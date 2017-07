Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

14:30 United, fellaini va al gala

Maruoane Fellaini potrebbe lasciare il Manchester United. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Turchia, infatti, il centrocampista ha trovato un accordo con il Galatasaray, club che ora dovrà trattare con i Red Devils. Fellaini ha un solo anno di contratto con il club inglese.

14:20 Sanchez, richiesta ufficiale di cessione

Viste le opposizioni dell'Arsenal e di Wenger, Alexis Sanchez è pronto a presentare una richiesta ufficiale di cessione per sbloccare la sua situazione. I Gunners stanno continuando a rifiutare ogni offerta ma il cileno vuole il Manchester City a tutti i costi e sta spingendo per il suo addio in tutti i modi.

14:00 palmeiras, Cuca scarica Felipe melo

Dopo la partita giocata contro l'Avaí, il tecnico del Palmeiras Cuca ha confermato che Felipe Melo non fa parte dei piani del club e difficilmente giocherà ancora col Verdao: "E' normale che un giocatore come lui non è contento se non gioca, ma nella composizione del centrocampo e dell'attacco, per come giochiamo, non si adatta come titolare. Questo ci darebbe problemi in futuro e lo sa anche lui. Non è una mela marcia o cose simili che sono state dette, è un professionista ma non lo vedo titolare. Ho preso la decisione insieme all'amministratore delegato e al Presidente".

13:20 Psg, Dani Alves chiama Neymar

Dani Alves aspetta Neymar a Parigi. L'ex giocatore della Juve, dopo la vittoria in Supercoppa di Francia contro il Monaco, sul possibile arrivo dell'amico ha detto: "Parlo con lui ogni giorno, ma non di calcio. Io cerco di rassicurarlo. Spero che il suo acquisto si concretizzi, ma non ho nulla a che fare con la sua decisione. E' una situazione da uomini. Quando arrivò a Barcellona non ho preso io la decisione ma gli ho detto quello che era il club e ha deciso di venire. Queste decisioni sono per i più coraggiosi. Io sono il più coraggioso: ho lasciato il Barcellona e poi la Juve. Neymar ora deve cercare la sua maturità. Se vuole rimanere, deve farlo. E se vuole andare via, che lo faccia. Ovviamente io spero che mi raggiunga. A volte bisogna essere egoisti, perché i club non pensano a te salvo quando dai dei risultati. Io ne sono un chiaro esempio".

12:40 Valencia-Murillo, ballano 3 milioni

Prosegue il pressing del Valencia su Jeison Murillo. Il difensore dell'Inter piace molto al club spagnolo, che vorrebbe portarlo in Spagna. Secondo quanto rivelano i media iberici, la differenza fra domanda ed offerta si aggirerebbe intorno ai tre milioni.

12:10 Torino, simeone pista calda

Le difficoltà nell'affare Kalinic-Milan bloccano la Fiorentina, in vantaggio sul Torino per Giovanni Simeone ma impossibilitata a chiudere col Genoa se non parte il croato: i granata sperano nella beffa.

11:30 Barça, corsa a due Dybala-Griezmann

In casa Barcellona scatta l'operazione "post-Neymar". "Griezmann o Dybala", si legge sulla prima pagina di Sport, sono i candidati ideali per sostituire il brasiliano. Il Barcellona vuole acquistare una stella per sostituire Neymar.

11:00 fiorentina, arriva esseryc

Ore decisive per Eysseric. Sembra essere questo il tormentone dell'estate viola, ma secondo quanto riportato da Tuttosport l'attesa sta per finire. Il trequartista francese infatti è atteso a Firenze nelle prossime ore. 4 milioni al Nizza e contratto quadriennale per il giocatore.

10:45 zapata-genoa, nodo ingaggio

Il Genoa vuole Cristian Zapata. Il colombiano del Milan è il nome scelto dai liguri per rinforzare la difesa, ma a complicare l'operazione ci si mette l'elevato ingaggio percepito in rossonero. Montella stima il colombiano, ma con l'offerta giusta può fare le valigie: tra Genoa e Milan i rapporti sono ottimi e non dovrebbero sorgere difficoltà a trovare un'intesa, lo scoglio da superare però è legato allo stipendio del centrale.

10:20 City, guardiola scarica nasri

Dopo l'amichevole contro il Tottenham, Pep Guardiola ha parlato della situazione di Nasri e Iheanacho, due giocatori in uscita: "Samir conosce la situazione. Abbiamo molti giocatori nel suo ruolo. E' la stessa situazione di Mangala. Devono prendere una decisione con i loro agenti. Iheanacho? Penso che Kelechi andrà al Leicester".

