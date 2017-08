Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

13:15 MUNDO DEPORTIVO: NEYMAR VUOLE PENSARCI ANCORA SU

Secondo Mundo Deportivo, Neymar tornerà in Brasile dopo la tappa a Dubai (saltato l'allenamento con i blaugrana). O'Ney vorrebbe riflettere bene sull'offerta del Psg e ha ancora dubbi sul dire addio al Barcellona. Il Brasile è però perno del marketing mondiale per il club francese e quindi potrebbe non essere necessariamente uno stop alla trattativa.

13:00 BIABIANY VERSO LO SPARTA PRAGA

Jonathan Biabiany è pronto a diventare un nuovo giocatore dello Sparta Praga. L'Inter è d'accordo con il club ceco per un prestito con diritto di riscatto e l'esterno francese è già in volo verso Praga, richiesto direttamente da Andrea Stramaccioni.

12:20 MILAN, ELY CEDUTO ALL'ALAVES

FICHAJE | Rodrigo Ely, del @acmilan, regresa al Deportivo Alavés para las próximas 4 temporadas https://t.co/YSgu2bAPXl ¡Grande Ely! pic.twitter.com/YgKcTlJ4br — Deportivo Alavés (@Alaves) 1 agosto 2017

11:30 PSG, NEYMAR A DUBAI: VISITE E POI A PARIGI?

11:00 ROMA, LA JUVE VUOLE 40 MILIONI PER CUADRADO

Viste le difficoltà per arrivare a Mahrez, in casa Roma si sta studiando anche l'alternativa Cuadrado. Ma la Juventus non vuol essere da meno del Leicester e valuta il colombiano come l'algerino: 40 milioni di euro.

09:45 "ZAPATA VUOLE IL TORINO"

L'agente di Duvan Zapata a Toro News: "Il mio desiderio è che vada a giocare al Torino perché anche lui lo vuole fortemente. Mi auguro che i club trovino presto un accordo".

09:00 INTER, VISITE MEDICHE PER VECINO

Matias Vecino è alla clinica Humanitas di Rozzano per le visite mediche, ultimo passo prima della firma sul nuovo contratto con l'Inter.

08:30 ROMA, MANOLAS RESTA

Kostas Manolas rassicura i tifosi giallorossi sulle pagine del Corriere dello Sport: "Io resto qui, sicuro. Del contratto non posso dire nulla, non so cosa avverrà nei prossimi giorni. Ma io rimango".