Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

10:40 Barcellona, tre nomi per il dopo Neymar

In attesa di capire se e quando si concretizzerà il passaggio di Neymar al Psg, il Barcellona pensa già a un futuro senza l'attaccante brasiliano. Secondo il Mundo Deportivo i blaugrana hanno messo gli occhi su tre profili, ovvero Coutinho, Dembelé e Mbappé. Il quotidiano spagnolo parla di "offensiva" in prima pagina: il Barça, a dispetto delle voci sull'addio di Neymar, non vuole dunque deludere i tifosi che sarebbero certamente scossi dalla partenza di una delle star del Camp Nou.

10:20 Mourinho: "Matic vuole venire allo United"

Al termine della vittoria contro il Valerenga Josè Mourinho ha fatto il punto sulla situazione relativa a Matic, nel mirino dello United: "Sto aspettando notizie in merito. Io so che lui vuole fortemente venire da noi, e quando accade questo aumentano le chance che il trasferimento vada a buon fine. Io penso che ci siano ottime possibilità, ma nel calcio niente è certo fino a che non è ufficiale. Ho visto accadere un sacco di cose nel calciomercato, dunque non vi dirò altro rigaurdo a questo argomento".

09:50 Inter, quasi fatta per Dalbert

L'Inter ha praticamente chiuso per il terzino del Nizza Dalbert. Il laterale brasiliano sarà acquistato dai nerazzurri per una cifra vicino ai 30 milioni di euro. In dubbio la presenza del 23enne nel ritorno del terzo turno preliminare di Champions contro l'Ajax: sarebbe questo un altro segnale di avvicinamento al club milanese.

09:00 Juve, Matuidi in pole

La Juventus prosegue la sua ricerca per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riporta il nostro Daniele Miceli, in pole c'è Matuidi. Il Psg vuole 30 milioni e i bianconeri hanno offerto 15 mln più bonus. Ma il mediano va in scadenza nel 2018 ed è fuori dal progetto di Emery: i parigini potrebbero dunque abbassare le pretese. Resta sempre sul taccuino di Marotta e Paratici anche Emre Can sebbene il Liverpool lo abbia bloccato soprattutto dopo il mancato arrivo di Naby Keita.

08:30 Keita, inserimento del Napoli?

Il Napoli si inserisce nella corsa a Keita. Come riferito dal Corriere dello Sport, gli azzurri hanno offerto 22 milioni di euro alla Lazio per l'attaccante senegalese. Il giocatore continua però a preferire la Juventus che resta quindi davanti allo stesso Napoli e all'Inter. I bianconeri devono però alzare la loro offerta, ferma a 15 milioni: Lotito ne chiede 30.