10:00 juve, la priorità è il centrocampista

La priorità in casa Juventus rimane il centrocampista, ma serve pazienza. Mino Raiola, agente di Blaise Matuidi, continua a lavorare per convincere il Psg a lasciar partire il suo assistito, legato da un contratto in scadenza nel prossimo giugno e non intenzionato a rinnovare, ma non vengono abbandonate, nonostante le difficoltà, le piste che conducono a Emre Can del Liverpool e Steven N’Zonzi del Siviglia. Deboli, al momento, le candidature di Leon Goretzka dello Schalke e di Grzegorz Krychowiak del Psg, mentre su William Carvalho dello Sporting Lisbona è in vantaggio l’Arsenal.

09:45 Napoli, contatti continui per Zinchenko

L'attacco del Napoli potrebbe presto presentare anche Oleksandr Zinchenko, esterno d’attacco classe ’96. Si tratta di un mancino puro che può giocare sulle due corsie. È il marcatore più giovane della storia dell’Ucraina, in un’amichevole contro la Romania a Torino prima dell’Europeo ha battuto il record del grande Shevchenko. Sono frequenti i contatti con il Manchester City, che lo acquistò un anno fa dall’Ufa per una cifra vicina ai 4 milioni di euro: il Napoli punta al prestito, studiando una formula per riscattarlo che convinca i Citizens.

09:30 Tour de France Inter, due colpi

Ausilio e Sabatini sono partiti sabato alla volta di Nizza con l'intento di chiudere una volta per tutte la trattativa per il terzino brasiliano Dalbert. 20 milioni di euro più bonus l'ultima offerta, che dovrebbe essere accettata dalla dirigenza della Costa Azzurra e che permetterà al giocatore di poter essere probabilmente già lunedì a Milano per sostenere le visite mediche e mettere tutto nero su bianco. Durante il loro viaggio in Francia, i dirigenti nerazzurri avranno anche un ulteriore contatto con il Caen per il classe 1998 Yann Karamoh. Tra domanda ed offerta c'è una distanza colmabile, l'affare potrebbe chiudersi intorno ai 10 milioni di euro, bonus compresi.

09:15 alex sandro, il chelsea rilancia

Dall'Inghilterra giurano che il Chelsea non si sia arreso all’idea di avere Alex Sandro e parlano di un imminente rilancio a 68mln di euro, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport, che evidenzia anche che i bianconeri hanno già rifiutato 60mln ed hanno intenzione di resistere. Il difensore però potrebbe lasciarsi tentare e chiedere di andare via - si legge - e per questo i bianconeri, per cautelarsi, vorrebbero anticipare l’arrivo di Spinazzola che è in prestito biennale all'Atalanta che fa muro.

09:00 Milan, doppio colpo dalla Fiorentina

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il duo Montella-Lucci (procuratore di Bonucci), viste le difficoltà del Diavolo nell'arrivare al giovane portoghese del Bayern Monaco Renato Sanches, potrebbe adesso confezionare un altro affare. Non è infatti un mistero che tra i preferiti dell'Aeroplanino ci sia il centrocampista croato della Fiorentina Milan Badelj. Contratto in scadenza nel giugno del 2018, corteggiato già da Galliani la scorsa estate, Badelj ha una valutazione di 5 milioni di euro. Non è da escludere che il prezzo del suo cartellino possa anche essere inserito nell'affare Kalinic, al momento in stand-by.

08:45 Pavoletti-Udinese, la chiave è Karnezis

L'Udinese cerca un attaccante ed il vecchio amore ha il nome di Leonardo Pavoletti, scrive la Gazzetta dello Sport. La punta può lasciare il Napoli, ma la contro-indicazione è l'ingaggio alto, al di sopra dei parametri friulani. L’ex Genoa piace anche al Benevento e di recente è stato associato al Sassuolo ma nonostante il nodo stipendio i friulani non mollano e la chiave di volta può essere Karnezis (che si è promesso al Napoli già da qualche settimana, Rulli permettendo). L'asse col Napoli può scaldarsi improvvisamente.

08:30 Juve, proposto Cuadrado alla Roma

Juan Cuadrado in orbita Roma. Il nome a sorpresa rientra tra le possibili alternative a Riyad Mahrez, sogno proibito del ds Monchi per cui prosegue il braccio di ferro col Leicester. La trattativa va avanti sul filo dei milioni, con una forbice tra domanda ed offerta che col passare dei giorni sembra comunque assottigliarsi: tra i 35 messi sul piatto e i 40 richiesti, a metà strada si potrebbe chiudere. Se così non fosse, come detto, i capitolini dovranno passare al classico 'piano B': la 'Gazzetta dello Sport' svela come alla Lupa sia stato proposto Cuadrado, il quale col mercato super della Juventus sull'esterno offensivo rischia di trovarsi chiuso dai vari Douglas Costa, Bernardeschi e magari Keita.