppo alto per i parametri dei toscani.

09:00 Ipotesi scambio Spinazzola-Rincon

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, la Juventus sta provando a portare subito Spinazzola a Torino. Per convincere l'Atalanta a lasciare partire subito il terzino e non tra un anno come da accordi tra i due club, i bianconeri potrebbero offrire ai bergamaschi Rincon, pagando anche una parte dell'ingaggio.