Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

19:45 Barça, il sogno (impossibile) è griezmann

Il Barcellona avrebbe individuato in Antoine Griezmann il sostituto perfetto di Neymar, qualora si concretizzasse fino in fondo l'operazione Neymar col Psg. Per l'Atletico Madrid, che ha il mercato bloccato fino a dicembre 2017 per le sanzioni del Tas, Le Petit Diable non è però sul mercato ed ha comunque un valore molto alto: quello imposto dalla clausola rescissoria di 100 milioni di euro, cash. Una modalità di pagamento che può essere un ostacolo insormontabile anche per un top club come il Barça, le cui manovre sono osservate con attenzione dalla Fifa.

19:00 sassuolo, doppio colpo dal palermo

18:15 Spalletti: "Candreva non si vende"

Luciano Spalletti, dopo Chelsea-Inter, ha commentato le voci che vogliono Antonio Candreva nel mirino dei Blues: "Non abbiamo intenzione di cederlo, punto su di lui. In quel ruolo poi non abbiamo alternative".

17:50 guardiola, all in su sanchez

Il Manchester City punta tutto su Alexis Sanchez, secondo il Daily Mail. Il tabloid britannico spiega come i Citizens siano disposti ad offrire al Nino Maravilla uno stipendio da 18 milioni a stagione. Resta da capire come convincere l'Arsenal, visto che Arsene Wenger continua a fare muro per la sua cessione.

17:30 bartomeu: "Iniesta a vita"

Il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu, intervistato da ESPN, ha parlato così del rinnovo di contratto di Iniesta: "Vogliamo fargli un contratto a vita, Iniesta è il nostro punto d'equilibrio. Ci piacerebbe se restasse per sempre con noi".

16:50 Diego Costa, la spunta il...Betis

Diego Costa sempre più lontano dal Milan. Secondo il portale spagnolo Muchodeporte.com, infatti, l’attaccante spagnolo potrebbe clamorosamente finire al Betis Siviglia. Il club andaluso avrebbe proposto all’Atletico Madrid – club al quale il giocatore è stato promesso, ma che ha il mercato chiuso fino alla prossima sessione invernale – di ingaggiare Costa fino a gennaio, quando si trasferirà tra le fila dei colchoneros. L’operazione sarebbe simile a quella che ha portato Vitolo in prestito per 6 mesi al Las Palmas.

16:00 MAHREZ, IL LEICESTER FA MURO

La Roma ha alzato l'offerta per Mahrez fino a 32 milioni di euro più bonus, si sfiorano i 35 complessivi, ma il Leicester non è ancora contento. Così il tecnico Shakespeare: "Il giocatore ci ha comunicato di essere cercato da un grande club ma non è ancora arrivata un'offerta adeguata".

14:45 VALENCIA, PRESSING SU MURILLO

Il Valencia continua a fare pressing sull'Inter per Jeison Murillo. Il difensore colombiano deve ancora essere valutato da Spalletti, intanto gli spagnoli hanno offerto dieci milioni di euro. I nerazzurri, che ragionerebbero solo sulla cessione definitiva (o un prestito con obbligo di riscatto), ne vogliono almeno 15.

13:45 UDINESE, UFFICIALE NUYTINCK

Bram #Nuytinck è un nuovo giocatore bianconero! Ha firmato un contratto per quattro anni! #daremolanima https://t.co/Y5OpquEuez pic.twitter.com/4Uhbit3D7H — Udinese Calcio (@Udinese_1896) 29 luglio 2017

12:45 "IBRAHIMOVIC VUOLE RESTARE IN EUROPA"

Chris Klein, presidente dei Los Angeles Galaxy, ha confermato che il futuro immediato di Zlatan Ibrahimovic non sarà negli Usa: "Vuole giocare ancora in Europa. Ci piacerebbe che giocasse con noi ma credo abbia preso questa decisione. Comunque per lui le porte sono sempre aperte".

12:00 entella, catellani si ritira

Andrea Catellani si ritira dal calcio per un'aritmia cardiaca, problema mai emerso in passato: "Il 14 luglio mi hanno detto che la mia vita sarebbe cambiata ma l'importante è che non rischi la salute, sapevo che il pallone si sarebbe sgonfitato prima o poi". Catellani rimarrà all'Entella con il compito di fare scouting di giovani talenti.

11:00 spal, torna meret

Alex Meret torna alla Spal: fumata bianca nella trattativa con l'Udinese, il portiere arriva in prestito e sarà ufficializzato settimana prossima.

10:30 LA FIORENTINA SU POLITANO

Dopo le cessioni, gli acquisti. Fiorentina al lavoro per i rinforzi per Pioli: a breve il tesseramento di Esseryc dal Nizza, poi trattativa per Politano. Come riporta la Gazzetta dello Sport, ieri incontro tra agente del giocatore e i neroverdi: Squinzi deve ancora aprrie alla cessione. Tatarusanu, intanto, è ufficialmente ceduto al Nantes.

10:00 TORINO E CROTONE SU CUTRONE

Dopo le buone prove di inizio stagione, Patrick Cutrone sta attirando l'interesse di tanti club di serie A. I primi a farsi vivi con il Milan sono stati Torino e Crotone ma i rossoneri lo darebbero solo in prestito secco. Comunque l'affare non andrebbe in porto prima dell'arrivo di una nuova punta a Milanello, se ne ripara eventualmente più avanti.

09:30 NAPOLI, SPUNTA ZINCHENKO

Non si sblocca la trattativa del Napoli per il nuovo portiere: la Real Sociedad chiede quasi 30 milioni di euro per Rulli mentre per Karnezis non si andrebbe oltre un prestito secco, l'Udinese non è convinta. Intanto, secondo Tuttosport, spunta un nome nuovo per la trequarti: Oleksandr Zinchenko, classe '96, del Manchester City. Sarebbe un pallino del ds Giuntoli.

09:00 MILAN, LA STRATEGIA PER RENATO SANCHES

Il Milan rimane su Renato Sanches ma senza fretta. Il Bayern Monaco chiede un prestito oneroso annuale da 5 milioni di euro con diritto di riscatto, i rossoneri vorrebbero il prestito biennale meno costoso ma con un diritto di riscatto più alto. Si è inserito anche il Chelsea, la trattativa non si chiuderà a breve.