Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

12:00 Inter, ci siamo

Ausilio e Sabatini sono già rientrati in Italia per accelerare sulle trattative di mercato dell'Inter: la prossima settimana si chiude per Dalbert, terzino sinistro in arrivo dal Nizza, Vecino, centrocampista della Fiorentina per il quale verrà pagata la clausola di 24 milioni, e Karamoh, giovane attaccante esterno del Caen.

11:00 Napoli-Rulli, tutto fermo

Fase di stallo per il trasferimento di Geronimo Rulli dalla Real Sociedad al Napoli: il portiere è la prima scelta di Giuntoli, che però ha bloccato a titolo cautelativo anche Karnezis, l'anno scorso titolare all'Udinese.

10:00 Marsiglia su Kalinic

Secondo L'Equipe, quotidiano sportivo francese, il Marsiglia avrebbe lasciato perdere la pista Bacca e si sarebbe orientata sull'attaccante della Fiorentina, Nikola Kalinic: così sarebne un doppio "dispetto" al Milan, che non riuscirebbe a cedere il colombiano e si vedrebbe costretto ad un'asta per il croato.

09:10 Paletta vicino al Toro

Gabriel Paletta non ha partecipato alla trasferta di Europa League del Milan: il difensore centrale italo-argentino è vicinissimo al Torino. La trattativa è andata avanti indipendentemente da quella mai davvero decollata per il passaggio di Belotti in rossonero.

09:00 Bayern, stop a Inter e Milan

Arriva una nuova doccia gelata per Inter e Milan rispettivamente su Vidal e Renato Sanches. Ecco le parole di Karl-Heinz Rummenigge che ribadisce quanto già detto il giorno prima: "Escludo al 100% la partenza di Arturo, per noi è un calciatore fondamentale. Non ho sentito nessuno dell'Inter fino a questo momento, un'eventuale offerta nerazzurra sarebbe comunque inutile, la decisione di proseguire con Vidal è stata presa tempo fa". Sull'ipotesi Sanches-Milan: "Il ragazzo vorrebbe giocare con continuità, ma al Bayern Monaco non è semplice. Almeno dieci squadre lo prenderebbero al volo, al termine della preparazione faremo una valutazione più approfondita. Se dovessimo cederlo sarebbe solo in prestito". L'ipotesi del prestito, anche se secco (e non oneroso) senza diritto di riscatto, potrebbe comunque stuzzicare i rossoneri.

08:45 Conte e l'ipotesi Inter

Antonio Conte è stato a lungo un obiettivo dell'Inter nella scorsa primavera. A distanza di mesi il tecnico del Chelsea non si espone: "Io vicino all'Inter? Ho deciso di restare al Chelsea, non credo serva fare chiarezza sull'argomento"

08:30 Mourinho vira su Bale

Secondo i media inglesi il Manchester United sta lavorando per riportare Gareth Bale in Premier League: Mourinho, che lo ha stuzzicato nello spogliatoio prima dell'amichevole col Real Madrid, vuole provare a convincere il gallese a lasciare la Spagna.