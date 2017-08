Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

09:30 juve, a volte ritornano

La Juventus torna a pensare ad Andrè Gomes. L'estate scorsa il mancato approdo in bianconero con passaggio al Barcellona (35 milioni più 20 di bonus e altri 15 in caso di Pallone d'Oro), dove però ha deluso e allora secondo Tuttosport potrebbe tornare di moda per i bianconeri, che con 35-40 potrebbero far desistere il Barça dal dare una seconda chance a Gomes: classe '93, per età e talento rientra nei piani di 'Madama', anche se tatticamente non è un mediano da piazzare a protezione della difesa. L'ingaggio da 4,6 milioni non rappresenterebbe un problema.

09:20 Roma, caccia la centrale

"Roma, caccia al centrale. Rodrigo Caio in prima fila". Il Corriere dello Sport analizza così in prima pagina il mercato dei giallorossi. Focus sulla difesa, il primo nome è il centrale brasiliano del San Paolo, in passato già accostato a Milan e Fiorentina.

09:10 Bayern, Sanches vuole il Milan

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato del Milan. Se per l'attaccante non ci sono grosse novità, il confronto fra le parti per Renato Sanches è questione di ore. Il Bayern fa muro, ma lo stesso giocatore ed il suo entourage spingono per la cessione e soprattutto per l'ipotesi Milan. I rossoneri vorrebbero il giocatore in prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto.

08:50 Inter, arrivano Dalbert e Karamoh

Dopo la serata di Champions, l' Inter potrà finalmente abbracciare Dalbert. Basterà aspettare il preliminare tra Ajax e Nizza, poi il brasiliano si trasferirà in nerazzurro per 20 milioni più bonus. Al terzino sinistro contratto da un milione annuo fino al 2022. Da giovedì in avanti potrà giungere l'annuncio ufficiale, ma intanto l'Inter non si limita soltanto a Dalbert: Yann Karamoh ha detto sì ad Ausilio e Sabatini, resta soltanto da limare il gap tra domanda e offerta col Caen.

08:30 "Dybala, se il Barça bussa c'è Verratti"

Alla trattativa Neymar-Psg, La Stampa lega anche altre vicende di mercato. "Il bivio Dybala. Se il Barça bussa sullo sfondo c'è Verratti", titola il quotidiano, che spiega come i bianconeri siano determinati a trattenere la Joya, ma in caso di partenza siano comunque pronti a puntare il regista azzurro.